Động lực để Đồng Nai bứt phá trong kỷ nguyên mới

Đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai, việc quán triệt và triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng không chỉ là yêu cầu chính trị hàng đầu mà còn là “chìa khóa” để tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng không gian phát triển, biến tiềm năng trở thành hiện thực, xây dựng Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Phát huy nội lực

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, mỗi thắng lợi vĩ đại của dân tộc đều bắt nguồn từ việc kết hợp hài hòa giữa sức mạnh bên trong và sức mạnh bên ngoài. Trong bối cảnh hiện nay, khái niệm về 2 nguồn sức mạnh này đã được Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng phát triển lên tầm cao mới với những nội hàm rất cụ thể.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út (phải, hàng trước) kiểm tra tiến độ Dự án Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai vào tháng 8-2026. Ảnh: Phạm Tùng

Theo đó, sức mạnh dân tộc trước hết là sức mạnh nội sinh của đất nước và từng địa phương. Đó là tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, truyền thống đoàn kết toàn dân; là bản lĩnh, trí tuệ, bản sắc văn hóa và sức sáng tạo không ngừng của con người Việt Nam.

Sức mạnh thời đại là xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển; là những bước tiến lớn về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế tri thức, quá trình chuyển đổi số; quá trình hội nhập và mở rộng quan hệ quốc tế...

Tại Đồng Nai, sức mạnh dân tộc chính là sự năng động, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ; là khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp và niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân. Đồng Nai hiện hội tụ nhiều lợi thế chiến lược hiếm có, như: quy mô kinh tế, dân số, cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên, lịch sử, văn hóa đặc sắc. Quan trọng hơn hết, Đồng Nai đang có nguồn lực con người, năng lực quản trị và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Tất cả các nguồn lực này đang được Đồng Nai chuyển hóa thành những kết quả cụ thể.

Tại Hội nghị Giao ban báo chí - xuất bản quý III-2026, Phó Giám đốc Sở Tài chính Phạm Tuấn Anh thông tin: Kết quả, ước 9 tháng của năm 2026, GRDP của Đồng Nai tăng 10,01% (xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố cả nước). Thu ngân sách đạt 79.894 tỷ đồng (đạt 80% dự toán Chính phủ và HĐND thành phố giao). Thu hút đầu tư trong nước ước đạt 865 ngàn tỷ đồng, ghi nhận sự bứt phá, vượt xa kế hoạch của cả năm. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 2,5 tỷ USD, giữ vững đà tăng trưởng tích cực...

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo cho biết: Với khát vọng vươn lên, Đồng Nai đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế rất cao, GRDP tăng 11%; phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 150 ngàn tỷ đồng. Để đạt mục tiêu đề ra, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố rất quyết liệt. Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập các tổ công tác và phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố có chuyển biến tích cực. Hàng loạt công trình hạ tầng giao thông kết nối vùng được khởi công, động thổ, thông xe kỹ thuật, tạo bước đột phá về hạ tầng kỹ thuật.

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Chơn Thành Viên Hồng Tiến cho biết: Đến nay, phường Chơn Thành đạt 100% tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Công tác giải phóng mặt bằng đối với 2 dự án đường cao tốc: Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành đảm bảo yêu cầu đề ra. Ngày 30-9 vừa qua, phường bàn giao 100% diện tích mặt bằng của Dự án Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành với tổng diện tích đất bị ảnh hưởng là 77,2ha, gồm 234 thửa đất.

Nắm bắt cơ hội để bứt phá

Bên cạnh vốn, hạ tầng, công nghệ thì niềm tin, sự đồng thuận và trách nhiệm của nhân dân là yếu tố quan trọng để hiện thực hóa các công trình lớn. Đồng Nai đang đứng trước cơ hội lịch sử khi trở thành thành phố từ ngày 30-4-2026; được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065; Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua ngày 24-8-2026; nhiều tuyến đường cao tốc và vành đai đã đưa vào khai thác, cũng như đang triển khai thực hiện; đặc biệt Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1) chuẩn bị đưa vào khai thác thương mại vào cuối năm 2026, được kỳ vọng tạo sức bật để Đồng Nai tiếp tục bứt phá trong thời gian tới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh cho biết: Nghị quyết số 16-NQ/TW đã mở ra cho Đồng Nai một tầm nhìn mới, vị thế mới, không gian phát triển mới và những cơ hội mới; Luật Phát triển đô thị tạo thêm những công cụ pháp lý để Đồng Nai hiện thực hóa tầm nhìn đó. Nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực bằng hành động. Trung ương đã đặt niềm tin, đã mở đường; phần việc của Đồng Nai là chủ động nắm bắt thời cơ, biến tầm nhìn thành hành động, tiềm năng thành nguồn lực, nguồn lực thành những công trình, dự án và những kết quả phát triển cụ thể…

Thời gian qua, cán bộ lãnh đạo thành phố, các cơ quan đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thành phố làm việc với tinh thần “hết việc chứ không hết giờ”, làm cả ngày nghỉ, ngày lễ. Tinh thần đó đang được cụ thể hóa qua đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại” theo Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 1-5-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

100% người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã ký cam kết thực hiện các công trình, phần việc của địa phương, đơn vị mình trong đợt thi đua này. Đến ngày 30-9-2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và 99 Đảng ủy trực thuộc Thành ủy đăng ký với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố 821 công trình, phần việc, nhiệm vụ trong đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm theo Nghị quyết số 05-NQ/TU; trong đó có 228 công trình, phần việc đã hoàn thành, đạt tỷ lệ 27,77%.

Tại hội nghị triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai TÔN NGỌC HẠNH đề nghị: Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên phải biến nghị quyết thành công việc cụ thể, trách nhiệm cụ thể và kết quả cụ thể; cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cùng chung sức, đồng hành, đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Khi tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ được đề cao; sự đoàn kết, gắn bó trong Đảng, trong dân cùng chung ý chí vươn lên; đồng thời khi truyền thống, văn hóa và sức mạnh con người Đồng Nai được kết nối với tri thức, khoa học - công nghệ và những thành tựu của thời đại, khát vọng phát triển sẽ trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ.

Đó là nền tảng để thành phố Đồng Nai khai mở những không gian phát triển mới, phát triển nhanh, bền vững, đóng góp cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.