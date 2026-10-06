Động lực mới trong phong trào phụ nữ ở Tam Dương Bắc

Hội LHPN xã Tam Dương Bắc kết nối nguồn lực, chăm lo trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, Hội LHPN xã Tam Dương Bắc chú trọng xây dựng hình ảnh người phụ nữ có tri thức, đạo đức, sức khỏe, trách nhiệm với gia đình và cộng đồng; tích cực học tập, lao động, tham gia các hoạt động xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin và chủ động tham gia giải quyết những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em.

Các mô hình, câu lạc bộ được duy trì, phát triển phù hợp với nhu cầu, sở thích của hội viên. Hội thành lập thêm 2 mô hình “Văn nghệ - Dân vũ” tại thôn Lê Lợi với 52 thành viên và thôn Tràng Dầu với 56 thành viên, góp phần thu hút phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần.

Không chỉ dừng ở các hoạt động trực tiếp, Hội LHPN xã từng bước đưa phong trào lên môi trường số. Cuộc thi dân vũ phụ nữ trực tuyến năm 2026 do Hội tổ chức thu hút hơn 114.000 lượt tương tác trên môi trường mạng. Qua đó, tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe và kết hợp ứng dụng nền tảng số, góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, tổ chức phong trào và thu hút hội viên.

Hội LHPN xã Tam Dương Bắc ra mắt mô hình CLB "Phụ nữ với pháp luật".

Thực hiện Đề án 938, Hội LHPN xã tập trung tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Đến nay, 2 câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” được thành lập, duy trì tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng ngừa xâm hại phụ nữ, trẻ em và bạo lực học đường; chăm sóc sức khỏe, dân số, kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, an toàn.

Hội còn tuyên truyền, hướng dẫn hội viên phòng ngừa các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, nâng cao kỹ năng nhận diện thông tin xấu, độc và các phương thức, thủ đoạn lừa đảo. Fanpage của Hội có hơn 1.300 người theo dõi, thường xuyên cập nhật thông tin hoạt động Hội, chủ trương, chính sách, pháp luật và những nội dung thiết thực đối với phụ nữ, trẻ em và gia đình.

Một trong những hoạt động được Hội chú trọng là chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”. Ngay từ đầu năm, các cấp Hội rà soát, lập danh sách 101 trẻ em mồ côi trên địa bàn; vận động cán bộ, hội viên, tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn đồng hành, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đến nay, 8 trẻ được Công ty ATA Holding hỗ trợ; 2 trẻ được hưởng mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng từ chính sách an sinh xã hội; Hội trực tiếp nhận đỡ đầu 1 trẻ với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng.

Đồng chí Đỗ Thị Yến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Dương Bắc cho biết: “Việc nhận đỡ đầu là hoạt động cụ thể hóa vai trò của tổ chức Hội trong chăm lo trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, đồng hành có trách nhiệm và kết nối nguồn lực bền vững. Sự hỗ trợ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn hướng tới việc thường xuyên quan tâm, động viên, tạo điều kiện để các em duy trì việc học, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên”.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ giúp hội viên giao lưu, gặp gỡ, nâng cao đời sống tinh thần.

Cùng với chăm lo an sinh xã hội, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” được các cấp Hội triển khai gắn với xây dựng gia đình văn hóa, môi trường sống an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan nông thôn và thực hiện các tiêu chí xây dựng địa phương xanh, sạch, đẹp.

Hiện 22/23 chi hội nông thôn thực hiện các nội dung của cuộc vận động; đồng thời củng cố, mở rộng các mô hình theo hướng thiết thực, gắn với từng hộ gia đình và địa bàn dân cư. Hội thành lập thêm 3 mô hình “5 không, 3 sạch, 3 an” tại thôn Lê Lợi, Chiến Thắng và Quang Trung với 30 thành viên; tổ chức 2 lớp hướng dẫn phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình cho gần 180 hộ.

Các mô hình phân loại rác tại nguồn tiếp tục được duy trì tại thôn Long Hồ, thôn 2 và thôn Làng Mạ. Hội đã cấp 150 thùng rác cho 150 hội viên tham gia mô hình. Thông qua tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp tại hộ gia đình, hội viên từng bước hình thành thói quen phân loại rác, hạn chế lượng rác thải phát sinh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Từ những hoạt động cụ thể, phong trào phụ nữ ở Tam Dương Bắc từng bước đi vào chiều sâu, gắn với nhu cầu thiết thực của hội viên và nhiệm vụ phát triển của địa phương. Qua đó, vai trò của tổ chức Hội tiếp tục được phát huy trong chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình và cộng đồng an toàn, văn minh.