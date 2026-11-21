Những ngày này, về thôn Trang Thành, dễ dàng cảm nhận không khí phấn khởi của người dân khi tuyến đường trục chính dài gần 1 km đang được mở rộng. Dọc tuyến đường, không khí lao động diễn ra nhộn nhịp. Người chặt bỏ cây cối lâu năm trong vườn, người tất bật tháo dỡ tường rào, cổng ngõ, dọn dẹp lại khuôn viên nhà cửa để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Nhân dân thôn Trang Thành tự nguyện chặt bỏ cây cối, giải phóng mặt bằng để mở rộng đường giao thông.

Niềm vui ấy được bắt nguồn từ sự thấu hiểu, đồng hành kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương. Theo chủ trương ban đầu, tuyến đường dự kiến mở rộng lòng đường lên 3,5 m. Tuy nhiên, quá trình triển khai, nhận thấy nhu cầu đi lại và giao thương ngày càng lớn, Nhân dân trong thôn đã thống nhất đề bạt ý kiến xin mở rộng thêm. Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con, xã Lục Yên đã kịp thời khảo sát, điều chỉnh phương án và quyết định đầu tư nâng cấp lòng đường rộng 5,5 m.

Nhờ sự đồng lòng của Nhân dân, tuyến đường thôn Trang Thành được mở rộng lên 5,5m.

Đang cùng gia đình chặt hạ cây lâu năm trong vườn, tháo dỡ quán bán hàng để bàn giao mặt bằng mở rộng đường, bà Nông Thị Kim, người dân thôn Trang Thành, phấn khởi chia sẻ: “Nghe tin xã đồng ý đầu tư mở rộng đường lên 5,5 m đúng như mong mỏi của bà con, gia đình tôi mừng lắm. Hàng quán, tường rào tháo dỡ rồi, gia đình tôi chưa có điều kiện xây dựng lại ngay. Nhưng muốn có đường rộng rãi, thuận tiện đi lại thì phải ưu tiên trước".

Cùng chung tinh thần tự giác ấy, gia đình ông Hoàng Trung Tùy không ngần ngại hiến trên 700 m² đất vườn cùng nhiều cây cối, hoa màu có giá trị để tuyến đường được mở rộng thẳng, đẹp.

Ông Hoàng Trung Tùy bày tỏ: “Đất đai thì quý thật nhưng đường mở rộng ra thì chính con cháu mình, bà con trong thôn mình được hưởng lợi đầu tiên. Chính quyền xã quan tâm đầu tư kinh phí lớn cho thôn như vậy thì mình góp một phần đất vườn để con đường to, thẳng, đẹp, khang trang hơn là việc nên làm”.

Nhiều công trình, cây cối lâu năm được Nhân dân tự nguyện tháo dỡ, chặt bỏ để làm đường.

Không chỉ ở thôn Trang Thành, tinh thần đồng thuận còn được lan tỏa tại thôn 6. Sau khi được tuyên truyền, vận động, người dân trong thôn đã tự nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí và ngày công để di chuyển hệ thống cột điện, giải phóng mặt bằng mở rộng đường.

Tuyến đường thôn 6 được mở rộng nhờ sự đóng góp tiền, ngày công lao động của Nhân dân.

Bà Lê Thị Kim Tuyến - Trưởng thôn 6 cho biết: “Để tạo sự thống nhất cao, thôn đã tổ chức họp dân công khai, bàn bạc dân chủ từng phương án. Khi bà con hiểu rõ làm đường rộng là phục vụ trực tiếp cho việc đi lại của chính mình, mọi người đều đồng tình hưởng ứng. Ngoài hiến đất, các hộ dân trong thôn còn tự nguyện đóng góp trên 50 triệu đồng và ngày công để di dời cột điện ra sát mép đường mới, bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan chung”.

"Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, năm 2026, xã Lục Yên đã triển khai sửa chữa, nâng cấp và làm mới 13 công trình giao thông với tổng kinh phí gần 27,7 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lồng ghép từ ngân sách xã, các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn giao thông nông thôn. Đáng chú ý, trong số này có 7 công trình được triển khai từ nguồn vốn giao thông nông thôn, kết hợp ngân sách Nhà nước và sự đóng góp của Nhân dân."

Trao đổi về kinh nghiệm huy động sức dân trong xây dựng hạ tầng nông thôn, đồng chí Hoàng Trung Hải - Chủ tịch UBND xã Lục Yên cho biết: “Bài học lớn nhất của chúng tôi là phải công khai, minh bạch mọi chủ trương, nguồn vốn và biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến chính đáng từ cơ sở. Khi chính quyền kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đáp ứng đúng nguyện vọng thiết thực của người dân thì bà con sẵn sàng chung tay góp sức”.

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Phát huy hiệu quả sức dân, xã Lục Yên tạo sự đồng thuận rộng khắp trong giải phóng mặt bằng, mở rộng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn.

Trên nền tảng hạ tầng từng bước được hoàn thiện, thời gian tới, xã Lục Yên tiếp tục rà soát, đầu tư mạng lưới giao thông nông thôn theo hướng đồng bộ, kết nối thông suốt giữa các thôn bản với trục giao thông chính nhằm tạo thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế. Song song với việc tranh thủ hiệu quả các nguồn lực đầu tư, xã chú trọng phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong việc duy tu, bảo vệ hành lang an toàn giao thông và giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn.

Có thể thấy, khi chủ trương của chính quyền xuất phát từ lợi ích thiết thực của Nhân dân, sức dân sẽ trở thành nguồn lực quan trọng để xây dựng quê hương. Đây cũng là nền tảng để xã Lục Yên tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, xây dựng nông thôn mới ngày càng khang trang, giàu đẹp.