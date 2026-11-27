Cơ giới hóa trong thu hoạch lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Cần Thơ góp phần thúc đẩy phát triển vùng. (Ảnh: THANH TÂM)

Sự kiện thu hút khoảng 500 đại biểu là đại diện Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, các bộ, ngành, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế cùng lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tiếp nối thành công của hai kỳ diễn đàn vào năm 2022 và 2024, Diễn đàn lần thứ III tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng kết nối chiến lược nhằm chia sẻ thông tin, đề xuất giải pháp đột phá cho các lĩnh vực quan trọng của vùng.

Trọng tâm của sự kiện năm nay hướng đến việc ứng dụng các công nghệ chiến lược vào thực tiễn, qua đó cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ công tác hoạch định chủ trương, chính sách phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2045.

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự diễn đàn. (Ảnh: H.T)

Giai đoạn 2022-2026, Diễn đàn quốc tế SDMD tầm nhìn 2045 do Đại học Cần Thơ khởi xướng đã tạo được nhiều dấu ấn nổi bật.

Cụ thể, mạng lưới đã triển khai hơn 280 dự án quốc tế, 221 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ và cấp tỉnh, thành phố; chuyển giao 123 quy trình công nghệ cùng nhiều mô hình ứng dụng thực tiễn cho địa phương và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chuỗi 13 tọa đàm trực tuyến định kỳ đã đúc kết và trình lên 10 nhóm khuyến nghị chính sách lên Chính phủ và các bộ, ngành.

Với mạng lưới hơn 40 đối tác chiến lược trong và ngoài nước cùng nguồn lực nghiên cứu không ngừng mở rộng, Diễn đàn SDMD lần thứ III năm 2026 kỳ vọng sẽ tạo xung lực mới, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và thích ứng biến đổi khí hậu cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.