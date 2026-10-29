Động lực để nông dân xứ Nghệ chuyển mình mạnh mẽ

Những mô hình nông nghiệp cho doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn mở ra hướng đi bứt phá cho nền nông nghiệp xứ Nghệ.

Ứng dụng công nghệ cao, giúp mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng của ông Nguyễn Văn Hòa, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An, chủ động hoàn toàn về môi trường, kiểm soát lượng thức ăn, chu kỳ phát triển mang về doanh thu hơn 10 tỷ đồng mỗi năm.

Làm giàu từ vùng đất khó

Tại xã Hải Châu (Nghệ An), ít ai ngờ vùng bãi ngang từng chỉ quen với cái nắng cháy da và bão cát nay lại mọc lên hệ thống ao nuôi tôm công nghệ cao quy mô hàng tỷ đồng của ông Nguyễn Văn Hòa - gương mặt tiêu biểu được bình chọn là “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới”.

Trước khi trở thành tỷ phú nông nghiệp, ông Hòa từng có thời gian kiêm nhiệm cùng lúc 3 chức danh ở cơ sở gồm: Phó trưởng Công an xã, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã kiêm Xóm trưởng. Năm 2014, ông bắt đầu hành trình khởi nghiệp từ việc thuê đất vùng bãi ngang nuôi kỳ nhông, rồi sau đó tìm đến con tôm thương phẩm. Nhận thấy nuôi tôm truyền thống kiểu một giai đoạn chịu rủi ro rất lớn từ thời tiết, dịch bệnh và môi trường, ông Hòa quyết định bứt phá bằng mô hình nuôi tôm công nghệ cao nhiều giai đoạn trong nhà bạt. Ông đầu tư bài bản hệ thống ao nuôi lót bạt, máy quạt nước, hệ thống sục khí oxy đáy, theo dõi sát sao nồng độ pH, độ mặn và xử lý nước đầu vào khép kín.

“Nuôi tôm truyền thống chỉ làm được tối đa 2 vụ/năm và luôn thót tim mỗi khi mưa bão. Còn khi ứng dụng công nghệ cao, tôi chủ động hoàn toàn về môi trường, kiểm soát lượng thức ăn, chu kỳ phát triển nên nâng số vụ lên 3 - 4 vụ/năm. Tôm sạch, đều con, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe nên giá bán luôn ổn định từ 175.000 - 180.000 đồng/kg”, ông Hòa phấn khởi chia sẻ.

Mỗi năm, trang trại tôm công nghệ cao của ông Hòa bán ra thị trường hàng chục tấn tôm thương phẩm, mang về doanh thu hơn 10 tỷ đồng. Không chỉ làm giàu cho bản thân, mô hình của ông còn trở thành “điểm sáng” cho bà con trong và ngoài vùng đến học tập.

Không dừng lại ở thủy sản, tại xã Văn Kiều (tỉnh Nghệ An), anh Nguyễn Hữu Thắng (một thanh niên thế hệ 9X) ghi dấu ấn bằng tư duy nông nghiệp thông minh khi đầu tư hàng tỷ đồng xây “khách sạn” làm mát cho đàn gà ác. Thất bại từng giội gáo nước lạnh vào anh Thắng khi mô hình nuôi lợn trước đây thua lỗ vì dịch bệnh, khiến anh ôm khoản nợ hơn 1 tỷ đồng. Thế nhưng không nản chí, qua nghiên cứu thị trường, anh nhận thấy trứng gà ác giàu dinh dưỡng gấp đôi trứng thường, nhu cầu tiêu dùng rất lớn; tuy nhiên giống gà này lại rất hung dữ, dễ mổ nhau hoặc mổ vỡ trứng nếu nuôi chuồng lưới thông thường. Để giải bài toán này, anh Thắng quyết tâm vay vốn, dốc sức đầu tư gần 10 tỷ đồng xây dựng 3 dãy chuồng trại khép kín hiện đại với hệ thống đèn sưởi, giàn mát đầy đủ, đảm bảo ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè, nhiệt độ trong chuồng luôn được duy trì ở mức từ 23 đến 26 độ C.

