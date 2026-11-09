Dông lốc cuốn bay 350m² mái tôn trường mầm non ở Hưng Yên, học sinh nghỉ học

Ngày 9/11, trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Đinh Bá Khải, Chủ tịch UBND xã Tiên La (tỉnh Hưng Yên) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự việc tốc mái tôn tại Trường Mầm non Vũ Thị Thục, phân hiệu Phúc Khánh.

Clip hiện trường mái tôn Trường Mầm non Vũ Thị Thục, phân hiệu Phúc Khánh (tỉnh Hưng Yên) bị dông lốc cuốn bay.

"Sự cố xảy ra lúc hơn 9h sáng khiến 350m2 mái tôn lợp chống nóng của tòa nhà 2 tầng bị đổ xuống sân trường. Lúc đó, cô và trò đang ở trong lớp nên không có thiệt hại về người", ông Khải thông tin.

Chủ tịch UBND xã Tiên La cho hay, ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã đến hiện trường, cùng nhà trường lập biên bản sự việc, đồng thời thu dọn các nguyên vật liệu để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.

"Để bảo đảm an toàn, chúng tôi sẽ cho học sinh Trường Mầm non Vũ Thị Thục, phân hiệu Phúc Khánh nghỉ học trong ngày mai, khi nào dọn dẹp tôn, thép xong, học sinh sẽ đi học trở lại", ông Khải nói.

Chủ tịch UBND xã Tiên La cũng cho biết, mái tôn lợp chống nóng trên nóc tòa nhà 2 tầng Trường Mầm non Vũ Thị Thục vừa được đầu tư nâng cấp hồi tháng 7 năm nay.

"Dự án nâng cấp, cải tạo tòa nhà 2 tầng của Trường Mầm non Vũ Thị Thục trị giá hơn 2 tỷ đồng, bao gồm thay thế hệ thống cửa, sửa chữa nhà vệ sinh, lát nền phòng học, và lợp mái tôn chống nóng của tòa nhà... vừa được thực hiện vào tháng 7 vừa qua", ông Đinh Bá Khải cho hay.

Trường Mầm non Vũ Thị Thục có 4 phân hiệu, 5 điểm trường. Tại phân hiệu Phúc Khánh có 150 trẻ em được bố trí làm 5 nhóm lớp.