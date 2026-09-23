Động lực phát triển kinh tế - xã hội ở Lương Sơn

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lương Sơn ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công việc.

Nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân

Hằng ngày, hệ thống truyền thanh thông minh, Trang thông tin điện tử xã đều đặn phát chương trình về áp dụng KHCN, chuyển đổi số, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến, kỹ năng phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng... Tại nhà văn hóa xóm Đồng Tiến, nơi triển khai mô hình “Làng chuyển đổi số”, không khó để bắt gặp hình ảnh những người nông dân tay còn dính vệt đất ruộng nhưng thao tác thuần thục trên màn hình điện thoại thông minh. Bà Bùi Thanh Mai, người dân trong xóm chia sẻ: “Trước đây nghe đến máy tính hay dịch vụ công trực tuyến là bà con ngại lắm, nhưng giờ có các cháu trong Tổ công nghệ số cộng đồng cầm tay chỉ việc nên chỉ vài lần chạm trên điện thoại là xong thủ tục, chẳng phải ngược xuôi đi lại vất vả như trước”.

Tại Lương Sơn, phong trào “Bình dân học vụ số”, “Bình dân học AI” diễn ra sôi nổi. Từ đầu năm đến nay, toàn xã đã tổ chức 5 lớp tập huấn chuyên sâu, trong đó có 2 lớp cho cán bộ, công chức, 1 lớp cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và doanh nghiệp tham gia; khoảng 25.700 lượt người dân đã tham gia các hội nghị, hoạt động hướng dẫn chuyển đổi số tại xã và các thôn, tổ dân phố. Sự lan tỏa của làn sóng kỹ thuật số đã làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân. Xác định công nghệ là chìa khóa tháo gỡ điểm nghẽn, UBND xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo. Đồng chí Đàm Thị Hương - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã cho biết: Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng việc vận hành Cổng dịch vụ công đã đạt những kết quả nổi bật. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 99,9%, trong đó, hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 90,28%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,91%, thanh toán trực tuyến đạt 93,5%. Theo Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, Lương Sơn liên tục đạt điểm tối đa ở nhiều tiêu chí quan trọng như mức độ hài lòng, công khai, minh bạch và cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Từ đầu năm đến nay, Lương Sơn đã triển khai phương án phục vụ tại chỗ trọn gói cho nhóm người yếu thế, hỗ trợ hàng nghìn lượt người làm hồ sơ bảo trợ xã hội. Việc liên thông và tái sử dụng dữ liệu không chỉ rút ngắn thời gian xử lý mà còn hạn chế tối đa phiền hà, giảm đáng kể chi phí đi lại cho Nhân dân. Việc thực hiện Đề án 06 cũng ghi nhận những bước tiến mạnh mẽ với tỷ lệ cấp tài khoản định danh điện tử đạt 86,68%, tỷ lệ cấp căn cước đạt 95,59%. Các cơ sở y tế và giáo dục trên địa bàn đã áp dụng thành công phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Trong chiến dịch cao điểm 180 ngày làm giàu và làm sạch dữ liệu đất đai, địa phương đã tiến hành thu thập dữ liệu 53.379 thửa đất; hoàn thành chuẩn hóa, đồng bộ 5.901 thửa đất lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia...

Đòn bẩy thúc đẩy kinh tế

Đẩy mạnh ứng dụng KHCN đã và đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội xã Lương Sơn. 9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện hơn 327 tỷ đồng, đạt 147,9% dự toán tỉnh giao. Nhờ tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch dựa trên nền tảng áp dụng KHCN, từ đầu năm đến nay, toàn xã đã có 48 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 137,1% kế hoạch, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả lên 824 doanh nghiệp cùng 20 hợp tác xã đang hoạt động. Có 1.343 hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh với tổng vốn đăng ký trên 333,7 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng ước đạt 22.695 tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 63,5%. Sản xuất nông lâm nghiệp khoác lên mình diện mạo mới. Các mô hình kinh tế số như Chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt, Tổ phụ nữ chuyển đổi số cộng đồng tại các thôn, tổ dân phố lan tỏa mạnh mẽ. Đồng chí Đàm Thị Hương cho biết thêm, những mô hình này đã giúp bà con tiểu thương và các hộ nông dân từng bước làm quen với khái niệm thương mại điện tử. Họ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái truyền thống mà đã đưa nông sản lên các sàn giao dịch trực tuyến, livestream bán sản phẩm và tự quản lý doanh thu qua tài khoản ngân hàng. Nhờ đó, giá trị sản phẩm nông nghiệp được nâng cao, thị trường tiêu thụ được mở rộng, vượt ra ngoài phạm vi địa phương.

Sự phát triển kinh tế gắn liền với chuyển đổi số cũng mở ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động trẻ tại địa phương. Các mô hình trang trại thông minh ứng dụng công nghệ tưới tự động, giám sát dịch bệnh qua ứng dụng di động hay các dịch vụ du lịch sinh thái kết nối qua mạng xã hội đang xuất hiện ngày một nhiều. Cùng với nỗ lực của chính quyền, sự đồng lòng của Nhân dân đã, đang tạo nên sức sống mới, luồng sinh khí mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.