Đồng loạt khởi công 22 tuyến đường giao thông nông thôn ở Cà Mau

Ngày 15.10, tỉnh Cà Mau tổ chức ra quân khởi công đồng loạt 22 tuyến đường giao thông nông thôn ở 19 xã, phường với chiều dài gần 32km, tổng vốn hơn 53 tỉ đồng. Đây là các công trình nhằm hoàn thiện giao thông nông thôn giai đoạn 2026 - 2030, phục vụ sản xuất và đời sống người dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công tuyến lộ Kênh Giữa, thuộc ấp 3, xã Khánh An. Ảnh: Hồng Nhung

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công tuyến lộ Kênh Giữa, thuộc ấp 3, xã Khánh An. Tuyến lộ Kênh Giữa sẽ được xây dựng với chiều dài hơn 1.000m, mặt đường bê tông cốt thép rộng 2,5m kết hợp kè chống sạt lở, tổng kinh phí gần 2,9 tỉ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân xã Khánh An trong việc giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công. Đồng thời, đề nghị địa phương phấn đấu hoàn thành sớm các tuyến đường trên địa bàn trước năm 2030; tạo điều kiện đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu. Ảnh: Hồng Nhung

Ông Nguyễn Hồ Hải cũng lưu ý, đối với 22 công trình khởi công đợt này, các ngành chức năng và địa phương cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, bảo đảm tiến độ, chất lượng đầu tư hiệu quả; tăng cường vận động để người dân hiểu, đồng thuận, bàn giao mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành, đưa vào khai thác.

Cũng trong ngày 15.10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng đến dự lễ ra quân xây dựng tuyến đường Đìa Ao (thuộc ấp Nhà Phấn, xã Lương Thế Trân).

Tuyến đường Đìa Ao dài 2.234m, mặt đường bê tông rộng 3m; tổng mức đầu tư hơn 4,7 tỉ đồng; khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân đi lại, vận chuyển nông sản nhanh hơn, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công tuyến đường Đìa Ao, thuộc ấp Nhà Phấn, xã Lương Thế Trân. Ảnh: Bích Ngọc

Trước đó, ngày 26.8.2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau có Nghị quyết số 16-NQ/TU về xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026 - 2030.

Cà Mau phấn đấu đến năm 2030 sẽ hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn thông suốt, đồng bộ, an toàn; đảm bảo 100% khóm, ấp trên địa bàn tỉnh có đường bê tông kết nối, phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội.

Tình trạng sụt lún và sạt lở khiến giao thông nông thôn ở Cà Mau thời gian qua gặp nhiều khó khăn, do đó cần đẩy mạnh đầu tư trong thời gian tới

Cụ thể, giai đoạn từ năm 2026 - 2027, Cà Mau ưu tiên cứng hóa mặt đường bê tông đối với khoảng 1.251 tuyến đã có nền đất hoàn chỉnh, tổng chiều dài khoảng 2.160km. Đồng thời, hoàn thành đắp nền và xây dựng hệ thống cống trên khoảng 815 tuyến, chiều dài 1.437km, làm cơ sở triển khai cứng hóa trong giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn từ năm 2028 - 2030, các địa phương tập trung nâng cấp những tuyến đường hư hỏng, xuống cấp, thường xuyên ngập nước; mở rộng những tuyến có tính chất kết nối liên xã, liên ấp và kết nối với đường tỉnh lộ, quốc lộ; hướng tới hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn đồng bộ.

Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện từ năm 2026 - 2030 là hơn 14.000 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn chủ yếu từ ngân sách và một phần từ nguồn xã hội hóa.