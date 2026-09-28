Động lực mới cho tăng trưởng du lịch của Campuchia

Ông Huot Hak, Bộ trưởng Du lịch Campuchia. Ảnh tư liệu: Quang Anh/PV TTXVN tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ông Huot Hak đưa ra phát biểu trên tại lễ kỷ niệm Ngày Du lịch Thế giới năm 2026 với chủ đề “Chương trình nghị sự số và trí tuệ nhân tạo nhằm tái định hình du lịch” do Bộ Du lịch phối hợp với Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) tổ chức tại tỉnh Siem Reap ngày 27/9.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Huot Hak đã chính thức công bố “Các biện pháp vệ sinh và an toàn ASEAN dành cho các đơn vị kinh doanh và cộng đồng du lịch”, đồng thời khuyến khích triển khai “Chứng nhận an toàn và nồng hậu ASEAN” (ASEAN Safe and Warm Stamp). Đây là một cơ chế khu vực nhằm thúc đẩy chất lượng, sự an toàn, vệ sinh và các tiêu chuẩn dịch vụ du lịch giữa các quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Ông Huot Hak cho biết chủ đề của Ngày Du lịch Thế giới năm 2026 rất quan trọng và phù hợp với xu hướng toàn cầu, khi công nghệ số và AI đang trở thành những động lực then chốt trong việc chuyển đổi ngành du lịch. Ông nhấn mạnh việc áp dụng các công nghệ hiện đại này sẽ hỗ trợ công tác hoạch định chính sách, phát triển sản phẩm du lịch, tiếp thị và ra quyết định dựa trên dữ liệu, qua đó nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Campuchia.

Ông Huot Hak cho biết thêm Campuchia đang thúc đẩy kết nối kỹ thuật số, hợp tác quảng bá du lịch và chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia trong khu vực nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời đảm bảo ngành du lịch có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi của du khách quốc tế.