Đóng lối đi tự mở trên tuyến đường sắt sau vụ tai nạn chết người

Lực lượng chức năng đóng lối đi dân sinh ngang qua tuyến đường sắt Bắc - Nam tại Km859+040.

Trước đó chiều 22-9, ông N.D.D. (36 tuổi, trú xã Chiên Đàn) điều khiển xe máy đi qua đường ngang dân sinhđường ngang dân sinh đoạn Km859+040 thì bị đoàn tàu hỏa chạy hướng Bắc - Nam tông, kéo lê người và xe máy vài chục mét. Hậu quả ông D. tử vong, xe máy bị hư hỏng nặng.

Ông Võ Quốc Anh - Trưởng phòng Quản lý an toàn đường sắt II cho biết, trước đó ngày 15-7, đơn vị cùng chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã khảo sát, thống nhất xóa bỏ lối đi tự mở tại Km859+040. Tuy nhiên, người dân tại tổ 4 và tổ 5, thôn Thạnh Hòa có đơn kiến nghị tập thể, đề nghị tạm hoãn việc đóng lối đi để thuận tiện cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.