Dông lốc cuốn bay mái tôn trường mầm non ở Hưng Yên

Hiện trường vụ dông lốc cuốn bay mái tôn chống nóng trường mầm non ở Hưng Yên

Chiều 11/9, ông Đinh Bá Khải - Chủ tịch UBND xã Tiên La (Hưng Yên) cho biết, tại trường Mầm non Vũ Thị Thục (điểm trường Phúc Khánh) cơn dông lốc cuốn bay toàn bộ mái tôn chống nóng trên các dãy nhà lớp học xuống sân trường. Trước đó, tại địa phương thời tiết xấu, có mưa dông.

Lãnh đạo UBND xã cùng các lực lượng địa phương đến hiện trường, cùng nhà trường lập biên bản sự việc, đồng thời thu dọn các nguyên vật liệu để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh học tập.

Hiện trường sự cố dông lốc cuốn bay mái tôn chống nóng trường mầm non ở Hưng Yên. (Ảnh cắt từ clip)

Trường Mầm non Vũ Thị Thục có 4 phân hiệu, 5 điểm trường. Tại phân hiệu Phúc Khánh có 150 trẻ em được bố trí làm 5 nhóm lớp. Thời điểm xảy ra sự cố vào giữa buổi sáng khi đã kết thúc việc đón trẻ vào lớp và các học sinh đang ở trong lớp học nên không có thiệt hại về người.

“Rất may không có thiệt hại về người”, ông Khải nói.

Theo phản ánh của giáo viên nhà trường, trước khi xảy ra sự việc, các giáo viên nghe thấy trên mái nhà trường có tiếng động mạnh, ít phút sau thì toàn bộ mái tôn chống nóng bị dông lốc cuốn bay xuống sân trường.

Ngoài ra, khu dân cư quanh điểm trường này không bị ảnh hưởng hay thiệt hại gì sau cơn dông lốc.

Chính quyền địa phương đang chỉ đạo các lực lượng chức năng và nhà trường khẩn trương khắc phục hậu quả để sớm ổn định trường lớp cho giáo viên, học sinh tiếp tục học tập đảm bảo an toàn.