Đóng lối đi dân sinh qua đường sắt tại Đà Nẵng sau tai nạn chết người

Sáng 24/9, UBND xã Tam Đàn (TP Đà Nẵng phối hợp Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam); Đội 1 phòng 6 Cục CSGT cùng các lực lượng chức năng tổ chức đóng lối đi dân sinh ngang qua đường sắt trục Bắc - Nam tại Km 859+040 thuộc địa phận thôn Thạnh Hòa, xã Chiên Đàn.

Lực lượng chức năng đóng lối đi dân sinh.

Theo đó, cơ quan chức năng đã lắp đặt rào chắn tại lối đi dân sinh này, đồng thời cắm biển báo hướng dẫn lối đi an toàn sau khi rào chắn.

Theo UBND xã Chiên Đàn, vị trí đường dân sinh ngang qua đường sắt tại Km 859+040 thuộc địa phận thôn Thạnh Hòa mất an toàn giao thông, vừa xảy ra tai nạn thương tâm vào chiều ngày 22/9 gây chết người. Xã nhận thấy cần sớm tổ chức triển khai đóng lối đi dân sinh ngang qua đường sắt này.

Sau khi đóng lối đi, người dân có thể theo hướng giáp kênh N6 đi dọc theo tuyến đường sắt về phía Tây vào khu dân cư đến điểm vị trí giáp với đường ĐX.1 đi về nhà văn hóa thôn Thạnh Hòa.

Cạnh đó cách vị trí đóng lối đi tự mở về phía Đông 500m tại cầu qua kênh N6 đi đến đường ĐH.6 cách Trạm Km 859+687 khoảng 50m.

UBND xã Tam Đàn đề nghị các tổ chức, cá nhân và nhân dân sử dụng các đường ngang hợp pháp hoặc các tuyến đường giao thông hiện có để lưu thông, tuyệt đối không tự ý mở lối đi mới hoặc đi qua hàng rào, công trình bảo vệ đường sắt.

Trước đó, ngành đường sắt phối hợp UBND xã Tam Đàn cùng các lực lượng chức năng đã khảo sát, lên kế hoạch đóng lối đi dân sinh tại Km 859+040 đã có kế hoạch đóng vào tháng 8/2026.

Tuy nhiên, sau đó người dân địa phương đề nghị hoãn đóng lối đi này.

Đến ngày 22/9, một người dân địa phương băng qua lối đi dân sinh Km 859+040 và bị tàu SE1 tông tử vong.