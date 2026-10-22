Động lực nào thúc đẩy thị trường tiêu dùng Hà Nội dịp cuối năm?

Người tiêu dùng chọn mua trái cây tại trung tâm thương mại. Ảnh: Đỗ Tâm

Tín hiệu tích cực từ vĩ mô và áp lực chi tiêu của người tiêu dùng

Chỉ còn hơn hai tháng nữa là khép lại năm 2026, thị trường bán lẻ Thủ đô đang bước vào giai đoạn được kỳ vọng sôi động nhất trong năm. Đây là thời điểm nhu cầu mua sắm hàng hóa và sử dụng dịch vụ thường gia tăng đột biến, gắn liền với các chương trình khuyến mại tập trung, mùa lễ hội cuối năm và công tác chuẩn bị nguồn cung cho dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Mặc dù vậy, bài toán kích cầu và giữ chân người tiêu dùng vẫn là một thách thức không nhỏ cho các nhà quản lý và doanh nghiệp.

Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tổng sản phẩm trên địa bàn 9 tháng năm 2026 của Thủ đô duy trì đà tăng trưởng vững chắc. Hoạt động thương mại và dịch vụ đóng vai trò là bệ đỡ quan trọng, giúp tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố đạt tốc độ tăng trưởng tích cực nhờ các chính sách thúc đẩy giao thương hiệu quả. Khối lượng sản xuất công nghiệp ổn định và thu ngân sách đạt tiến độ tốt tạo nền tảng vĩ mô thuận lợi cho thị trường những tháng cuối năm.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, khu vực thương mại, dịch vụ sẽ là động lực cốt lõi cho kinh tế Hà Nội bứt phá trong những tháng cuối năm. Nhận định này hoàn toàn có cơ sở khi tổng sản phẩm trên địa bàn quý 3 năm 2026 của thành phố tăng trưởng ấn tượng 10,02% so với cùng kỳ năm trước, đẩy mức tăng trưởng chung 9 tháng đạt 8,85%. Kết quả này có sự đóng góp rất lớn từ khu vực dịch vụ khi ngành này tăng đến 9,14% trong 9 tháng và riêng quý 3 đạt tốc độ tăng 10,33%. Thị trường bán lẻ Thủ đô liên tục sôi động với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đạt 810,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6%. Bên cạnh đó, động lực tăng trưởng của khu vực dịch vụ Hà Nội còn được cộng hưởng từ làn sóng du lịch. Trong 9 tháng năm 2026, Thủ đô đón khoảng 21,12 triệu lượt khách du lịch, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 11,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo các chuyên gia, chính sự chuyển dịch mô hình và tận dụng tốt đà phục hồi của các ngành phụ trợ đang tạo ra lực đẩy kép cho sức mua nội địa. Khu vực thương mại và tiêu dùng nội địa của Hà Nội đang thể hiện sức bật rất lớn nhờ sự cộng hưởng của làn sóng du lịch và chuyển đổi số. Việc Thủ đô đón tới 21,12 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng đã mở rộng đáng kể dư địa và quy mô dòng tiền dịch chuyển vào hệ thống lưu trú, ẩm thực, mua sắm.

Sức mua thị trường liên tục được cải thiện tốt qua từng quý, từ mức 253,3 nghìn tỷ trong quý I, lên 265,8 nghìn tỷ ở quý II và vọt lên 291,7 nghìn tỷ đồng trong quý III đã cho thấy tính hiệu quả từ các giải pháp kích cầu tập trung, đưa hàng Việt về nông thôn và nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn, tạo sản lượng ngay trong ngắn hạn của chính quyền thành phố.

Nhu cầu mua sắm vào dịp cuối năm thường tăng đột biến. Ảnh: An Thư

Nôi dưỡng sức mua để tạo động lực bền vững

Thành phố Hà Nội đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều chính sách kích cầu tiêu dùng quy mô lớn trong những tháng cuối năm. Với lợi thế từ đà tăng trưởng vĩ mô ổn định của chín tháng đầu năm, chính quyền thành phố xác định việc khơi thông sức mua nội địa không chỉ là giải pháp ngắn hạn nhằm kích thích dòng tiền, mà còn là đòn bẩy chiến lược giúp nâng cao chất lượng tăng trưởng của ngành thương mại và dịch vụ Thủ đô.

Sự chủ động này được thể hiện rõ nét qua việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể, tạo hành lang pháp lý và cơ chế hỗ trợ tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp tham gia kích cầu thực chất. Trọng tâm của chiến lược kích cầu cuối năm là Chương trình Khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2026, được cụ thể hóa theo Kế hoạch số 300 của UBND thành phố. Điểm đột phá của chương trình năm nay là việc mở rộng quy mô tổ chức xuyên suốt từ quý hai đến hết quý bốn, thu hút sự tham gia mạnh mẽ của hàng nghìn doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Khác với các đợt giảm giá nhỏ lẻ trước đây, chuỗi sự kiện cuối năm được thiết kế theo mô hình tích hợp đa kênh đầy linh hoạt.

