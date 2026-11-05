Động lực đánh thức tiềm năng các địa phương

Đồng Nai đầu tư nhiều tuyến đường tạo lực, thúc đẩy phát triển những địa bàn còn khó khăn. (Ảnh: Nhất Sơn)

Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành ngày 21/7 về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065.

Các tuyến đường giao thông kết nối, góp phần thúc đẩy các địa phương phát triển. (Ảnh: Nhất Sơn)

Đánh thức tiềm năng

Nằm ở phía đông bắc thành phố Đồng Nai, xã Đak Nhau có diện tích hơn 182km², hiện có 5 thôn, trong đó 2 thôn đặc biệt khó khăn. Toàn xã có hơn 24,5 nghìn người, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 50% dân số. Kinh tế xã Đak Nhau chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trong đó điều, tiêu và cà-phê là những cây trồng chủ lực.

Xã Đak Nhau xác định ưu tiên hoàn thiện hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến đường liên thôn, liên xã, tạo mạng lưới kết nối thông suốt giữa các khu dân cư, vùng sản xuất với trung tâm xã và các địa bàn lân cận.

Nhiều vườn cây cà-phê trĩu quả tại xã Đak Nhau. (Ảnh: Nhất Sơn)

Ông Nguyễn Thế Dũng, Trưởng thôn Đak Nung, một trong hai thôn đặc biệt khó khăn của xã Đak Nhau cho biết: “Được xã ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân đi lại, giao thương, vận chuyển nông sản mà còn mở rộng không gian phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng nông nghiệp và du lịch sinh thái. Qua đó, từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số”.

Nhiều năm qua, tuyến đường từ ngã ba điểm trường Võ Thị Sáu đi suối thôn 5 (nay là thôn Đak Nung) xuống cấp nghiêm trọng. Dự án duy tu, nâng cấp tuyến đường này được xã phê duyệt triển khai với chiều dài gần 3km. Đến nay, tuyến đường đã hoàn thành giúp người dân đi lại và vận chuyển nông sản thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Ủy ban nhân dân xã Đak Nhau còn đầu tư tuyến đường từ thôn Đak Nung kết nối với tuyến ĐT.760 dài 6,4km. Cả hai dự án đều sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Thi công đường liên thôn trên địa bàn xã Đak Nhau. (Ảnh: Nhất Sơn)

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đak Nhau Tô Hoài Nam cho biết: Bên cạnh nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương còn ưu tiên đầu tư một số tuyến đường giao thông khác từ nguồn vốn đầu tư công. Năm 2026, xã đã đầu tư 6 tuyến đường giao thông với tổng vốn khoảng 40 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2026, 100% dự án đường giao thông sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Tân Hưng là xã vùng sâu, vùng xa, có 33% số dân là người dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế-xã hội vẫn còn nhiều khó khăn. Nhờ nguồn vốn chương trình mục tiêu và của thành phố, địa phương đã đầu tư xây dựng nhiều công trình, hạng mục quan trọng, từng bước hoàn thiện hạ tầng ở nông thôn. Đơn cử như tuyến đường liên xã đi qua ấp Hưng Thịnh (xã Tân Hưng, thành phố Đồng Nai) nhỏ hẹp, xuống cấp khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Nhiều tuyến đường liên xã được thảm nhựa, giúp người dân lưu thông thuận lợi. (Ảnh: Nhất Sơn)

Từ nguồn vốn đầu tư công năm 2026, xã Tân Hưng đã đầu tư 10,8 tỷ đồng láng nhựa hơn 2,7km, nền đường rộng 8m. Hiện, tuyến đường đã hoàn thành đưa vào sử dụng trước sự vui mừng, phấn khởi của người dân. Ông Lê Trung Hiếu ở ấp Hưng Thịnh, xã Tân Hưng chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm đầu tư của nhà nước nên đường sá đi lại thông thoáng, người dân vận chuyển hàng hóa, nông sản và các cháu đi học thuận tiện hơn”.

Đường vào các khu dân cư trên địa bàn xã Tân Hưng được bê tông hóa. (Ảnh: Nhất Sơn)

Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Hưng Ngô Trọng Tướng cho biết: Từ các nguồn vốn mục tiêu quốc gia và của thành phố, địa phương đã triển khai 4 công trình trọng điểm. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nên những công trình đều nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Hiện, các công trình đang triển khai xây dựng với khối lượng công việc đến hết tháng 10/2026 đạt hơn 90%, tỷ lệ giải ngân đạt gần 80%.

