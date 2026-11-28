Được tổ chức bởi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng Tạp chí Kiến trúc, lễ hội năm nay quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế và các chủ thể sáng tạo, trong đó có gần 100 nghệ sĩ quốc tế đến từ 21 quốc gia. Lễ hội năm nay đã đánh dấu bước chuyển trong phương thức tổ chức từ mô hình “Tuyến lễ hội” sang “Khu vực tổ chức lễ hội”, hướng tới kết nối không gian, nguồn lực sáng tạo và hoạt động kinh tế, từng bước hình thành hệ sinh thái sáng tạo đô thị.

Toàn cảnh lễ bế mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Điểm nhấn của đêm bế mạc là Gala nghệ thuật "Hà Nội, những vang động" với chủ đề "Kẻ Chợ dưới vầng trăng sáng", do Viện Pháp tại Việt Nam - Hà Nội đồng sản xuất cùng Lên Ngàn và XPLUSX Studio. Qua sáu chương Tịch, Mở, Kẻ Chợ, Hội, Trăng, Vọng, âm thanh đời sống Chợ Đồng Xuân được chuyển hóa thành chất liệu nghệ thuật, tạo nên cuộc đối thoại giữa chèo, xẩm, quan họ, tuồng cổ với các sắc thái blues, funk và rock, dưới sự dẫn dắt của Giám đốc âm nhạc, nghệ sĩ guitar Nguyên Lê.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn cho rằng việc tái kích hoạt không gian đô thị là các hướng đi cụ thể để tôn vinh văn hoá, khơi nguồn phát triển công nghiệp văn hóa, thúc đẩy kinh tế sáng tạo. Từ đây, lễ hội đã bồi đắp một hệ sinh thái kết nối văn hoá nghệ thuật, di sản và cộng đồng, nơi mỗi người dân không chỉ thưởng lãm mà còn trở thành nguồn gìn giữ và gieo mầm ý tưởng mới cho Thủ đô tiếp tục con đường xây dựng văn hiến – văn minh – hiện đại.

Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn cho rằng việc tái kích hoạt không gian đô thị là các hướng đi cụ thể để tôn vinh văn hoá, khơi nguồn phát triển công nghiệp văn hóa, thúc đẩy kinh tế sáng tạo.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu Thành phố hoàn thiện các cơ chế, chính sách; tăng cường kết nối các nguồn lực xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo phát huy năng lực, mở rộng hoạt động thực hành, sáng tạo và đưa các sản phẩm văn hóa đến gần hơn với công chúng.

Đồng thời, Hà Nội sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát huy hiệu quả các không gian văn hóa, di sản và từng bước hình thành những địa chỉ sáng tạo hoạt động thường xuyên, bền vững.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết Hà Nội sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát huy hiệu quả các không gian văn hóa, di sản.

Lễ hội diễn ra tại 5 khu vực: Quảng trường Sáng tạo và khu vực phụ cận; Chợ Đồng Xuân; đình và di tích phố cổ; Công viên Thống Nhất; hệ thống rạp hát và sân khấu cộng đồng, với hơn 150 hoạt động thuộc 10 lĩnh vực công nghiệp văn hóa trọng tâm.

Thông qua các hoạt động thiết kế, kiến trúc, nghệ thuật, thủ công, triển lãm, trình diễn, hội chợ và đối thoại chuyên môn, lễ hội hướng tới thúc đẩy kết nối giữa di sản với sáng tạo đương đại, giữa nguồn lực văn hóa với các hoạt động kinh tế, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành đô thị sáng tạo có bản sắc và phát triển bền vững.

Lễ hội khép lại nhưng những không gian được đánh thức, những kết nối được hình thành, sản phẩm sáng tạo được giới thiệu và ý tưởng được khơi nguồn sẽ tiếp tục được phát huy trong đời sống thành phố.