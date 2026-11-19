Nơi làm việc lâu dài cho lực lượng công an

Dự lễ khởi công Trụ sở Công an phường (CAP) An Khánh có Trung tướng Mai Hoàng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; đồng chí Lê Trần Kiên, Bí thư Đảng ủy P.An Khánh; đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, chức năng thuộc CATP.

P.An Khánh được hình thành từ 4 phường: An Khánh, An Lợi Đông, Thảo Điền, Thủ Thiêm và một phần P.An Phú của TP.Thủ Đức cũ. Trụ sở mới của CAP được xây dựng trên khu đất ở đường Nguyễn Cơ Thạch, theo thiết kế hiện đại, đồng bộ, gồm khối nhà làm việc cao tầng với các khu làm việc nghiệp vụ, tiếp công dân, phòng họp, trực ban kỹ thuật cùng không gian sinh hoạt, nghỉ ngơi cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS), bảo đảm điều kiện hoạt động lâu dài của lực lượng Công an cơ sở.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, dự lễ khởi công Trụ sở Công an phường An Khánh

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Phòng Hậu cần CATP, nhấn mạnh trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy, việc đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã, phường có ý nghĩa hết sức quan trọng. Ông đề nghị các đơn vị tư vấn, thi công và giám sát phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các quy định về kỹ thuật, chất lượng công trình và an toàn lao động, tập trung nguồn lực bảo đảm tiến độ. CAP.An Khánh - đơn vị sẽ làm việc tại trụ sở mới - được đề nghị phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện cho việc thi công và chủ động giám sát quá trình triển khai dự án.

Thay mặt chính quyền địa phương, đồng chí Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND P.An Khánh bày tỏ cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho lực lượng Công an cơ sở. Theo đồng chí, trụ sở mới là sự hỗ trợ thiết thực để CAP nâng cao điều kiện công tác, năng lực hoạt động, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Chính quyền phường cam kết chủ động hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh để dự án được triển khai đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn.

Đây cũng là một trong 30 dự án của một chủ trương kịp thời, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, TPHCM và CATP trong việc hoàn thiện cơ sở vật chất, xây dựng lực lượng Công an cơ sở chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM, dự lễ khởi công Trụ sở Công an phường Tây Nam

Trong nhiều năm qua, câu chuyện về trụ sở CAP, xã thường được nhắc đến với những hình ảnh khiêm tốn: diện tích nhỏ, hẹp, phương tiện hạn chế, nhiều nơi phải tận dụng nhà cấp bốn hoặc chia sẻ không gian với các bộ phận khác. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả công tác mà còn tác động đến tâm lý CBCS - những người hằng ngày đối mặt với vô vàn tình huống phức tạp ở địa bàn. Điểm đáng chú ý là các công trình được triển khai đồng loạt tại nhiều địa bàn, từ khu vực trung tâm đến ngoại thành, từ phường đông dân cư đến xã vùng ven. 30 phường, xã gồm nhiều địa bàn có tính chất phức tạp về ANTT hoặc đang chịu áp lực phát triển đô thị mạnh mẽ, việc chọn những nơi này để ưu tiên đầu tư cho thấy sự tính toán thực tế, gắn với yêu cầu nhiệm vụ cụ thể.

Phát biểu tại lễ khởi công ở xã An Nhơn Tây, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc CATP, cho biết sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, bộ máy Công an xã được mở rộng, biên chế tăng lên nhiều lần, nhiệm vụ nặng nề hơn, trong khi cơ sở vật chất của nhiều Công an xã chưa đáp ứng yêu cầu. Bản thân xã An Nhơn Tây được hình thành từ 3 xã Phú Mỹ Hưng, An Phú và An Nhơn Tây của huyện Củ Chi cũ.

Ở P.Thuận An, theo CAP, sau sắp xếp, đơn vị phải làm việc ở 2 trụ sở cũ, nhỏ của CAP.Hưng Định và CAP.An Thạnh, tại 2 địa điểm khác nhau, trong khi quân số tăng lên. Việc bố trí lực lượng làm việc phân tán ở những điểm nhỏ lẻ đã đặt ra không ít khó khăn.