Anh Thắng chia sẻ, ngoài việc đầu tư hệ thống chuồng trại khoa học, hiện đại, việc chăn nuôi giống gà ác cũng phải tuân thủ quy trình chăm sóc nghiêm ngặt, từ kiểm soát chất lượng đầu vào, thức ăn, môi trường và vaccine phòng bệnh.

Trang trại nuôi gà ác của anh Nguyễn Hữu Thắng, xã Văn Kiều (tỉnh Nghệ An) có 40.000 con gà ác cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.

Hiện nay, trang trại của anh Thắng duy trì quy mô lên tới 40.000 con gà ác. Nhờ môi trường sống mát mẻ, sạch sẽ, đàn gà phát triển khỏe mạnh, tỷ lệ đẻ trứng đều đặn. Mỗi ngày, trang trại thu về hơn 10.000 quả trứng. Sản phẩm trứng gà ác của anh Thắng đã đạt chứng nhận OCOP, giá bán cao hơn mặt bằng chung nhưng lúc nào cũng “cháy hàng”. Mô hình không chỉ giúp anh trả hết nợ, vươn lên thành tỷ phú trẻ mà còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Động lực mới để nông dân xứ Nghệ vươn lên

Có thể thấy, sự đổi mới của những nông dân tại Nghệ An không phải là những gì quá xa xôi mà bắt nguồn ngay từ chính thực tiễn sản xuất. Nông dân xứ Nghệ hôm nay đã chủ động chắt lọc tri thức, dám nghĩ dám làm, dám đầu tư lớn để làm chủ công nghệ, vượt qua những khắc nghiệt của thời tiết và rủi ro dịch bệnh.

Sản phẩm trứng gà ác của anh Nguyễn Hữu Thắng, xã Văn Kiều (tỉnh Nghệ An) đã đạt chứng nhận OCOP, giá bán cao hơn mặt bằng chung nhưng lúc nào cũng rơi vào tình trạng “cháy hàng”.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết: “Mỗi mô hình ứng dụng công nghệ cao thành công mang lại hiệu ứng rất lớn. Một nông dân làm giàu hiệu quả sẽ tạo động lực cho hàng chục, hàng trăm hộ xung quanh mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Một sáng kiến kỹ thuật hay cách làm hay sẽ mở ra tư duy sản xuất mới cho cả vùng. Quan trọng hơn, các trang trại quy mô lớn này đang giải quyết việc làm tại chỗ cho nhiều lao động nông thôn, giúp bà con cùng nhau liên kết tiêu thụ sản phẩm, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chất lượng cao”.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Hội Nông dân tỉnh Nghệ An xác định việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung vào một số nội dung như: chuyển đổi số trong công tác Hội; ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; thương mại điện tử; truy xuất nguồn gốc; quảng bá, tiêu thụ nông sản trên môi trường số; khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; xây dựng “Tổ chức Hội số“, "Cán bộ Hội số”, “Hội viên nông dân số”; qua đó thay đổi tư duy sản xuất của bà con, chuyển từ nhỏ lẻ, truyền thống sang sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp sinh thái. Hội tăng cường phối hợp với các viện, trường, doanh nghiệp để chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật thực chiến cho nông dân. Hội mở rộng các nguồn vốn vay ưu đãi qua Quỹ Hỗ trợ nông dân và kết nối với các ngân hàng để giải quyết bài toán vốn đầu tư ban đầu - vốn là rào cản lớn nhất khi đầu tư công nghệ cao; đồng thời hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu, chứng nhận OCOP, đẩy mạnh đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử, kết nối chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ.

Phong trào nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tại Nghệ An đang có những bước chuyển mình rất mạnh mẽ về chất. Những trang trại tôm công nghệ cao thu tiền tỷ, những dãy chuồng lạnh nuôi gà ác nhặt trứng mỏi tay hay mô hình nuôi dúi má đào đạt hiệu quả kinh tế vượt trội chính là những điểm sáng trong phong trào nông dân thi đua làm kinh tế giỏi tại Nghệ An. Bằng tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm và ứng dụng hiệu quả công nghệ vào thực tiễn, lực lượng nông dân thời đại mới đang khẳng định vị thế chủ thể, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.