Dông lốc làm sập, tốc mái 93 căn nhà tại Đồng Tháp

Mưa lớn kèm dông lốc cục bộ xảy ra trên địa bàn xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp đã làm sập 2 căn nhà, tốc mái 13 căn, gãy 2 trụ điện trung thế. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 9/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, tính đến 7 giờ cùng ngày, dông lốc đã làm sập 4 căn nhà, tốc mái 89 căn (trong đó 18 căn tốc mái hoàn toàn, 71 căn tốc mái một phần). Ngoài ra, thiên tai còn làm gãy, ngã 2 trụ điện và khiến nhiều cây xanh đổ ngã, gây cản trở, ách tắc giao thông trên một số tuyến đường. Cụ thể, xã Thanh Bình có 47 căn nhà bị tốc mái và 3 căn bị sập; xã Tân Thạnh có 37 căn nhà bị tốc mái (18 căn tốc mái hoàn toàn) và 1 căn bị sập; xã Trường Xuân có 2 căn nhà bị tốc mái; xã Tân Long có 2 căn nhà bị tốc mái và xã Đốc Binh Kiều có 1 căn bị tốc mái.

Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng quân sự, công an và các đoàn thể phối hợp hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, vật dụng đến nơi an toàn; thu dọn cây xanh ngã đổ; phối hợp với ngành Điện lực kiểm tra, khắc phục sự cố điện. Các địa phương đồng thời rà soát, thống kê mức độ thiệt hại của từng hộ để xem xét hỗ trợ theo quy định.

Lực lượng dân quân, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân thu dọn vật dụng, sửa chữa nhà cửa.Ảnh: TTXVN phát. Ảnh: TTXVN phát

Ngay trong sáng 9/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đã đến hiện trường, phối hợp với các địa phương đánh giá thiệt hại và hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến ngày 9/11, toàn tỉnh xảy ra 40 vụ dông lốc, gây thiệt hại ước tính hơn 7,77 tỷ đồng. Thiên tai làm 2 người tử vong do sét đánh; 25 căn nhà bị sập, 445 căn bị tốc mái và 1 căn nhà bị cháy do sét đánh. Ngoài ra, 10 phòng học, 1 dãy nhà trọ, 5 chuồng trại, 2 ô tô và 1 xe mô tô bị hư hỏng; 19 trụ điện bị gãy, đổ.

Trong sản xuất nông nghiệp, dông lốc làm thiệt hại hoàn toàn 8 ha hoa màu; 191 gốc mít, 31 gốc sầu riêng, 320 cây chuối và làm gãy nhánh 80 cây sầu riêng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại, khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ người dân theo quy định; đồng thời, chủ động kiểm tra nhà ở, công trình, hệ thống điện, cây xanh và những khu vực có nguy cơ mất an toàn; duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với mưa lớn, dông, lốc, sét, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.