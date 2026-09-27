Động lực đầu tư cho các kỳ giải sau

Tham dự chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026, đội tuyển phường Láng đặt nhiều kỳ vọng vào nội dung công nhân, viên chức, lao động và lực lượng vũ trang.

Trao giải nội dung nam công nhân, viên chức, lao động và lực lượng vũ trang. Ảnh: Hànộimới

Cuối cùng, đội cũng hoàn thành mục tiêu giành huy chương khi chân chạy Lò Văn Hồng của đội giành Huy chương bạc nội dung này. Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Láng Nguyễn Hồng Việt cho rằng, kết quả này phản ánh đúng sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của giải đấu.

Theo ông Nguyễn Hồng Việt, nhiều đội đã chuẩn bị kỹ về lực lượng cho giải năm nay. Thế nên, trên đường chạy, chỉ cần đánh giá không chính xác về đối thủ là có thể không hoàn thành mục tiêu thi đấu. “Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 có tới 126 đội tuyển đại diện cho 126 xã, phường tham dự. Mỗi xã, phường được cử 2 vận động viên tham dự mỗi nội dung cho khối học sinh; công nhân, viên chức, lao động và lực lượng vũ trang. Như thế, có tối đa 252 vận động viên ở mỗi nội dung thi đấu. Chỉ riêng con số này đã cho thấy sức cạnh tranh lớn thế nào”, ông Nguyễn Hồng Việt chia sẻ.

Ông Nguyễn Hồng Việt cho hay, đây sẽ là động lực để đội Láng chủ động hơn trong việc chuẩn bị về nhân sự, chiến thuật thi đấu tại chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 52 - Vì hòa bình cũng như các kỳ tiếp theo.

Trong khi đó, lãnh đội phường Xuân Đỉnh Dương Hùng Cường cho hay, đội có 1 vận động viên xếp hạng 13 ở nội dung Trung học phổ thông nữ tại cuộc thi chung kết vào sáng 27-9. Thành tích này phản ánh đúng thực lực của vận động viên đội tuyển phường, đồng thời là động lực để địa phương tiếp tục chuẩn bị lực lượng cho các kỳ giải sau. Theo ông Dương Hùng Cường, trong bối cảnh số lượng vận động viên tham dự ngày càng đông, việc có vận động viên xếp hạng 13 cũng là kết quả đáng khích lệ. Ông Dương Hùng Cường cũng cho rằng việc Ban tổ chức giải trao thưởng cho cả vận động viên xếp hạng từ 6 đến 15 là phù hợp với thực tế số lượng vận động viên ở mỗi nội dung đã tăng rõ rệt so với 2-3 kỳ giải trước.

Các vận động viên nam Trung học cơ sở trên đường chạy sáng 27-9. Ảnh: Hànộimới

Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phù Đổng Khúc Mạnh Tuấn cho hay, việc xã có 1 vận động viên xếp hạng tư ở nội dung nam Trung học phổ thông cũng thực sự đáng mừng. Bởi với hơn 200 vận động viên tham dự nội dung này, việc giành vị trí trong nhóm 5 vận động viên dẫn đầu cũng là điều đáng kể. Theo ông Khúc Mạnh Tuấn, phải có sự chuẩn bị lực lượng rất kỹ mới có thể giành huy chương tại chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026. Đây vừa là thách thức, vừa là động lực với các lãnh đội.

Rõ ràng, chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình không chỉ là những cuộc đua quanh hồ Hoàn Kiếm của vận động viên, mà còn là cuộc chạy đua chuẩn bị lực lượng, phương án thi đấu của các lãnh đội. Chắc chắn đây sẽ là câu chuyện rất thú vị khi nhiều lãnh đội tham dự giải năm nay vẫn đầy “lửa nghề” , mong muốn tiếp tục đầu tư, chuẩn bị cho những mùa giải tiếp theo.