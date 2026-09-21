Đồng loạt ra quân hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn

Đoàn viên thanh niên phường Hòa Khánh chung tay xóa quảng cáo, rao vặt.

Tại phường Thanh Khê, hơn 150 đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội ra quân tổng vệ sinh, thu gom rác thải tấp vào bờ biển Nguyễn Tất Thành sau đợt mưa lớn. Các tổ dân phố trên địa bàn cũng đồng loạt vệ sinh tại khu vực đường sắt, khu chung cư, khu dân cư và các khu vực công cộng, góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp, thông thoáng.

Cùng ngày, phường Hòa Khánh tổ chức ra quân tháo gỡ, tẩy xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên các tuyến đường, kiệt, hẻm, khu dân cư và khu vực công cộng. Cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tại 52 tổ dân phố tham gia tháo gỡ, tẩy xóa quảng cáo, rao vặt dán, vẽ trái phép trên tường, cột điện, trụ viễn thông và các công trình công cộng.Lực lượng chức năng cũng ghi nhận các trường hợp quảng cáo, rao vặt có số điện thoại để tổng hợp, xử lý theo quy định, góp phần giữ gìn cảnh quan và nâng cao ý thức chấp hành của người dân.