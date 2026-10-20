Động lực quan trọng thúc đẩy ngành hàng cá tra phát triển bền vững
Tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW là động lực quan trọng thúc đẩy ngành cá tra phát triển bền vững, trong đó tập trung vào việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong nuôi trồng và hoàn thiện chuỗi liên kết giá trị từ khâu nuôi trồng đến chế biến và xuất khẩu, với mục tiêu là nâng cao năng suất, chất lượng và đảm bảo phát triển bền vững.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dong-luc-quan-trong-thuc-day-nganh-hang-ca-tra-phat-trien-ben-vung-post1395767.html