Động lực mới trong phát triển công nghiệp ở Đồng Thịnh

Ban Quản lý Dự án đầu tư Khu công nghiệp Minh Châu rà soát tiến độ triển khai thực tế.

Những ngày này, trên công trường Khu công nghiệp Minh Châu, máy móc, phương tiện cùng lực lượng công nhân được huy động tối đa để đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng. Được khởi công cuối năm 2025, dự án có tổng mức đầu tư hạ tầng hơn 1.400 tỷ đồng, quy mô gần 300 ha trên địa bàn hai xã Đồng Thịnh và Nghĩa Hưng. Đến nay, nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai đồng bộ, từng bước định hình diện mạo của một khu công nghiệp mới.

Ông Vũ Minh Hưng, Trưởng Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Minh Châu cho biết: “Đến nay, chúng tôi đã cơ bản hoàn thiện phần móng đường cấp phối đá dăm loại II trên tất cả các tuyến và các công trình hạ tầng kỹ thuật, bao gồm hệ thống thoát nước mưa, nước thải. Hiện đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện phần vỉa hè và thảm bê tông nhựa mặt đường. Mục tiêu là hoàn thành toàn bộ phần hạ tầng trong tháng 10, vì vậy đơn vị đang huy động tối đa nguồn lực, nhân lực để bảo đảm tiến độ đề ra”.

Khu công nghiệp Minh Châu được định hướng đầu tư hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ; thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường, hướng tới mô hình khu công nghiệp xanh, thông minh và phát triển bền vững.

Công tác hoàn thiện hạ tầng đang được gấp rút triển khai thi công.

Theo ông Vũ Minh Hưng, trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư nhận được sự phối hợp của chính quyền địa phương, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng và giải quyết các thủ tục liên quan. Đây là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp có mặt bằng tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ và từng bước hoàn thiện hạ tầng theo kế hoạch.

Ông Vũ Văn Điệp, Chủ tịch UBND xã Đồng Thịnh cho biết: “Sau sáp nhập, địa phương có thêm dư địa để phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Trong đó, việc hình thành và từng bước hoàn thiện Khu công nghiệp Minh Châu được xác định là một trong những yếu tố quan trọng tạo động lực mới cho phát triển kinh tế của địa phương”.

Để tạo mặt bằng cho dự án, xã Đồng Thịnh đã tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, bồi thường và hỗ trợ người dân. Đối với Khu công nghiệp Minh Châu giai đoạn 1, địa phương đã hoàn thành chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 251/251 hộ dân; thực hiện các thủ tục giao đất cho chủ đầu tư theo quy định. Đến nay, đã thu hút một số nhà đầu tư thứ cấp quan tâm, triển khai các bước chuẩn bị đầu tư.

Bên cạnh Khu công nghiệp Minh Châu, trên địa bàn Đồng Thịnh còn có điểm công nghiệp Nghĩa Minh đã thu hút các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào sản xuất. Theo lãnh đạo xã, hoạt động sản xuất công nghiệp tại đây đã góp phần tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trên địa bàn và khu vực lân cận.

Ông Vũ Văn Điệp nhấn mạnh: Quán triệt phương châm “đồng hành cùng doanh nghiệp” trong suốt quá trình thu hút và triển khai các dự án, xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; phối hợp giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai...

Cùng với việc tạo điều kiện cho những dự án công nghiệp quy mô lớn, Đồng Thịnh tiếp tục duy trì, phát triển tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề truyền thống. Đây là khu vực kinh tế tuy quy mô không lớn nhưng có vai trò thiết thực trong tạo việc làm tại chỗ, nhất là đối với lao động trung niên và người dân trong thời gian nông nhàn.

Một trong những nghề còn được duy trì tại địa phương là nghề làm nón lá có lịch sử hàng trăm năm. Trải qua nhiều biến động của thị trường và sự thay đổi trong đời sống, hiện toàn xã còn khoảng 100 hộ dân duy trì nghề như một nguồn thu nhập bổ sung, đồng thời gìn giữ nghề truyền thống của cha ông.

Người dân thôn Hoàng Nam duy trì nghề làm nón của cha ông.

