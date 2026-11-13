Động lực giúp kết nối doanh nghiệp Campuchia với thị trường Pháp ngữ toàn cầu

Một góc Làng Pháp ngữ tại quảng trường Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Minh Hưng - PV TTXVN

Diễn ra tại thủ đô Phnom Penh từ ngày 15-16/11, ngay sau Hội nghị Bộ trưởng Pháp ngữ (CMF) lần thứ 48 - sự kiện có sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ cùng các phái đoàn chính thức từ 90 quốc gia thành viên, thành viên liên kết và quan sát viên trên khắp năm châu lục, với chủ đề chính thức “Tái đầu tư vào hòa bình vì sự thịnh vượng chung và ổn định bền vững”.

Bên cạnh các cuộc đối thoại chính trị và ngoại giao, hội nghị còn là động lực kinh tế giá trị, giúp kết nối các doanh nghiệp Campuchia với thị trường Pháp ngữ toàn cầu - nơi có gần 400 triệu người sử dụng ngôn ngữ này.

Một điểm nhấn quan trọng trong chương trình hợp tác kinh tế Pháp ngữ tại Campuchia năm 2026 là FrancoTech - diễn đàn thúc đẩy công nghệ, đổi mới sáng tạo và kết nối doanh nghiệp trong không gian Pháp ngữ.

FrancoTech 2026 với chủ đề “Một cộng đồng Pháp ngữ, một tương lai kỹ thuật số” sẽ diễn ra từ ngày 14-16/11 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Koh Pich ở thủ đô Phnom Penh. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 5.000 người tham dự và có hơn 200 gian hàng triển lãm.

Khác với những hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống, FrancoTech hướng tới kết nối hệ sinh thái công nghệ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây là cơ hội để Campuchia giới thiệu những thành tựu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, thanh toán số và các giải pháp phục vụ quản lý kinh tế.

Đối với một quốc gia đang đẩy mạnh chuyển đổi số như Campuchia thì việc tiếp cận công nghệ và kinh nghiệm quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí giao dịch và cải thiện chất lượng dịch vụ công. Đặc biệt, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tận dụng nền tảng số để mở rộng thị trường, cải thiện quản trị, tiếp cận khách hàng quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Một lĩnh vực có triển vọng hợp tác đáng chú ý là công nghệ tài chính. Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã đạt được những bước tiến trong phát triển hệ thống thanh toán điện tử, trong đó có nền tảng Bakong. Việc kết nối các tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư từ cộng đồng Pháp ngữ có thể tạo thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm về thanh toán xuyên biên giới, an ninh mạng, tài chính toàn diện và phát triển các dịch vụ tài chính số.

Cờ Việt Nam tung bay cùng bạn bè Tổ chức Pháp ngữ tại Làng Pháp ngữ ở quảng trường Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Minh Hưng - PV TTXVN

Việc tổ chức FrancoTech cho thấy Campuchia muốn đưa chuyển đổi số trở thành một nội dung quan trọng trong hợp tác kinh tế của cộng đồng Pháp ngữ thay vì chỉ tập trung vào thương mại hàng hóa và đầu tư truyền thống.

Với sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ, tổ chức tài chính và nhà đầu tư quốc tế, sự kiện được kỳ vọng tạo điều kiện để doanh nghiệp Campuchia tìm kiếm đối tác, tiếp cận giải pháp kỹ thuật mới và mở rộng khả năng huy động vốn. Đặc biệt, các lĩnh vực như thương mại điện tử, thanh toán số, quản lý dữ liệu, dịch vụ tài chính và công nghệ phục vụ sản xuất có thể trở thành những hướng hợp tác có tiềm năng.

Bên cạnh FrancoTech 2026, một sự kiện nổi bật nữa tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 là Làng Pháp ngữ. Với các chương trình giới thiệu ẩm thực, nghệ thuật truyền thống và những điểm đến du lịch của các quốc gia thành viên, sự kiện được kỳ vọng mang lại cho Campuchia nhiều cơ hội phát triển kinh tế, từ kích cầu du lịch, thương mại, dịch vụ đến thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế.

Không chỉ là không gian giao lưu văn hóa, Làng Pháp ngữ còn có thể trở thành một kênh quảng bá tiềm năng kinh tế, sản phẩm và hình ảnh đất nước Campuchia tới cộng đồng quốc tế, qua đó có thể giúp cho nước chủ nhà khai thác hiệu quả các lợi ích kinh tế trực tiếp và lâu dài từ sự kiện.

Việc Campuchia đăng cai Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao mà còn là dịp để quốc gia này thúc đẩy một chương trình nghị sự kinh tế rộng lớn hơn. Với sự hiện diện của lãnh đạo các nước, doanh nhân, nhà đầu tư và các tổ chức quốc tế, Phnom Penh có cơ hội quảng bá tiềm năng, giới thiệu các lĩnh vực ưu tiên và tìm kiếm những đối tác có khả năng đóng góp thiết thực cho quá trình hiện đại hóa nền kinh tế.

Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của sự kiện sẽ không chỉ được đo bằng số lượng đại biểu tham dự, quy mô triển lãm hay các cuộc gặp gỡ doanh nghiệp, mà còn bằng số dự án đầu tư được triển khai, số việc làm được tạo ra, chất lượng nguồn nhân lực được cải thiện và năng lực công nghệ của doanh nghiệp Campuchia được nâng cao.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, việc khai thác hiệu quả mạng lưới Pháp ngữ có thể giúp Campuchia đa dạng hóa đối tác, tiếp cận những thị trường mới và giảm phụ thuộc vào một số kênh hợp tác truyền thống. Đây cũng là cơ hội để nước này kết nối sâu hơn với các nền kinh tế có thế mạnh về công nghệ, công nghiệp, dịch vụ và phát triển bền vững.

Nếu tận dụng tốt những cơ hội đang mở ra, đồng thời duy trì các chương trình hợp tác sau hội nghị, Campuchia có thể chuyển hóa lợi thế ngoại giao thành nguồn lực phát triển kinh tế dài hạn. Khi đó, Cộng đồng Pháp ngữ không chỉ là không gian chung về ngôn ngữ và văn hóa mà còn trở thành một mạng lưới đối tác chiến lược, góp phần hỗ trợ Campuchia nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng sức cạnh tranh và từng bước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của mình.