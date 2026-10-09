Đóng lối đi tự mở qua đường sắt tại xã Tam Anh

Lực lượng chức năng đóng lối đi tự mở qua đường sắt tại Km878+020 (thôn Mỹ Sơn, xã Tam Anh). Ảnh: ĐVCC

Trước đó, lối đi tự mở qua đường sắt tại Km878+020 phục vụ người dân khu vực phía trên tuyến đi lại xuống quốc lộ 1 và ngược lại. Điểm giao cắt này nằm trên đoạn đường cong, tầm nhìn hạn chế nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Hiện nay, khu vực dân cư nêu trên đã được Nhà nước thu hồi đất, hoàn thành giải phóng mặt bằng; người dân cũng đã di dời để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án Khu công nghiệp Tam Anh. Do đó, nhu cầu đi lại thường xuyên qua lối đi tự mở tại Km878+020 không còn.

Sau khi đóng lối đi này, người dân sẽ qua đường sắt và kết nối với quốc lộ 1 thông qua đường ngang có cảnh báo và cần chắn tự động tại Km877+640.

Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đề nghị chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không tự ý tháo dỡ rào chắn, tái mở lối đi hoặc tạo lối đi mới qua đường sắt. Ảnh: ĐVCC

Ông Hoàng Hải, Phó Giám đốc Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng cho biết, sau khi đóng lối đi tự mở tại Km878+020, đơn vị đã lắp đặt rào chắn, biển báo và biển chỉ dẫn hướng đi khác cho người dân; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không tự ý tháo dỡ rào chắn, tái mở hoặc tạo lối đi mới qua đường sắt.