Động lực mới thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Đan Mạch phát triển sâu rộng, hiệu quả

Động lực mới thúc đẩy hợp tác sâu rộng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Khi chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đáp xuống sân bay quốc tế Copenhagen, Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary đã trực tiếp đón đoàn tại chân cầu thang máy bay – một nghi thức thể hiện sự trọng thị và tình cảm đặc biệt của Hoàng gia Đan Mạch dành cho Việt Nam.

Trong chuyến thăm, nhiều hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đan Mạch, có sự hiện diện đồng hành của Nhà vua Đan Mạch Frederik X, cho thấy mối quan hệ hợp tác ngoại giao, hữu nghị giữa Việt Nam và Vương quốc Đan Mạch đang ở mức tốt đẹp và gắn kết chặt chẽ.

Việc Nhà vua Frederik X trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi – huân chương cao quý nhất của Vương quốc Đan Mạch dành cho các thành viên Hoàng gia và nguyên thủ quốc gia nước ngoài- nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971 – 2026) mang ý nghĩa chính trị, ngoại giao sâu sắc, tôn vinh chặng đường hợp tác bền chặt và khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Đan Mạch đối với Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có các cuộc làm việc cấp cao với lãnh đạo Vương quốc Đan Mạch. Tại hội kiến Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary, hai bên đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ song phương.

Nhà vua Frederik X chia sẻ những tình cảm và kỷ niệm sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam qua các chuyến thăm năm 2009, 2011 và 2022; nhấn mạnh sự gắn bó đặc biệt giữa Hoàng gia Đan Mạch với Việt Nam, trong đó có những ký ức tốt đẹp của cố Hoàng thân Henrik, thân phụ Nhà vua, về những năm tháng sinh sống tại Hà Nội.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế biển, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trao Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Đan Mạch. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao đóng góp của Quốc hội hai nước trong việc tăng cường tin cậy chính trị và củng cố nền tảng pháp lý. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế về chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về các vấn đề quốc tế, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ), tôn trọng độc lập, chủ quyền và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông phù hợp với Công ước của LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Sau hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, hai bên đã thống nhất thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam – Đan Mạch lên đối tác chiến lược toàn diện.

Đan Mạch trở thành quốc gia đầu tiên tại khu vực Bắc Âu và là quốc gia thứ hai trong Liên minh châu Âu (EU) thiết lập khuôn khổ quan hệ cao nhất này với Việt Nam. Bước tiến chiến lược này là sự nâng tầm hợp tác từ đối tác toàn diện (năm 2013) và đối tác chiến lược Xanh (năm 2023).

Thủ tướng Mette Frederiksen khẳng định Đan Mạch sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng và thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Mở ra nhiều cơ hội hợp tác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự cuộc gặp lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Đây là những lĩnh vực Đan Mạch có thế mạnh. Hai nước có nhiều tiềm năng bổ trợ, mở ra cơ hội tăng cường hợp tác từ chia sẻ kinh nghiệm, chính sách sang đầu tư, nghiên cứu và phát triển công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra những sản phẩm, giải pháp và động lực tăng trưởng mới.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch và cuộc gặp gỡ các tập đoàn đa quốc gia của Đan Mạch (như LEGO, Maersk, Pandora, Carlsberg, CIP, Vestas) với sự tham dự của Nhà Vua Frederik X và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhiều cơ hội hợp tác quy mô lớn đã được mở ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh thông điệp dịch chuyển chiến lược hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp Đan Mạch và Việt Nam: Từ "đầu tư tại Việt Nam" sang "đầu tư cùng Việt Nam", tăng cường liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu; từ "sản xuất tại Việt Nam" sang "nghiên cứu, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam", đưa Việt Nam trở thành trung tâm R&D, đổi mới sáng tạo của các tập đoàn quốc tế; tập trung vào tăng trưởng xanh, ưu tiên phát triển điện gió ngoài khơi, hạ tầng logistics - cảng biển xanh, y sinh, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn.

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhiều văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước được trao dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, bao gồm các lĩnh vực: khoa học đời sống, y sinh học tiên tiến, chuyển đổi số y tế, hóa chất - năng lượng bền vững, điện gió ngoài khơi, chuỗi cung ứng hàng không, công nghệ thông tin lượng tử và giáo dục STEAM.

Đến thăm Đại học Copenhagen, ngôi trường có gần 550 năm lịch sử, phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 5 phương hướng hợp tác lớn nhấn mạnh Việt Nam lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục làm động lực bứt phá để thực hiện hai mục tiêu 100 năm.

Cùng với các hoạt động chính trị - kinh tế, những hoạt động giao lưu ấm áp, mang tính nhân văn sâu sắc đã góp phần thắt chặt hơn nữa sợi dây tình cảm giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước. Tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và phía Nam Thụy Điển. Trong không khí ấm áp tình đồng bào, đại diện kiều bào Đan Mạch, Iceland và Thụy Điển khẳng định niềm tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Anh Lê Sơn Hà, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Thụy Điển, chia sẻ, dù sống ở hai quốc gia, bà con vẫn gần gũi, đùm bọc lẫn nhau, không chỉ nhờ vào khoảng cách địa lý thuận tiện mà hơn tất cả bởi vì tình đồng bào, bởi tiếng Việt, bởi bản sắc văn hóa và cội nguồn chung. Chính sự gắn bó ấy đã thúc đẩy kiều bào gìn giữ tiếng Việt và truyền lại tình yêu quê hương cho các thế hệ mai sau.

Anh Lê Sơn Hà bày tỏ, dù ở đâu quê hương vẫn luôn là điểm tựa, là nơi mỗi người Việt Nam hướng về; khẳng định sẽ tiếp tục đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ nhau, cùng gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Bắc Âu ngày càng mạnh và luôn hướng về quê hương đất nước.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao tượng trưng “Tủ sách Việt Nam” tặng thư viện BIBLIOTEKET Rentemestervej. Ảnh: TTXVN phát

Trong chuyến thăm, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Hoàng hậu Mary thăm thư viện BIBLIOTEKET Rentemestervej. Mong muốn giới thiệu một cách gần gũi, sinh động về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và đời sống Việt Nam qua sách, Phu nhân Ngô Phương Ly thông báo việc trao tặng “Tủ sách Việt Nam” cho thư viện.

Tủ sách bao gồm những tác phẩm văn học đã chạm đến trái tim nhiều thế hệ người Việt như “Dế Mèn phiêu lưu ký”, “Đất rừng phương Nam” và truyện cổ tích dân gian. Từ ý nghĩa nhân văn đó, Nhà vua Frederik X đã gửi lời cảm ơn Phu nhân Ngô Phương Ly về “món quà hào phóng” chính là tủ sách cho BIBLIOTEKET Rentemestervej.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Đan Mạch đã thành công tốt đẹp, là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới, ngày càng sâu rộng và hiệu quả.