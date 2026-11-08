Động lực phát triển thể thao TP Hồ Chí Minh

Khối lượng công việc lớn cùng việc dự kiến đón hàng trăm nghìn lượt khán giả vừa là thử thách, vừa là cơ hội để TP Hồ Chí Minh đánh giá lại toàn diện năng lực điều hành. Việc phải chuẩn hóa các khâu từ hậu cần, giao thông, an ninh, y tế đến chuyên môn kỹ thuật sẽ mang lại những kinh nghiệm quý báu cho thành phố.

Nỗ lực đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác công-tư từ đại hội cũng đang góp phần hoàn thiện một “hệ sinh thái thể thao” toàn diện. Nhờ huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân, thành phố đã nhanh chóng triển khai hệ thống phần mềm điều hành tập trung, cổng thông tin điện tử và ứng dụng di động. Sự kết hợp này vừa cung cấp giải pháp quản lý đồng bộ, xuyên suốt, vừa mở ra hướng đi mới trong xã hội hóa chuyển đổi số.

Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ (TP Hồ Chí Minh) sẵn sàng phục vụ đại hội.

Song song với nền tảng số, các hạng mục cơ sở vật chất phục vụ đại hội đã được hoàn thiện, sẵn sàng đón các đoàn vận động viên. Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ được nâng cấp sân thi đấu, khán đài cùng hệ thống trang thiết bị kỹ thuật; sân vận động Hoa Lư hoàn thành cải tạo, đáp ứng yêu cầu tập luyện; sân vận động Thống Nhất hoàn thiện các hạng mục phục vụ thi đấu, trọng tâm là sân cỏ và đường chạy điền kinh. Việc đầu tư gắn với định hướng khai thác lâu dài, kết hợp phục vụ huấn luyện, thi đấu, đào tạo vận động viên trẻ với tổ chức các giải thể thao phong trào, đáp ứng nhu cầu rèn luyện của người dân. Qua đó, các công trình tiếp tục phát huy giá trị, gắn bó với đời sống đô thị, hạn chế lãng phí sau khi đại hội khép lại.

Tiến sĩ Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh (Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Những kinh nghiệm, dữ liệu số tích lũy được và cơ sở vật chất được tu bổ sẽ là nền tảng để thành phố tiếp tục phát triển hệ thống quản lý thể thao hiện đại, hướng đến khả năng tổ chức các sự kiện thể thao quốc gia và quốc tế với tính chuyên nghiệp ngày càng cao”.

Bày tỏ niềm phấn khởi khi TP Hồ Chí Minh đăng cai Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X, Đại úy QNCN Lê Nguyễn Đình Lân, vận động viên võ cổ truyền, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II, Bộ Tham mưu Quân khu 7 kỳ vọng đại hội sẽ góp phần nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao. Theo đồng chí, đây là cơ hội để vận động viên các đoàn thi đấu cọ xát, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh thi đấu. Với các vận động viên trẻ, đại hội còn là sân chơi để khẳng định khả năng, tạo động lực phấn đấu vươn lên. Qua các cuộc tranh tài, các đơn vị, địa phương có thêm cơ sở đánh giá, phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố triển vọng, xây dựng lực lượng kế cận, bổ sung nguồn vận động viên cho các đội tuyển.

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X không chỉ ghi nhận kết quả thi đấu hay định vị thứ hạng của các địa phương mà còn là cơ sở cho một chu kỳ phát triển mới. Việc khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, nâng tầm năng lực tổ chức, thu hút nguồn lực xã hội hóa và lan tỏa sâu rộng phong trào rèn luyện cộng đồng chính là những giá trị lâu dài, bền vững nhất mà đại hội mang lại cho TP Hồ Chí Minh.