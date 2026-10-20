Động lực quan trọng thúc đẩy ngành hàng cá tra phát triển bền vững

Dưới chân núi Ka Đay, những vườn cây gió trầm đang từng ngày bén rễ, mở ra kỳ vọng về hướng phát triển kinh tế mới cho đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh. Từ những cây giống được Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh trao tặng đến sự đồng hành, hướng dẫn tận tình của những người lính quân hàm xanh, phụ nữ nơi đây đang từng bước tiếp cận mô hình sản xuất mới, gieo thêm niềm tin về một cuộc sống ổn định, ấm no trên chính quê hương mình.