Đóng lối đi tự mở ngang đường sắt sau tai nạn chết người ở xã Chiên Đàn

Nhân viên Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng thi công đóng lối đi tự mở tại Km 859+040. Ảnh: N.ĐOAN

Tại hiện trường, nhân viên Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng dựng các cọc trụ ở hai đầu đường ngang, lắp đặt thanh chắn theo quy chuẩn để đóng hoàn toàn lối đi, nhằm bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực.

Chứng kiến lực lượng chức năng đóng lối đi dân sinh tại Km 859+040, người dân cho biết trong 5 năm qua, tại khu vực này xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông do va chạm với tàu hỏa, khiến 3 người tử vong.

Vụ tai nạn gần nhất xảy ra chiều 22/9/2026; khi di chuyển đến khu gian Tam Thành - Tam Kỳ, tàu SE1 va chạm với xe máy do anh N.Đ.D. (sinh năm 1990, thôn Thạnh Hòa) điều khiển, khiến anh D. tử vong tại chỗ.

Việc đóng lối đi tự mở tại Km 859+040 nằm trong kế hoạch năm 2026 của ngành đường sắt. Biên bản xác nhận đóng lối đi lập ngày 24/9/2026 giữa các bên liên quan nêu rõ: Các bên thống nhất xóa bỏ lối đi tự mở này, đưa ra khỏi danh mục quản lý trên tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời bàn giao công tác quản lý cho UBND xã Chiên Đàn kể từ ngày 24/9/2026.

Lối đi tự mở tại Km 859+040 thuộc thôn Thạnh Hòa (xã Chiên Đàn) được đóng bít từ ngày 24/9/2026. Ảnh: N.ĐOAN

Sau khi tiếp nhận hiện trạng, UBND xã Chiên Đàn sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân di chuyển theo lối đi khác ra đường ngang có gác tại Km 859+687 và đường ĐX1 để qua đường sắt an toàn.

UBND xã cũng chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ, không để tái diễn lối đi tự mở đã xóa bỏ, đồng thời ngăn chặn phát sinh các lối đi tự mở mới trên địa bàn.

Ông Huỳnh Tuấn Nhật, Phó Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn cho biết, thời gian tới, UBND xã sẽ khảo sát, đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông thay thế để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tổ 4, tổ 5 thôn Thạnh Hòa đi lại, sinh hoạt và sản xuất.