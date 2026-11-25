Người dân xã Lãnh Ngọc chặt hạ cây cau, đập phá vật kiến trúc để mở rộng đường.

Người dân tự nguyện nhường đất mở đường

Những ngày này, trên tuyến đường từ nhà ông Lâm Văn Tưởng đến nhà bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Sông Tranh, người dân tất bật cưa hạ cây trồng, thu dọn cành lá, phát quang mặt bằng để mở rộng đường. Những hàng cau, cây ăn quả đã gắn bó nhiều năm với các gia đình lần lượt được đốn hạ, nhường chỗ cho tuyến đường mới.Tuyến đường dài hơn 323m, trước đây mặt bê-tông chỉ rộng khoảng 1,5m, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển nông sản. Để mở rộng nền đường lên 6,5m, địa phương vận động 8 hộ dân tự nguyện hiến đất, cây trồng, tạo mặt bằng thi công.Trong đó, gia đình ông Lâm Văn Lý hiến khoảng 300m² đất cùng hơn 100 cây cau và nhiều cây trồng có giá trị. Gia đình ông Nguyễn Hữu Quý cũng nhường hơn 400m² đất, chặt bỏ 10 cây bòn bon đang cho trái cùng khoảng 30 cây cau.

Ông Lâm Văn Lý cho biết, diện tích đất vườn và cây trồng là tài sản, công sức gia đình vun trồng nhiều năm nên không tránh khỏi tiếc nuối khi phải đốn hạ. Tuy nhiên, vì lợi ích chung, gia đình ông sẵn sàng nhường đất để mở rộng đường. “Mình chịu thiệt một chút nhưng cả thôn, cả xóm được hưởng lợi lâu dài thì đó là điều đáng làm”, ông Lý chia sẻ.

Không chỉ đồng thuận hiến đất, các hộ dân còn trực tiếp tham gia cưa hạ cây, thu dọn mặt bằng. Theo ông Dư Văn Chính, Trưởng thôn Sông Tranh, nhờ phối hợp tuyên truyền, giải thích về lợi ích của công trình, cả 8 hộ dân có đất bị ảnh hưởng đều thống nhất thực hiện.

Tinh thần chung sức mở đường cũng được thể hiện tại thôn Tiên Lãnh. Tuyến đường vào Tổ 10, từ nhà ông Chương đến Nghĩa Trũng, dài 617m, trước đây chỉ rộng khoảng 2,5m, có nhiều đoạn hẹp, gây khó khăn cho việc vận chuyển vật tư, nông sản và đi lại của học sinh, nhất là vào mùa mưa lũ.Tuyến đường đi qua khu dân cư hơn 30 hộ. Khi triển khai mở rộng, hơn 20 hộ bị ảnh hưởng một phần diện tích đất, cây trồng, tường rào và cổng ngõ. Qua vận động của chính quyền và thôn, người dân đã đồng thuận hiến đất, chặt bỏ cây trồng, tháo dỡ công trình để tạo mặt bằng.

Gia đình ông Phạm Hồng Nở bị ảnh hưởng khoảng 220m² đất cùng cây trồng trên đất. Dù diện tích này gắn với hoạt động sản xuất, gia đình ông vẫn tự nguyện hiến đất vì lợi ích chung. “Tuyến đường hoàn thành không chỉ giúp người dân vận chuyển nông sản thuận lợi mà còn bảo đảm an toàn hơn cho con em đến trường”, ông Nở chia sẻ.

Riêng trong năm 2026, thôn Tiên Lãnh được đầu tư 4 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài khoảng 2km. Sau khi có chủ trương, khu dân cư tổ chức họp bàn, phân công các tổ tuyên truyền, vận động từng hộ. Nhờ đó, nhiều gia đình không chỉ hiến đất, cây trồng mà còn đóng góp ngày công để đẩy nhanh tiến độ công trình.

Phát huy sức dân, hướng đến mục tiêu năm 2030

Từ những tuyến đường được mở rộng, có thể thấy người dân Lãnh Ngọc không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trực tiếp đóng góp nguồn lực, chung tay xây dựng hạ tầng nông thôn.Đây cũng là cách địa phương phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Bà Trần Thị Tuyết, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Lãnh Ngọc cho biết, sự tự nguyện nhường đất, cây trồng của người dân góp phần tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, tạo điều kiện triển khai các dự án. Trung tâm sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi công, giám sát, bảo đảm chất lượng và hiệu quả sử dụng công trình.

Theo lãnh đạo UBND xã Lãnh Ngọc, năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã hơn 10,36 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố bố trí 4 tỷ đồng vốn sự nghiệp của chương trình; UBND xã đã hoàn thành phân bổ 100% nguồn vốn này cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.Ông Thái Công Cần, Phó Chủ tịch UBND xã Lãnh Ngọc cho biết, địa phương đã xây dựng kế hoạch, kiện toàn Ban Chỉ đạo, phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách từng tiêu chí, chỉ tiêu; đồng thời rà soát thực trạng, xác định những tiêu chí chưa đạt để xây dựng lộ trình, giải pháp phù hợp. Trong đó, việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực phải gắn với phát huy sự tham gia, đồng thuận của người dân, nhất là trong xây dựng hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư và phát triển sản xuất.

Từ những diện tích đất vườn tự nguyện nhường lại, những hàng cây được đốn hạ đến ngày công đóng góp trên các công trình, người dân Lãnh Ngọc đang chung sức xây dựng quê hương ngày càng khang trang. Với mục tiêu đạt chuẩn NTM vào năm 2030, hướng đến NTM hiện đại vào năm 2035, sự đồng lòng của nhân dân tiếp tục là nguồn lực quan trọng để địa phương hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống.