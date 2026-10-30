Dông lốc làm sập và tốc mái 87 căn nhà ở An Giang

Trước đó, vào tối 29-10, trận mưa dông xảy ra trên địa bàn 8 xã: Phú An, Bình Thạnh Đông, Phú Lâm, Châu Phú, Bình Giang, Giồng Riềng, Hòa Lạc và Phú Tân. Thống kê sơ bộ ghi nhận, mưa dông làm sập và tốc mái 87 căn nhà, 2 lò sấy lúa hư hỏng, 22 trụ điện bị gãy đổ, ước tính thiệt hại về tài sản hơn 1,4 tỷ đồng. Rất may không gây thiệt hại về người.

Lực lượng Dân quân tham gia khắc phục hậu quả mưa giông xảy ra tại địa bàn tỉnh An Giang. ẢNH: PHƯƠNG VŨ

Ngay sau khi giông lốc xảy ra, Bộ CHQS tỉnh An Giang đã chỉ đạo Ban CHQS các xã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, công an và các lực lượng tại chỗ khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả.

Tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp cưa cắt cây xanh ngã đổ để thông đường, hỗ trợ người dân di dời tài sản, lợp lại mái nhà, ưu tiên các hộ gia đình chính sách và hộ bị thiệt hại nặng.

Hiện tại, lực lượng quân đội cùng công an và lực lượng tại chỗ vẫn đang bám sát địa bàn, tiếp tục phối hợp thống kê thiệt hại chi tiết và duy trì túc trực sẵn sàng ứng phó với diễn biến thời tiết bất thường, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.