Động lực mới

Đak Nhau có hơn 13 nghìn héc-ta cây lâu năm, trong đó cây điều chiếm khoảng 9 nghìn héc-ta, cà-phê và cao su mỗi loại khoảng 1 nghìn héc-ta. Nông nghiệp hiện đóng góp khoảng 80% cơ cấu kinh tế của xã. Đây là lợi thế quan trọng để địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Vườn cà-phê trĩu quả của ông Điểu Pyong ở xã Đak Nhau. (Ảnh: Nhất Sơn)

Chủ tịch Hội Nông dân xã Đak Nhau Võ Quỳnh Thanh Trúc cho biết: Phát huy lợi thế về đất đai, thổ nhưỡng, Đảng ủy xã Đak Nhau đã xây dựng chương trình đột phá về phát triển kinh tế nông nghiệp. Trên cơ sở đó, các đoàn thể tập trung hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ hỗ trợ nông dân, chuyển giao kỹ thuật... Đồng thời thành lập 3 hợp tác xã, 1 tổ hợp tác với gần 100 thành viên, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điều, cà-phê và cây ăn trái, bước đầu phát huy hiệu quả.

Ông Điểu Pyong (người Xtiêng) là một trong những thành viên của Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Đồng Xanh ở xã Đak Nhau. Nhờ tham gia kinh tế hợp tác xã mà ông tiếp cận được nhiều kiến thức về cây trồng cũng như kỹ thuật chăm sóc, bón phân… Nhờ đó vườn cây của ông Pyong luôn xanh tốt, sản phẩm có đầu ra ổn định.

Phát triển chuối cấy mô ở xã Tân Hưng, thành phố Đồng Nai. (Ảnh: Nhất Sơn)

Ông Điểu Pyong chia sẻ: “Trước đây đồng bào nghèo ở thôn Đak Nung chiếm tỷ lệ cao, một phần do nhận thức về phát triển kinh tế gia đình bị hạn chế, một số trông chờ, ỷ lại. Từ năm 2010, được tiếp cận các kiến thức trồng trọt và được chính quyền địa phương hỗ trợ cây giống, tôi đã mạnh dạn cắt những vườn cây kém hiệu quả chuyển sang trồng sầu riêng, và trồng xen cà-phê để lấy ngắn nuôi dài. Nhờ đó, hằng năm gia đình tôi thu nhập từ 200-300 triệu đồng”.

Còn tại thôn Đak Wí, xã Đak Nhau, nơi sinh sống chủ yếu của dân tộc Tày, Nùng có một bức tranh khá sinh động: nhiều ngôi nhà khang trang nằm xen trong bạt ngàn cà-phê, sầu riêng, cao su. Đến thăm vườn của chị Chu Thị Dung, hình ảnh ấn tượng là mảnh vườn cà-phê xanh tốt trải dài hút tầm mắt.

Nhiều gia đình tại thôn Đak Wí, xã Đak Nhau có cuộc sống khá nhờ phát triển cây công nghiệp dài ngày. (Ảnh: Nhất Sơn)

Chị Dung cho biết: “Gia đình tôi chuyển từ miền bắc vào đây sinh sống mấy chục năm nay. Mảnh đất Đak Nhau “địa lợi, nhân hòa” nên chúng tôi gắn bó phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng vùng đất mới giàu đẹp. Nhờ giá nông sản vài năm gần đây cao, gia đình thu nhập mỗi năm khoảng một tỷ đồng, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương”.

Vườn cà-phê của gia đình chị Chu Thị Dung xanh mướt. (Ảnh: Nhất Sơn)

Nhờ hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, nâng cấp và kết nối thuận lợi hơn với các địa bàn lân cận, tạo điều kiện để du khách tiếp cận các điểm đến, khám phá cảnh quan thiên nhiên và đời sống văn hóa lâu đời, đây được xem là tiền đề quan trọng để xã Tân Hưng mở rộng không gian phát triển du lịch, kết nối các điểm tham quan thành những hành trình trải nghiệm hấp dẫn.

Đồng bào các dân tộc anh em tại xã Tân Hưng biểu diễn cồng chiêng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Hưng cho biết: “Bên cạnh lợi thế về cảnh quan sinh thái, Tân Hưng còn có tiềm năng từ kho tàng văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số với những lễ hội, phong tục, thói quen, ẩm thực, nghề thủ công và các loại hình diễn tấu dân gian đặc sắc.

Địa phương đang nỗ lực vận động người dân gìn giữ, phục hồi các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời khuyến khích phát triển các mô hình du lịch cộng đồng. Hướng đi này không chỉ tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Tân Hưng, đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh phục vụ phát triển bền vững”.

Đồng bào các dân tộc anh em tại xã Tân Hưng thi giã gạo.

Những định hướng chiến lược từ Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, các địa phương trên địa bàn thành phố Đồng Nai như Đak Nhau, Tân Hưng… phát triển hạ tầng kết nối, mở ra những không gian phát triển mới cho các địa phương.

Qua đó, tạo động lực để vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vươn lên, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng thành phố Đồng Nai hiện đại, xanh, phát triển hài hòa và bền vững.