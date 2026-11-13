Động lực phát triển nông nghiệp

Để tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển nông nghiệp, các cấp, ngành liên quan đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nổi bật trong đó chính là việc xây dựng và triển khai 2 nghị quyết then chốt về phát triển nông nghiệp trong giai đoạn mới.

Nghị quyết then chốt

Trong những năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành, sự nỗ lực, chung tay góp sức của người dân, doanh nghiệp, lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phát triển nông nghiệp tỉnh kiểm tra mô hình trồng cây mắc ca theo chính sách hỗ trợ cây giống tại Nghị quyết số 02 trên địa bàn phường Kỳ Lừa

Tuy nhiên trên thực tế, nông nghiệp của tỉnh còn những hạn chế, chưa hình thành được những mô hình liên kết chuỗi lớn, bền vững; diện tích áp dụng công nghệ còn chiếm tỷ lệ thấp; sản xuất chưa gắn kết; chưa thu hút được nhiều dự án đầu tư vào sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp; chưa có những sản phẩm có thương hiệu lớn, giá trị cao tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh…

Để khắc phục khó khăn, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất nông nghiệp, ngày 3/3/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 24 về phát triển nông, lâm nghiệp chủ lực tập trung, bền vững gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu nhằm tập trung khai thác, tận dụng tốt lợi thế về điều kiện tự nhiên, xây dựng và phát triển các vùng sản xuất nông, lâm nghiệp tập trung theo chuỗi giá trị; ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, phát triển sản phẩm có chất lượng, sức cạnh tranh cao và bền vững…

Qua đó phấn đấu cơ cấu nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 12% - 13% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh; phấn đấu tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân 3,6% trở lên; phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến; nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản hàng hoá chủ lực theo chuỗi giá trị gắn với bảo quản, chế biến, xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu; phát triển vùng sản xuất hàng hoá các loại sản phẩm chủ lực, có thế mạnh cạnh tranh, hướng tới xuất khẩu như: vùng thông 155.000 - 160.000 ha; vùng hồi 55.000 - 56.000 ha; vùng quế 10.000 - 15.000 ha; vùng mắc ca 6.000 - 8.000 ha; vùng na trên 4.500 ha; vùng hồng trên 2.000 ha…

Cùng với đó tiếp tục duy trì, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản. Phấn đấu đến năm 2030, diện tích áp dụng sản xuất nông nghiệp tốt, hữu cơ, mã số vùng trồng và các tiêu chuẩn khác đạt 2.000 ha; thu hút 30 doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến nông sản tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ…

Để thực hiện các mục tiêu trên, Nghị quyết số 24 cũng chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Đây là cơ sở, định hướng, chỉ đạo quan trọng để các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Để cụ thể hoá các nội dung tại Nghị quyết số 24, nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, ngày 26/3/2026, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 02 về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó nội dung nghị quyết có các chính sách hỗ trợ ưu việt như: Hỗ trợ 100% lãi suất tín dụng; hỗ trợ 100% kinh phí mua giống cây mắc ca, hồng Nhật (hồng giòn Fuyu, Jiro), cây dẻ lấy hạt; hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, đầu tư cơ sở chế biến nông, lâm sản; thưởng sản phẩm OCOP…

Những quyết sách, định hướng, chính sách hỗ trợ quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 được cụ thể hoá tại 2 nghị quyết. Để các nghị quyết đi vào cuộc sống, các cấp, ngành liên quan đã tập trung triển khai các giải pháp cụ thể.

Tập trung thực hiện

Ngay khi các nghị quyết được ban hành, Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành đã ban hành kế hoạch cụ thể hoá nhiệm vụ phát triển nông nghiệp; 100% xã, phường thành lập Ban Chỉ đạo phát triển nông nghiệp cấp xã và ban hành kế hoạch thực hiện đồng bộ.

Đại diện Công ty Cổ phần giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc hướng dẫn kỹ thuật trồng cây mắc ca tại xã Đồng Đăng

Ông Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phát triển nông nghiệp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn các nội dung liên quan đến Nghị quyết số 24 và Nghị quyết số 02; chủ động tìm hiểu, liên hệ các cơ sở cung ứng giống đảm bảo chất lượng; rà soát diện tích đất lâm nghiệp để có phương án giao, cho thuê, chuyển đổi phù hợp nhằm mở rộng diện tích các loại cây trồng chủ lực của tỉnh; làm việc trực tiếp với các xã, phường để hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung cụ thể tại nghị quyết…

Cùng với sự vào cuộc của các sở, ngành, các xã, phường chủ động triển khai các giải pháp để đưa nội dung nghị quyết đến với người dân, doanh nghiệp. Xã Châu Sơn là một ví dụ.

