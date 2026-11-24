Trên thao trường Trung đoàn 831 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố), không khí huấn luyện diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Những khẩu lệnh dứt khoát vang lên, các phân đội phối hợp cơ động, triển khai đội hình, thực hành các tình huống chiến đấu theo kế hoạch chuẩn bị diễn tập chiến thuật có bắn đạn hơi. Dưới nắng hanh, mồ hôi thấm đẫm lưng áo nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn tập trung cao độ, thuần thục từng động tác, hiệp đồng chặt chẽ.

Phút giải lao của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 831 trên thao trường.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc diễn tập với nhiều nội dung phức tạp, đơn vị tổ chức huấn luyện toàn diện từ giáo dục chính trị, điều lệnh, thể lực đến kỹ thuật chiến đấu bộ binh, bắn súng và chiến thuật chuyên ngành. Mỗi khoa mục đều đòi hỏi tính kiên trì, ý thức tự giác cao của từng quân nhân. Trong môi trường rèn luyện ấy, nét đẹp văn hóa quân đội được thể hiện rõ qua từng tác phong chuẩn mực, kỷ luật nghiêm minh và sự gắn kết, phối hợp nhịp nhàng giữa đồng chí, đồng đội.

Sau những giờ huấn luyện căng thẳng, khi tiếng còi báo giải lao vang lên, từng nhóm cán bộ, chiến sĩ tranh thủ uống nước, trò chuyện. Những tờ báo được chuyền tay nhau mang đến niềm vui sau giờ rèn luyện vất vả. Các chiến sĩ quây quần bên nhau đàn hát những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam. Những lời ca hào hùng cùng tiếng hát mộc mạc của người lính trẻ giúp xua tan mệt mỏi, tiếp thêm hứng khởi để bộ đội bước vào nội dung huấn luyện tiếp theo.

Chiến sĩ Nguyễn Văn Đức, Trung đội 6 cho biết: "Những phút giây đọc báo trong giờ nghỉ giúp tôi và đồng đội cập nhật thông tin chính thống, nâng cao tinh thần cảnh giác và bản lĩnh chính trị trước các quan điểm sai trái". Theo Trung úy Trần Văn Trường, Chính trị viên Đại đội 6, đọc sách, báo là nhu cầu thiết thực giúp bộ đội giải tỏa căng thẳng sau giờ huấn luyện. Để nâng cao hiệu quả, đơn vị luôn đổi mới phương pháp, lựa chọn nội dung sinh động, sát thực tiễn công tác. Chính từ những hoạt động bình dị ấy, tình đồng chí, đồng đội được vun đắp giúp quân nhân vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Từ đầu năm đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã làm mới hơn 700 biển, bảng tuyên truyền, cổ động; 100% cơ quan, đơn vị duy trì hiệu quả hệ thống truyền thanh nội bộ, bảng tin và hoạt động đọc sách, báo, tạo nét đẹp văn hóa trong sinh hoạt của người lính.

Xác định xây dựng môi trường văn hóa là nội dung quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa quân đội” với nhiều nội dung, giải pháp thiết thực. Đến Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, hình ảnh dễ nhận thấy là khuôn viên doanh trại được quy hoạch gọn gàng, hệ thống pa nô, áp phích, bảng tin tuyên truyền được bố trí khoa học, đẹp mắt. Các thiết chế văn hóa như nhà truyền thống, thư viện, phòng đọc, tủ sách pháp luật được quan tâm đầu tư, khai thác và sử dụng hiệu quả. Không gian sinh hoạt chung trở thành nơi cán bộ, chiến sĩ gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu kiến thức, nâng cao nhận thức và bồi dưỡng tình cảm cách mạng.

Theo Đại tá Nguyễn Mạnh Hà, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, xác định xây dựng môi trường văn hóa là một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo các đơn vị chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, đồng thời, biến các tiêu chí văn hóa thành hành động cụ thể hằng ngày, từ tác phong, ứng xử đến tinh thần trách nhiệm. Khi mỗi quân nhân tự giác rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, đó sẽ là nền tảng vững chắc để xây dựng đoàn kết, thống nhất. Nhờ vậy, những năm qua, 100% cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thành phố chấp hành tốt kỷ luật, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Các cơ quan, đơn vị luôn chú trọng xây dựng cảnh quan doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp và củng cố hệ thống thiết chế văn hóa. Từ đầu năm đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã làm mới hơn 700 biển, bảng tuyên truyền, cổ động; 100% cơ quan, đơn vị duy trì hiệu quả hệ thống truyền thanh nội bộ, bảng tin và hoạt động đọc sách, báo, tạo nét đẹp văn hóa trong sinh hoạt của người lính.

Cùng với việc duy trì nền nếp các buổi thông báo chính trị, thời sự, xem truyền hình, chiếu phim, ngày chính trị và văn hóa tinh thần, ngày pháp luật, các đơn vị còn đẩy mạnh sinh hoạt đối thoại dân chủ. Qua đó, bộ đội được tiếp nhận thông tin, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ với chiến sĩ và cấp trên với cấp dưới.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), lực lượng vũ trang thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa trong xây dựng con người mới và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Các đơn vị chú trọng tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao, hội thi truyền thống, ngày hội đọc sách và phát huy hiệu quả phòng Hồ Chí Minh, tủ sách pháp luật. Đặc biệt, việc khuyến khích cán bộ, chiến sĩ quảng bá giá trị văn hóa Kinh Bắc, đặc biệt là dân ca quan họ Bắc Ninh cùng các hoạt động kết nghĩa tiếp tục góp phần tô thắm tình đoàn kết quân dân.