Bà Nguyễn Thị Duyên, thôn Hoàng Nam, xã Đồng Thịnh cho biết: “Trung bình, một người có kinh nghiệm có thể làm từ một đến hai chiếc nón mỗi ngày. Tùy mẫu mã và chất lượng, giá bán dao động khoảng 50.000-100.000 đồng/chiếc, tạo thêm nguồn thu khoảng 3-4 triệu đồng/người/tháng cho một bộ phận lao động trung niên. Bên cạnh giá trị kinh tế, mỗi chiếc nón còn là cách để chúng tôi gìn giữ nghề của ông cha”.

Hiện cơ cấu kinh tế của xã đang chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ. Năm 2025, khu vực này chiếm khoảng 80% cơ cấu kinh tế của xã; thu nhập bình quân đạt 75 triệu đồng/người/năm, tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 86,9%. Năm 2026, Đồng Thịnh đặt mục tiêu nâng tỉ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ lên 82%, đồng thời nâng thu nhập bình quân đầu người lên trên 90 triệu đồng/năm.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh trong dân cư cũng tiếp tục phát triển. Chỉ tính 6 tháng đầu năm, toàn xã có 1.179 hộ sản xuất, kinh doanh, trong đó có 58 hộ đăng ký kinh doanh mới. Lực lượng này không chỉ góp phần tạo thêm việc làm mà còn mở rộng các hoạt động thương mại, dịch vụ, cung ứng hàng hóa, vận tải và các dịch vụ phụ trợ phục vụ đời sống cũng như sản xuất trên địa bàn.

Theo lãnh đạo xã, khi Khu công nghiệp Minh Châu từng bước đi vào hoạt động và thu hút thêm các nhà đầu tư thứ cấp, tỉ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế địa phương sẽ tiếp tục tăng lên 85-90%. Đây cũng là cơ sở để Đồng Thịnh đặt mục tiêu tiếp tục chuyển dịch lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo thêm những ngành nghề mới cho người dân.

Để công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp thực sự trở thành động lực phát triển dài hạn, Đồng Thịnh xác định bên cạnh thu hút đầu tư phải song hành với hoàn thiện hạ tầng. Theo đó, xã đã quan tâm nâng cấp giao thông, điện chiếu sáng, thủy lợi; rà soát quy hoạch và quỹ đất phục vụ sản xuất; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ sản xuất tiếp cận mặt bằng, đầu tư nhà xưởng và trang thiết bị.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã tiếp tục phối hợp triển khai lập Quy hoạch chung xây dựng Đồng Thịnh theo định hướng phát triển đô thị và nông thôn của tỉnh. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 cũng được rà soát, điều chỉnh nhằm phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng cân đối nguồn lực. Đây sẽ là cơ sở để địa phương từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, tạo sự kết nối giữa khu công nghiệp, các điểm sản xuất, khu dân cư và mạng lưới giao thông.

Cùng với yêu cầu tăng trưởng, bài toán bảo vệ môi trường đang được Đồng Thịnh đặt ra ngay trong quá trình thu hút đầu tư.

Ông Vũ Văn Điệp, Chủ tịch UBND xã Đồng Thịnh khẳng định: “Quan điểm của địa phương là “không đánh đổi môi trường lấy phát triển công nghiệp”. Do đó, đối với các nhà đầu tư thứ cấp khi triển khai dự án, địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, xây dựng đến quá trình vận hành sản xuất”.

Ông Vũ Văn Điệp, Chủ tịch UBND xã Đồng Thịnh.

Thời gian tới, Đồng Thịnh sẽ tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Khu công nghiệp Minh Châu; tạo điều kiện triển khai giai đoạn tiếp theo với quy mô khoảng 200 ha và tăng cường thu hút các nhà đầu tư thứ cấp phù hợp với định hướng phát triển.

Song song với đó, địa phương tiếp tục tạo điều kiện phát triển các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh và ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; tăng cường quản lý hoạt động thương mại, dịch vụ; từng bước nâng cao chất lượng lao động và hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất.

Với nền tảng hạ tầng từng bước được hoàn thiện, không gian công nghiệp ngày càng mở rộng cùng sự phát triển của các cơ sở sản xuất, ngành nghề truyền thống, Đồng Thịnh đang đứng trước những dư địa phát triển mới. Đó cũng là nền tảng để địa phương tạo sức bật trên hành trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, hiện đại và bền vững.