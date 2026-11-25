Doanh nghiệp thu mua sản phẩm tràm năm gân cho người dân thôn Đồng Văn - Ảnh: NV

Tại HTX Thâm Triều, việc đưa máy bay không người lái vào phun thuốc bảo vệ thực vật đang tạo chuyển biến trong tổ chức dịch vụ sản xuất. Vụ hè-thu năm 2026, HTX gieo sạ 28,4ha lúa, sử dụng các giống chủ lực như Hà Phát 3, HG12, Thiên Ưu 8. Trong đó, khoảng 20ha được ứng dụng thiết bị bay không người lái để phun thuốc, góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa trên đồng ruộng.

Ông Nguyễn Mậu Vinh, Giám đốc HTX Thâm Triều cho biết, việc sử dụng máy bay không người lái giúp giảm khoảng 30-50% chi phí so với phun thủ công, đồng thời tiết kiệm lượng thuốc bảo vệ thực vật và công lao động. Diện tích còn lại nằm trong khu dân cư, quy mô nhỏ lẻ nên không thể sử dụng thiết bị này.

Ông Nguyễn Mậu Mừng, thành viên HTX Thâm Triều cho biết, sử dụng máy bay phun thuốc giúp giảm sức lao động, tiết kiệm thời gian và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với hóa chất bảo vệ thực vật. Gia đình ông canh tác hơn 0,5ha lúa, riêng chi phí phun thuốc mỗi vụ đã tiết kiệm được hàng trăm nghìn đồng, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Không chỉ đổi mới dịch vụ sản xuất, một số HTX ở Triệu Cơ còn chủ động chuyển đổi cây trồng, khai thác những diện tích đất kém hiệu quả. Tại thôn Đồng Văn, HTX Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Bào đã liên kết với doanh nghiệp đưa cây tràm năm gân vào trồng trên vùng đất cát bạc màu. Từ diện tích thử nghiệm 2.500m², mô hình được mở rộng lên khoảng 5ha, thu hút hơn 50 hộ tham gia. Doanh nghiệp hỗ trợ giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật và cam kết bao tiêu sản phẩm.

Người dân thôn Đồng Văn thu hoạch lá tràm năm gân- Ảnh: NV

Ông Lê Viết Hiển, Giám đốc HTX Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Bào cho biết, mô hình trồng tràm năm gân bước đầu mang lại doanh thu khoảng 70 triệu đồng/ha/năm. Cây trồng này phù hợp với điều kiện đất cát, ít sâu bệnh, chi phí chăm sóc thấp và có thể thu hoạch lá hai vụ/năm. Việc liên kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm tạo thêm cơ sở để người dân yên tâm sản xuất, từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung.

Đánh giá về hiệu quả hoạt động của các HTX, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Cơ Hoàng Thị Hồng Huế cho biết đây là hướng đi tích cực, thể hiện tinh thần chủ động đổi mới trong tổ chức sản xuất của các HTX. Trong đó, mô hình ứng dụng máy bay không người lái tại HTX Thâm Triều góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa, giảm sức lao động, tiết kiệm thời gian và chi phí cho nông dân. Đặc biệt, phương thức này còn hạn chế việc người dân tiếp xúc trực tiếp với thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo vệ sức khỏe và môi trường.

Đối với mô hình liên kết trồng tràm năm gân giữa doanh nghiệp với các hộ dân, đây là hướng đi mở ra cơ hội đa dạng hóa cây trồng, tạo thêm sinh kế và nâng cao giá trị kinh tế. Tuy nhiên, hiệu quả cần tiếp tục được đánh giá trên cơ sở năng suất, chi phí, thu nhập và khả năng tiêu thụ sản phẩm để có định hướng hỗ trợ, nhân rộng phù hợp. Bên cạnh đó, nhiều HTX khác trên địa bàn xã cũng đang duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Cây tràm năm gân phát triển tốt trên vùng đất cát thôn Đồng Văn- Ảnh: NV

Theo bà Hoàng Thị Hồng Huế, với lợi thế về sản xuất nông nghiệp, xã Triệu Cơ xác định kinh tế tập thể, nòng cốt là các HTX, giữ vai trò quan trọng trong tổ chức lại sản xuất, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, địa phương tập trung rà soát, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản trị HTX; khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất, tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, xã quan tâm tháo gỡ khó khăn về đất đai, quy mô sản xuất; hỗ trợ HTX tiếp cận các chính sách về vốn, đào tạo nguồn nhân lực, máy móc, thiết bị và xúc tiến thương mại; chủ động phối hợp với các sở, ngành để tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước cho các HTX đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.