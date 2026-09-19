Đồng loạt tăng tốc các tuyến vành đai

Các địa phương tập trung hoàn tất giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư và nhà thầu tăng nhân lực, máy móc. Lãnh đạo thành phố cũng thường xuyên kiểm tra hiện trường, trực tiếp tháo gỡ những điểm nghẽn.

Tuyến Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục vừa được thông xe dịp Quốc khánh vừa qua. Ảnh: Lại Tấn

Từ những công trường đã “mở đường”

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã có một bước chuyển rõ rệt. Trên công trường dài hơn 2,2km, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng xe cẩu, máy khoan cọc nhồi và nhiều loại thiết bị được huy động, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”.

Đúng dịp Quốc khánh 2-9 vừa qua, tuyến chính rộng 8 làn xe đã được thông xe kỹ thuật, với mặt đường thảm nhựa, hệ thống chiếu sáng và sơn kẻ cơ bản hoàn chỉnh. Việc đưa tuyến vào khai thác góp phần giảm áp lực giao thông trên trục Đê La Thành cũ và khu vực đối diện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Điều đáng nói là một dự án từng mất nhiều thời gian để giải quyết vướng mắc về mặt bằng nay đã chuyển sang thi công liên tục. Tuyến chính đã thông xe kỹ thuật, nhưng các hạng mục nút giao, kết nối và hoàn thiện vẫn tiếp tục được triển khai. Đây cũng là yêu cầu đặt ra với các dự án vành đai: không chỉ hoàn thành một đoạn tuyến, mà phải bảo đảm kết nối và tổ chức giao thông khi đưa vào khai thác.

Dự án xây dựng tuyến đường số 5 vào trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây (đường Vành đai 2,5) qua địa bàn phường Xuân Đỉnh. Ảnh: Duy Khánh

Nếu Vành đai 1 cho thấy kết quả của việc tháo gỡ điểm nghẽn kéo dài, Vành đai 2,5 lại đang cho thấy một hình ảnh khác, mặt bằng mở đến đâu, công trường được tổ chức đến đó.

Những ngày tháng 9-2026, tại đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng dài khoảng 1,5km, 3 mũi thi công được tổ chức đồng thời. Các nhà thầu ưu tiên hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật ngầm, hệ thống điện và các công trình ngầm trước khi thảm bê tông nhựa.

Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển quốc gia Trương Lâm Bình cho biết, nhà thầu tăng cường máy móc, thiết bị, tổ chức các mũi thi công phù hợp. Các đơn vị duy trì 3 ca liên tục; khối lượng gói thầu đạt khoảng 60%, nền đường, hệ thống thoát nước mưa và hạ tầng ngầm cơ bản hoàn tất, chuyển sang hoàn thiện nền, mặt đường và các hạng mục kỹ thuật còn lại.

3 đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi thuộc tuyến Vành đai 2,5 với tổng chiều dài khoảng 2,26km, được triển khai theo lệnh xây dựng khẩn cấp, khởi công từ ngày 20-3-2026. Đến nay, toàn bộ hơn 101.896m² mặt bằng đã được bàn giao. Riêng đoạn Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ đạt khoảng 80% khối lượng, đã hoàn thành hệ thống thoát nước và đang hoàn thiện nền, mặt đường, hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 5-10.

Mặt bằng mở đến đâu, thi công đến đó

Điểm chung tại các công trường vành đai hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng được gắn chặt với thi công. Ở những nơi đã bàn giao đất, yêu cầu đặt ra là nhanh chóng đưa máy móc vào, mở các mũi thi công, không để mặt bằng nằm chờ.

Với Vành đai 3 đoạn qua các xã: Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, chuyển động ấy thể hiện khá rõ. Dự án thu hồi 166,16ha đất, liên quan 2.661 hộ dân, tổ chức. Đến nay, khoảng 161,79ha đã được bàn giao, đạt 97,4%.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Phúc Thịnh Đào Ngọc Huân, phần mặt bằng đã bàn giao đang được tổ chức thi công theo nhiều mũi. Từ tháng 9 đến tháng 11-2026, nhiều gói thầu và hạng mục quan trọng dự kiến đồng loạt triển khai. Ban quản lý dự án xác định ưu tiên các hạng mục thuộc “đường găng”, tăng ca, tăng kíp khi cần để bù tiến độ.

Với dự án dài gần 15km, 97,4% mặt bằng được bàn giao tạo điều kiện để chuyển mạnh từ giải phóng mặt bằng sang thi công. Phần việc còn lại phải được xử lý song song để không ảnh hưởng các mũi đang triển khai.

Tại Vành đai 3,5 đoạn cầu Thượng Cát - Quốc lộ 32, dự án dài 3,5km, mặt cắt ngang 60m, tổng mức đầu tư 1.495 tỷ đồng. Đến nay đã tiếp nhận 20,364/25,4137ha mặt bằng, đạt 80,13%. Thượng Cát và Hoài Đức đã hoàn thành bàn giao; Tây Tựu và Ô Diên tiếp tục xử lý phần diện tích còn lại.

