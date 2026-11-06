Động lực mới cho kinh tế và thương mại xuyên biên giới

Kết nối chính sách, doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo

Hội thảo là diễn đàn khoa học, đối thoại chính sách và kết nối doanh nghiệp mang tầm quốc tế, lấy thực tiễn phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại và du lịch xuyên biên giới của Cao Bằng làm trọng tâm. Thông qua việc huy động trí tuệ của các nhà khoa học, chuyên gia, cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp trong nước, quốc tế, tập trung trao đổi kinh nghiệm, nhận diện những khó khăn, điểm nghẽn; đề xuất các giải pháp khả thi về cơ chế, chính sách, hạ tầng logistics, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, thúc đẩy kết nối đầu tư, hợp tác thương mại, chuyển giao công nghệ và phát triển du lịch, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho Cao Bằng giai đoạn 2026 - 2030.

Cao Bằng sở hữu nhiều lợi thế về vị trí địa lý, kinh tế cửa khẩu và du lịch, mở ra cơ hội phát triển thương mại, dịch vụ và hợp tác xuyên biên giới.

Theo kế hoạch, Hội thảo sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với định hướng kết nối chính sách, doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo; mở rộng không gian hợp tác thương mại, dịch vụ và du lịch, hướng tới xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng hiện đại, thông minh và hội nhập. Các đại biểu tham dự, gồm: lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội và doanh nghiệp trong nước, quốc tế, đại diện các cơ quan ngoại giao, chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) và một số địa phương biên giới, cùng các hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu hoạt động trong lĩnh vực thương mại, logistics và kinh tế cửa khẩu.

3 chuyên đề trọng tâm giải "bài toán" kinh tế biên giới

Khu vực cửa khẩu quốc tế ở Cao Bằng được kỳ vọng trở thành điểm kết nối quan trọng trong phát triển thương mại, logistics và hợp tác kinh tế giữa Cao Bằng với Trung Quốc.

Với phương châm “Từ thực tiễn Cao Bằng - Luận cứ khoa học - Đối thoại chính sách - Kết nối doanh nghiệp”, Hội thảo gồm phiên khai mạc toàn thể, 3 phiên tham luận chuyên đề diễn ra đồng thời và phiên đối thoại chính sách, kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.

Tại 3 phiên tham luận chuyên đề, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc sẽ tập trung phân tích những vấn đề then chốt trong phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics, thương mại điện tử và du lịch xuyên biên giới. Các chuyên đề do Trường Đại học Thương mại, Báo Đại Đoàn Kết chủ trì, gồm: “Phát triển Khu kinh tế cửa khẩu trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”, các đại biểu sẽ phân tích xu hướng phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại xuyên biên giới, chuyển đổi số và tái cấu trúc chuỗi cung ứng; đánh giá cơ hội phát triển của Cao Bằng gắn với tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Trên cơ sở đó, các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh, đề xuất giải pháp hoàn thiện hạ tầng, đổi mới quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ và cơ chế, chính sách phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng giai đoạn 2026 - 2030. “Phát triển hệ thống logistics và thương mại điện tử xuyên biên giới”, tập trung đánh giá nhu cầu đầu tư hạ tầng logistics, phát triển chuỗi cung ứng và các dịch vụ giá trị gia tăng tại cửa khẩu; đề xuất cơ chế thu hút nguồn lực, thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới. “Mở rộng không gian hợp tác thương mại, dịch vụ và du lịch xuyên biên giới”, tập trung tìm kiếm giải pháp phát huy lợi thế kinh tế, du lịch biên giới, mở rộng không gian hợp tác quốc tế.

Tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế cửa khẩu, tăng cường kết nối giao thương và thu hút đầu tư vào Cao Bằng.

Phiên thảo luận tập trung phân tích tiềm năng, cơ hội hợp tác thương mại, dịch vụ và du lịch xuyên biên giới giữa Cao Bằng với Quảng Tây và các địa phương Trung Quốc. Trong đó, các đại biểu sẽ thảo luận, trao đổi mô hình quản trị, phát triển du lịch biên giới an toàn, bền vững; đề xuất giải pháp khai thác hiệu quả Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, gắn bảo tồn di sản với phát triển sinh kế cộng đồng; thúc đẩy liên kết du lịch, thương mại, dịch vụ và ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá, kết nối thị trường

Điểm nhấn đối thoại chính sách, thúc đẩy kết nối đầu tư Việt Nam - Trung Quốc

Tâm điểm của Hội thảo là phiên đối thoại chính sách và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chủ trì. Tại phiên đối thoại, chính quyền tỉnh Cao Bằng sẽ trao đổi trực tiếp với các hiệp hội, nhà đầu tư hai nước nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về cơ chế, thủ tục xuất nhập khẩu và hạ tầng logistics. Tỉnh sẽ giới thiệu danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng.

Trong khuôn khổ phiên đối thoại, Ban tổ chức dự kiến ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với doanh nghiệp, đối tác nước ngoài, trọng tâm là Trung Quốc, trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics, thương mại điện tử, đầu tư hạ tầng và dịch vụ cửa khẩu… Điểm đáng chú ý là Hội thảo không chỉ dừng ở trao đổi học thuật, đề xuất chính sách mà còn hướng tới những kết quả hợp tác cụ thể thông qua đối thoại trực tiếp giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước.

Bên cạnh chương trình chính thức, Ban tổ chức sẽ tổ chức không gian giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng, tập trung giới thiệu các quy hoạch, dự án ưu tiên thu hút đầu tư và cơ hội hợp tác trong lĩnh vực logistics, thương mại biên giới, hạ tầng cửa khẩu và các dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu; đồng thời giới thiệu một số sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng của tỉnh có tiềm năng, lợi thế và cơ hội mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu.

Thác Bản Giốc là một trong những điểm đến du lịch nổi bật của Cao Bằng, góp phần tạo sức hút và mở ra cơ hội phát triển du lịch của địa phương.

Hoạt động đối thoại, kết nối doanh nghiệp trực tiếp tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi nhu cầu hợp tác, tìm kiếm đối tác, xúc tiến đầu tư, thương mại, logistics và dịch vụ xuyên biên giới; thúc đẩy hình thành các thỏa thuận hợp tác, kết nối cung cầu và phát triển thị trường.

Trước Hội thảo, Ban tổ chức dự kiến tổ chức khảo sát thực địa tại Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng, một số khu vực cửa khẩu trọng điểm và Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, giúp các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư tìm hiểu thực tế hạ tầng, nhu cầu đầu tư, định hướng phát triển logistics, dịch vụ cửa khẩu và tiềm năng du lịch địa phương.

Hội thảo không chỉ dừng lại ở các thảo luận lý thuyết mà sẽ nghiệm thu các sản phẩm cụ thể, gồm: Kỷ yếu khoa học quốc tế có mã số ISBN; danh mục giải pháp khoa học, công nghệ và chuyển đổi số có khả năng ứng dụng trong quản lý cửa khẩu, phát triển thương mại xuyên biên giới; các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác và kế hoạch khảo sát đầu tư. Đồng thời, xây dựng mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp đồng hành cùng Cao Bằng trong nghiên cứu, tư vấn chính sách và phát triển kinh tế cửa khẩu giai đoạn 2026 - 2030.

Sự thành công của hội thảo được kỳ vọng sẽ hoàn thiện khung chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, từng bước đưa Cao Bằng vươn lên thành trung tâm kết nối thương mại, logistics hiện đại và du lịch sinh thái hàng đầu khu vực biên giới phía Bắc trong giai đoạn 2026 - 2030.