Tại P.Tây Nam, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc CATP, cho biết Đề án đầu tư xây dựng và hoàn thiện trụ sở Công an cấp xã nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Với quyết tâm chính trị cao nhất, CATP đã phối hợp với các sở, ngành của Thành phố hoàn chỉnh thủ tục và được Bộ Công an phê duyệt chủ trương đầu tư cho cả 30 dự án.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng dự lễ khởi công Trụ sở Công an xã An Nhơn Tây

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, 30 dự án có tổng mức đầu tư 3.935 tỷ đồng; riêng trụ sở Công an xã An Nhơn Tây rộng 11.340m2, tổng mức đầu tư hơn 108 tỷ đồng từ nguồn vốn của UBND TPHCM. Các công trình trải khắp thành phố sau hợp nhất, với 16 công trình ở khu vực TPHCM trước đây, 7 công trình ở khu vực Bình Dương cũ và 7 công trình ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Đúng thiết kế, đúng chất lượng, đúng tiến độ

Với 30 công trình khởi công cùng một ngày, chất lượng thi công là yêu cầu được lãnh đạo CATP nhắc đến ở các buổi lễ. Tại P.Tây Nam, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp yêu cầu đơn vị thi công bám sát công trường, tuân thủ nghiêm ngặt các bản vẽ thiết kế, quy chuẩn xây dựng và các tiêu chuẩn liên quan.

Đại tá Bùi Thanh Trực - Phó Giám đốc CATP đã dự lễ khởi công dự án trụ sở CAP Bình Hòa

Ở P.Thuận An, Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP, yêu cầu Phòng Hậu cần cùng các đơn vị tư vấn kiểm tra chặt chẽ chất lượng vật liệu, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng.

Tại xã Thanh An, Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc CATP, cho biết trụ sở mới của Công an xã sẽ có đủ nhà làm việc, nhà ở doanh trại, nhà kho vũ khí, nhà xe và trạm biến áp. Ông yêu cầu các đơn vị làm đúng quy trình để công trình đạt chất lượng tốt nhất, sớm đi vào hoạt động.

Cùng ngày tại P.Bình Hòa, Đại tá Bùi Thanh Trực - Phó Giám đốc CATP đã dự lễ khởi công dự án trụ sở CAP Bình Hòa.

Ở xã Long Sơn, Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc CATP, yêu cầu Công an xã không để việc xây dựng công trình ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị. Ông nhấn mạnh khi trụ sở đi vào hoạt động, người dân sẽ thuận tiện hơn khi liên hệ, giải quyết thủ tục hành chính. "Điều quan trọng nhất mà chúng tôi hướng đến không chỉ là xây dựng một trụ sở làm việc khang trang, hiện đại, mà còn nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, thực hiện tốt phương châm vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Đại tá Lê Công Anh nói.

Đại tá Lê Công Anh cùng các đại biểu khởi công Trụ sở Công an xã Long Sơn

Ở xã Củ Chi, nơi Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc CATP dự lễ, cũng như ở phường Bình Hòa và 22 phường, xã còn lại, lễ khởi công đồng loạt diễn ra thành công tốt đẹp.

Khởi công xây dựng 30 trụ sở CAP, xã tại TPHCM là một quyết định đúng, trúng và có tầm nhìn. Nó không chỉ giải quyết vấn đề cơ sở vật chất trước mắt mà còn tạo nền tảng cho một chiến lược lâu dài. Khi lực lượng cơ sở được chăm lo đúng mức, họ sẽ có điều kiện bám địa bàn tốt hơn, nắm tình hình sâu sát hơn, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân hiệu quả hơn. Từ đó, công tác phòng ngừa tội phạm, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở, xử lý các điểm nóng tiềm ẩn sẽ được thực hiện sớm hơn, giảm áp lực cho cấp trên và tạo môi trường an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội. Đây chính là cách làm có tính bền vững, phù hợp với phương châm lấy cơ sở làm nền tảng, lấy Nhân dân làm trung tâm.