Trên phần mặt bằng có thể thi công, nhà thầu đang làm nền đường, hào kỹ thuật, đúc dầm. Tuy nhiên, một số vị trí vẫn cần địa phương tiếp tục tháo gỡ. Tại Tây Tựu còn các vị trí liên quan Khu công nghiệp Lai Xá, Đại học Thành Đô, khu trang trại gà và một số hộ dân. Tại Thượng Cát, dù đất đã bàn giao nhưng việc đưa máy móc vào công trường còn khó khăn do một số hộ chưa di chuyển hoa màu, công trình hạ tầng kỹ thuật và còn vướng 9 ngôi mộ vô danh. Ô Diên cũng còn diện tích phải hoàn tất bàn giao.

Những vướng mắc này cho thấy tăng tốc không có nghĩa là mọi công trường đều đã “sạch” hoàn toàn. Phần việc nào đủ điều kiện thì phải làm ngay; phần còn vướng phải xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý. Khi đó, tiến độ trên giấy mới chuyển thành khối lượng ngoài công trường.

Đường vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy đã hình thành. Ảnh: Quang Thái

Ở Vành đai 2,5, theo ông Vũ Trung Kiên, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cầu Giấy, dù thời tiết bất lợi, các đơn vị vẫn tranh thủ thời điểm thuận lợi để tăng tốc, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”.

Mưa kéo dài, hạ tầng kỹ thuật ngầm dày đặc, vận chuyển đất thải khó khăn đều có thể làm chậm tiến độ. Vì vậy, các đơn vị phải tính toán lại từng mũi thi công, tận dụng thời tiết thuận lợi để bù thời gian bị ảnh hưởng.

Bám công trường, gỡ ngay điểm nghẽn

Sự thay đổi về nhịp độ thi công còn gắn với cách điều hành. Lãnh đạo thành phố thường xuyên trực tiếp xuống hiện trường, nhìn tiến độ từ công trường và xử lý những điểm nghẽn cụ thể.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đi kiểm tra thực địa điểm kết thúc nút giao Vành đai 3 - Lĩnh Nam. Ảnh: Phạm Hùng

Ngày 9-9 vừa qua, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã kiểm tra thực địa nhiều đoạn của Vành đai 2,5, từ điểm kết thúc nút giao Vành đai 3 - Lĩnh Nam, Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi đến Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ và tuyến đường số 5 vào Trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây.

Tại đây, yêu cầu được cụ thể hóa thành những phần việc phải làm ngay: huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, duy trì “3 ca, 4 kíp”, tận dụng thời tiết thuận lợi để bù tiến độ. Những đoạn đã cơ bản hoàn thành phải khẩn trương hoàn thiện cây xanh, chiếu sáng, an toàn giao thông, cảnh quan và vệ sinh môi trường. Những đoạn còn thi công phải rà soát kế hoạch, xác định các hạng mục nằm trên “đường găng”; nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thì phải bổ sung năng lực hoặc điều chỉnh kịp thời.

“Chỉ còn khoảng một tháng để triển khai các phần việc còn lại, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật tuyến đường dịp 10-10. Đây là mốc tiến độ quan trọng, đòi hỏi các đơn vị phải triển khai đồng bộ, tổ chức thi công hợp lý và phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình thực hiện”, ông Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh.

Điểm đáng chú ý là tiến độ được gắn với từng việc cụ thể. Mặt bằng nào phải bàn giao, hạng mục nào nằm trên “đường găng”, nhà thầu nào cần bổ sung năng lực, đoạn tuyến nào có thể hoàn thành trước.

Quy mô công việc hiện nay cũng không còn bó hẹp ở một vài đoạn tuyến. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố có 7 tuyến đường vành đai gồm Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 2,5, Vành đai 3, Vành đai 3,5, Vành đai 4 và Vành đai 5, với tổng chiều dài theo quy hoạch khoảng 303,39km.

Riêng Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có quy mô khoảng 113,52km, chia thành 7 dự án thành phần, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 1.341ha. Kế hoạch đặt ra là cơ bản hoàn thành trong năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Từ đoạn Vành đai 1 vừa mở cửa cho dòng xe đến những công trường Vành đai 2,5 đang chạy đua với mốc thông xe vào dịp 10-10 kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô; từ 97,4% mặt bằng của Vành đai 3 phía Bắc đến những phần việc còn phải tháo gỡ trên Vành đai 3,5, các dự án đang bước vào một nhịp triển khai mới.

Thước đo cuối cùng vẫn là mặt bằng được bàn giao, mũi thi công được mở, điểm nghẽn được xử lý và những kilômét đường thực sự được đưa vào phục vụ người dân. Khi các địa phương hoàn tất mặt bằng, chủ đầu tư và nhà thầu tăng năng lực thi công, còn lãnh đạo thành phố bám sát công trường để xử lý việc nằm trên “đường găng”, tiến độ các tuyến vành đai sẽ được thúc đẩy từ công trường, thay vì chỉ trên báo cáo.