Bên cạnh việc thúc đẩy các hình thức mua sắm tại hệ thống siêu thị vật lý, trung tâm thương mại và các chợ truyền thống, thành phố đặc biệt ưu tiên chuyển đổi số qua sàn thương mại điện tử. Chính sách này tạo điều kiện thuận lợi cho cả người tiêu dùng lẫn nhà phân phối nhờ khả năng tối ưu hóa chi phí vận hành, giúp người dân dễ dàng so sánh giá cả và tiếp cận các voucher giảm giá sâu trực tiếp từ nhà sản xuất.

Song song với các lễ hội mua sắm trực tuyến, Hà Nội liên tục tổ chức các tuần hàng Việt, hội chợ đặc sản vùng miền và sự kiện xúc tiến thương mại du lịch nhằm đa dạng hóa không gian tiêu dùng. Thành phố không chỉ tập trung nguồn lực vào khu vực nội thành sầm uất, mà còn chủ động điều hướng, dịch chuyển các dòng hàng hóa bình ổn về các khu vực ngoại thành, vùng sâu vùng xa và các khu công nghiệp tập trung.

Giải pháp này giúp người dân lao động có thu nhập trung bình và thấp tiếp cận trực tiếp với nguồn nhu yếu phẩm an toàn, chất lượng cao với mức giá vô cùng hợp lý, hạn chế tối đa các chi phí trung gian không đáng có. Nhằm bảo đảm các chính sách kích cầu mang lại hiệu quả thực chất, UBND thành phố Hà Nội đồng thời vận hành Kế hoạch số 226 về bình ổn thị trường và bảo đảm cân đối cung cầu. Việc kết hợp chặt chẽ giữa kích cầu tiêu dùng và kiểm soát lạm phát đóng vai trò then chốt trong việc giữ vững niềm tin của người dân.

Các cơ quan quản lý thị trường, phối hợp cùng Sở Công Thương thành phố, tăng cường tần suất kiểm tra niêm yết giá, kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, đầu cơ trục lợi vào mùa cao điểm mua sắm Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Sự liên kết chặt chẽ giữa chính sách kích cầu linh hoạt của chính quyền và năng lực tái cơ cấu sản phẩm của doanh nghiệp đang tạo nên một xung lực mới, kỳ vọng giúp thị trường bán lẻ Hà Nội giữ vững nhịp tăng trưởng bứt phá trong những tháng cuối năm.

Các chuyên gia nhận định, Hà Nội đang cho thấy quyết tâm và sự kiên định rất lớn với mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026. Với việc GRDP tăng 10,02% của riêng quý III-2026, đây sẽ là những tiền đề quan trọng để Hà Nội hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên, trên hành trình đó không phải không có những thách thức. PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Việt Nam cho rằng, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% cả năm, theo kịch bản điều hành Hà Nội cần đạt mức tăng khoảng 16,55% trong quý IV.

Nhìn nhận vấn đề trên góc độ vĩ mô, PGS.TS Ngô Trí Long (nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu thị trường giá cả, Bộ Tài chính) cho biết, để thúc đẩy thị trường tiêu dùng nội địa, chính sách phát triển thị trường nội địa có vai trò rất quan trọng. Theo chuyên gia này, thị trường tiêu dùng phụ thuộc nhiều và nhu cầu tiêu dùng song nhu cầu chỉ có thể chuyển hóa thành sức mua khi người tiêu dùng có đủ khả năng tài chính chi trả. Tức là người dân chỉ thoải mái mua sắm khi họ có thu nhập và cảm thấy yên tâm về việc làm, chi phí sinh hoạt, khả năng ứng phó với rủi ro. Do đó, chính sách phát triển thị trường tiêu dùng tốt nhất là phải gắn với tạo việc làm, nâng năng suất lao động, bảo đảm an sinh và ổn định giá các mặt hàng thiết yếu.

Cũng theo chuyên gia Ngô Trí Long, tiêu dùng nội địa có vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra động lực tăng trưởng cho nền kinh tế. Bởi chính tiêu dùng nội địa sẽ giúp mở rộng sản xuất, tạo việc làm và thu nhập, nuôi dưỡng sức muaBệ đỡ của nền kinh tế chỉ vững vàng khi sức mua của người dân và năng lực sản xuất của doanh nghiệp cùng được nâng lên. Với tính chất quan trọng đó, đẩy mạnh thị trường tiêu dùng nội địa trong những tháng cuối năm 2026 chính là chìa khóa để kinh tế Thủ đô hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong quý IV cũng như mục tiêu mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026.