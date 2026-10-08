Động lực phát triển kinh tế số và đô thị thông minh ở thành phố Hải Phòng

Đại diện lãnh đạo đặc khu Bạch Long Vỹ và đặc khu Cát Hải nhận thiết bị và dịch vụ vệ tinh Starlink phục vụ công tác ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, thảm họa. (Ảnh: Mạnh Minh/ TTXVN)

Ngày 8/10, thành phố Hải Phòng đã tổ chức Diễn đàn chuyển đổi số Hải Phòng 2026 với chủ đề “Dữ liệu-AI-Tự động hóa: Động lực chiến lược cho phát triển kinh tế số và đô thị thông minh.”

Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng Bùi Đức Quang cho biết, thành phố nhận thức sâu sắc rằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà phải thực sự trở thành động lực quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực quản trị và sức cạnh tranh của thành phố.

Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tập trung vào các chính sách phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; ưu đãi đất đai, thuế cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hoạt động đổi mới sáng tạo; hỗ trợ không hoàn lại cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ khai thác hạ tầng khoa học và công nghệ; đặc biệt là thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố.

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng Bùi Đức Quang phát biểu khai mạc diễn đàn. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tích cực cụ thể hóa và tổ chức triển khai bằng nhiều quyết định, kế hoạch quan trọng. Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tiếp tục đồng hành trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách; xem xét bố trí nguồn lực phù hợp; đồng thời tăng cường giám sát để các chủ trương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai thực chất, hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải, hình thức.

Tại diễn đàn, các diễn giả, chuyên gia đã trình bày những tham luận về các chuyên đề: Quản trị thực thể dữ liệu số - Xây nền dữ liệu tin cậy, liên thông và sẵn sàng cho AI của Hải Phòng; Tận dụng trí tuệ nhân tạo để bứt phá mô hình kinh tế số; Vận hành tự chi có kiểm soát - chuyển đổi mô hình sản xuất, logistics và quản trị đô thị thông minh.

Bên cạnh các chuyên đề là các phiên thảo luận hành động với chuyên môn gắn với nhu cầu của thành phố và những hoạt động hợp tác và bàn giao thiết bị phục vụ biển đảo.

Theo các chuyên gia, Hải Phòng có điều kiện thuận lợi và nếu thực hiện tốt, dữ liệu thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần vào hình thành dữ liệu quốc gia.

Với quan niệm coi AI là lực lượng lao động mới, các chuyên gia đưa ra một số khuyến nghị cho Hải Phòng như chuẩn bị nhân lực để khai thác dữ liệu từ AI tạo sinh, chuyển đổi mô hình vận hành theo hướng tự chủ và thông minh với tư duy hệ thống. Từ kinh nghiệm thực chiến, đại diện doanh nghiệp cho biết sẵn sàng đồng hành cùng thành phố để đưa ra giải pháp tối ưu trong tăng tốc chuyển đổi số và ứng dụng AI vào thực tiễn.

Theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng, những trao đổi tại diễn đàn có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh thành phố xếp thứ 3 toàn quốc về Chỉ số chuyển đổi số (DTI) và Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026.

Các khuyến nghị của chuyên gia sẽ được thành phố xem xét để nâng cao từng chỉ số, đặc biệt là hiệu quả khai thác dữ liệu, ứng dụng công nghệ và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng Nguyễn Cao Thắng cho biết Sở sẽ tiếp thu các khuyến nghị, phân nhóm lĩnh vực, xác định nội dung triển khai ngay, những nội dung tiếp tục nghiên cứu và những vấn đề cần tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Cùng với đó, Sở phối hợp với các sở, ngành, địa phương để rà soát, lựa chọn một số mô hình thí điểm về khai thác dữ liệu, ứng dụng AI và tự động hóa, chú trọng giảm thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ công tác điều hành.

Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng cũng cụ thể hóa các nội dung hợp tác đã được ký kết và duy trì kết nối với các chuyên gia, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ với các cơ quan của thành phố; tổ chức các hoạt động tư vấn chuyên môn, đào tạo nhân lực, hỗ trợ triển khai; huy động sự tham gia của đối tác trong quá trình thực hiện, đánh giá kết quả.

Cũng tại diễn đàn, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đã ký kết hợp tác với Đại học Kinh tế Quốc dân mở ra hướng phối hợp nghiên cứu, đo lường đóng góp của khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, Sở cũng ký kết hợp tác với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Starlink Services Việt Nam và bàn giao thiết bị đầu cuối, dịch vụ vệ tinh Starlink Việt Nam và bàn giao thiết bị cho hai đặc khu Bạch Long Vỹ và Cát Hải trong ứng phó thiên tai, chuyển đổi số./.