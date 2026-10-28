Đồng loạt ra quân tăng cường đấu tranh với tội phạm tuyến biên giới

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; các đồng chí Phó Tư lệnh, Phó Chính ủy; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị và các cục trực thuộc.

Thời gian qua, tình hình tội phạm trên các tuyến biên giới, vùng biển tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường xuyên lợi dụng công nghệ cao, mạng xã hội và thay đổi phương thức giao nhận tinh vi để hoạt động. Trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, nổi lên hoạt động buôn lậu nguyên liệu thuốc lá, thực phẩm đông lạnh, gia cầm giống, kim loại quý và ngoại tệ (trọng điểm tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Quảng Ninh).

Tuyến Việt Nam - Lào phức tạp về mua bán, vận chuyển ma túy, pháo nổ, vật liệu nổ, khoáng sản (tại Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị). Tuyến Việt Nam - Campuchia trọng điểm tại An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Đồng Nai với các hành vi buôn lậu ma túy, thuốc lá, ngoại tệ, vàng, rượu ngoại. Trên các vùng biển Đông Bắc, Tây Nam và nhiều tỉnh, thành phố ven biển, tình trạng buôn lậu xăng dầu, khoáng sản, khai thác thủy sản trái phép vẫn diễn ra.

Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến với các điểm cầu địa phương có đại diện lãnh đạo chính quyền, các sở, ban, ngành và lực lượng liên quan.

Bất chấp khó khăn, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã chủ động nắm tình hình, xác lập và đấu tranh thành công 110 chuyên án (gồm 70 chuyên án ma túy, 31 chuyên án buôn lậu, 7 chuyên án vật liệu nổ). Toàn lực lượng đã chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý 1.670 vụ với 2.250 đối tượng; thu giữ hơn 2,149 tấn ma túy các loại, 49 tấn caffeine, hơn 30 tấn nguyên liệu thuốc lá, hơn 150 tấn đường, gần 70 kg vàng, bạc, 7.160 bình khí N2O, hơn 167.000 bao thuốc lá, gần 36,8 tấn pháo cùng nhiều tang vật khác, trị giá hàng hóa tạm giữ ước tính khoảng 217,7 tỷ đồng. Bên cạnh những thành tích đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế tại một số đơn vị khi kết quả đấu tranh chưa tương xứng với thực tiễn.

Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, nhu cầu tiêu dùng tăng cao khiến tội phạm và vi phạm pháp luật trên biên giới, vùng biển có chiều hướng gia tăng. Để chủ động tấn công, trấn áp tội phạm hiệu quả, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch nghiệp vụ triển khai lực lượng trên các hướng, địa bàn trọng điểm; kịp thời dự báo, không để bị động, bất ngờ; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, đồng thời kiên quyết đề xuất xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân buông lỏng quản lý, bao che, tiếp tay cho tội phạm. Bộ Tham mưu chỉ đạo các tổ, đội công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới; phối hợp xử lý nghiêm các vi phạm.

Cục Chính trị đẩy mạnh rà soát nội bộ, kiên quyết xử lý hoặc điều chuyển cán bộ có biểu hiện bảo kê, tiếp tay cho vi phạm; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí để tuyên truyền sâu rộng về kết quả đấu tranh của lực lượng. Các Hải đoàn Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển, gắn với đấu tranh chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa; tập trung vào các vùng biển trọng điểm Đông Bắc và Tây Nam.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị.

Cục Trinh sát và Cục Cửa khẩu phối hợp chặt chẽ nắm tình hình từ sớm, từ xa; tăng cường kiểm soát xuất nhập cảnh, kiểm tra kỹ hàng hóa ký gửi, tạm nhập tái xuất để ngăn chặn triệt để gian lận thương mại và tiêu cực tại cửa khẩu. Phòng Bảo vệ an ninh và Phòng Điều tra hình sự cử cán bộ bám sát địa bàn trọng điểm để phát hiện, thu thập tài liệu và điều tra, xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố và các Hải đoàn đồng loạt ra quân thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật bắt đầu từ trước 21 giờ 00 ngày 28/10/2026. Chủ động nắm chắc tình hình từ ngoài biên giới; lập danh sách các "đầu nậu", kho bến bãi nghi vấn để tập trung đấu tranh hiệu quả.