Đóng lối đi tự mở trên tuyến đường sắt sau vụ tai nạn chết người
Sau vụ tai nạn trên tuyến đường sắt khiến một người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong, ngày 24-9, UBND xã Chiên Đàn (TP Đà Nẵng) phối hợp với Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam), Đội CSGT đường sắt số 1 (Phòng 06, Cục CSGT), Công an xã Chiên Đàn, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng tổ chức đóng lối đi dân sinh ngang qua tuyến đường sắt Bắc - Nam tại Km859+040.
Trước đó chiều 22-9, ông N.D.D. (36 tuổi, trú xã Chiên Đàn) điều khiển xe máy đi qua đường ngang dân sinhđường ngang dân sinh đoạn Km859+040 thì bị đoàn tàu hỏa chạy hướng Bắc - Nam tông, kéo lê người và xe máy vài chục mét. Hậu quả ông D. tử vong, xe máy bị hư hỏng nặng.
Ông Võ Quốc Anh - Trưởng phòng Quản lý an toàn đường sắt II cho biết, trước đó ngày 15-7, đơn vị cùng chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã khảo sát, thống nhất xóa bỏ lối đi tự mở tại Km859+040. Tuy nhiên, người dân tại tổ 4 và tổ 5, thôn Thạnh Hòa có đơn kiến nghị tập thể, đề nghị tạm hoãn việc đóng lối đi để thuận tiện cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/dong-loi-di-tu-mo-tren-tuyen-duong-sat-sau-vu-tai-nan-chet-nguoi-post358435.html