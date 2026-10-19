Động lực mới cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng từ dự án sản xuất và logistics 3.500 tỷ đồng

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao các Quyết định chấp thuận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án hạ tầng Vị trí số 2, Vị trí số 3 và Vị trí số 4 thuộc Khu thương mại tự do, tháng 6/2026. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 7 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Dự án được triển khai tại xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, với quy mô khoảng 276ha và tổng vốn đầu tư 3.525 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho thuê đất.

Dự án tập trung đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng, bao gồm cả hoạt động quản lý và điều hành.

Theo định hướng, khu chức năng tại vị trí số 7 sẽ phát triển các lĩnh vực sản xuất, logistics, công nghệ số, công nghệ thông tin và những hoạt động phù hợp với mục tiêu phát triển Khu thương mại tự do Đà Nẵng, trên cơ sở quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đà Nẵng tăng tốc thu hút đầu tư vào Khu thương mại tự do. (Ảnh: ĐX)

Về tiến độ, giai đoạn chuẩn bị đầu tư và hoàn thiện các thủ tục liên quan sẽ diễn ra từ quý IV/2026 đến quý IV/2027. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch được lên kế hoạch thực hiện từ quý I/2027 đến quý III/2029.

Giai đoạn xây dựng cơ bản, gồm san lấp mặt bằng và phát triển hạ tầng, sẽ được triển khai từ quý IV/2027. Công trình sẽ được đưa vào hoạt động hoặc khai thác, vận hành trong quý I/2032. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh, tiếp thị và thu hút đầu tư sẽ triển khai từ quý IV/2028.

Dự án được xem xét áp dụng chính sách ưu đãi tiền thuê đất theo Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 259/2025/QH15 ngày 11/12/2025, và các quy định pháp luật về đất đai có liên quan.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng có quy mô khoảng 1.881ha, được bố trí tại 7 vị trí không liền kề, gồm các khu chức năng: sản xuất, logistics, thương mại-dịch vụ, công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo, cùng các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại Vị trí số 2, Vị trí số 3, Vị trí số 4, Vị trí số 5 và Vị trí số 6.