Ông Nguyễn Hữu Trực, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Phát triển nông nghiệp xã Châu Sơn cho biết: Ngay khi Nghị quyết số 24 và Nghị quyết số 02 ban hành, Đảng uỷ, Ban Chỉ đạo Phát triển nông nghiệp xã chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch; tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để đưa các nghị quyết đến với người dân, doanh nghiệp. Trong đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã tổ chức 21 cuộc tuyên truyền trực tiếp tại 100% các thôn; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội… với các nội dung liên quan đến chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp.

Qua đó người dân hiểu rõ và tập trung phát triển các cây trồng chủ lực, thế mạnh. Cụ thể từ đầu năm đến nay, người dân trên địa bàn xã Châu Sơn trồng mới được trên 530 ha rừng; duy trì gần 5.500 ha thông, 11.000 ha keo và năm 2026 phấu đấu trồng 16 ha mắc ca… UBND xã đã tiếp nhận 10 hồ sơ của nhà đầu tư đề nghị hỗ trợ lãi suất tín dụng, kinh phí mua cây giống, thưởng sản phẩm OCOP. Từ việc tiếp cận chính sách hỗ trợ giúp người dân, doanh nghiệp có thêm điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất, tăng cường liên kết giữa khâu sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với xã Châu Sơn, các xã, phường khác trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp để đưa nghị quyết đến với người dân, doanh nghiệp. Trong đó các xã, phường phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm các mô hình cây chủ lực hiệu quả; phát động ra quân “Ngày cuối tuần đồng hành cùng nông dân thực hiện Nghị quyết số 02” vừa hỗ trợ người dân trồng cây, vừa kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung tại Nghị quyết số 24 và Nghị quyết số 02…

Thi công công trình thuỷ lợi trên địa bàn xã Vân Nham phục vụ sản xuất nông nghiệp

Bằng những giải pháp đồng bộ, phù hợp, chỉ sau một thời gian ngắn ban hành, các nghị quyết đã tạo động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển nông nghiệp trên địa bàn. Tính đến đầu tháng 11/2026, toàn tỉnh có 303 tổ chức, cá nhân đề xuất hỗ trợ lãi suất tín dụng với tổng vốn đăng ký vay gần 162 tỷ đồng; 1.363 tổ chức, cá nhân đăng ký hỗ trợ kinh phí mua cây giống mắc ca, hạt dẻ, hồng giòn với tổng diện tích trên 1.025 ha; 2 hộ đề xuất hỗ trợ cơ sở chế biến với tổng mức đề xuất trên 3,6 tỷ đồng…

Tính đến đầu tháng 11/2026, toàn tỉnh có 303 tổ chức, cá nhân đề xuất hỗ trợ lãi suất tín dụng với tổng vốn đăng ký vay gần 162 tỷ đồng; 1.363 tổ chức, cá nhân đăng ký hỗ trợ kinh phí mua cây giống mắc ca, hạt dẻ, hồng giòn với tổng diện tích trên 1.025 ha; 2 hộ đề xuất hỗ trợ cơ sở chế biến với tổng mức đề xuất trên 3,6 tỷ đồng…

Kết quả đến nay, toàn tỉnh trồng mới được 230 ha cây mắc ca, trên 11 ha dẻ và 2,45 ha cây hồng giòn. Cùng với đó, các chỉ tiêu phát triển nông, lâm nghiệp khác cũng được tập trung triển khai thực hiện và đạt những kết quả tích cực. Nổi bật như: tổng diện tích gieo trồng 10 tháng đầu năm 2026 đạt 95.300 ha, vượt 4% so với cùng kỳ; chăn nuôi phát triển ổn định; trồng rừng mới được 10.850 ha, vượt 21% kế hoạch năm; công nhận mới 23 sản phẩm OCOP (luỹ kế toàn tỉnh có 184 sản phẩm OCOP) và hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 9 mô hình sản xuất… Thành quả này tạo nền tảng quan trọng để năm 2026, ngành nông nghiệp phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 5,24% đề ra.

Sau một thời gian ngắn đi vào thực tiễn, Nghị quyết số 24 và Nghị quyết số 02 đã tạo động lực rõ nét trong thúc đẩy phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với những kết quả đã đạt được cộng với những giải pháp toàn diện, phù hợp, tin tưởng rằng thời gian tới, việc triển khai 2 nghị quyết sẽ tiếp tục đạt được những kết quả rõ nét hơn nữa. Từ đó góp phần quan trọng vào phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2026 cũng như cả giai đoạn tiếp theo.