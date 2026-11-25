Tham dự Lễ khởi công có, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai và một số xã, phường...

Theo đó, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Gào, có tổng vốn đầu tư hơn 140 tỷ đồng, được quy hoạch trên diện tích trên 6 ha, công suất xử lý 300 tấn/ngày- góp phần đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, phục vụ đời sống dân sinh và quá trình phát triển đô thị khu vực phía tây Gia Lai.

Các đại biểu và chủ đầu tư bấm nút khởi công.

Dự án Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng có tổng vốn đầu tư hơn 57,5 tỉ đồng, diện tích 5 ha, công suất thiết kế 480 tấn/ngày, hướng đến thu gom, xử lý và tái chế phế thải xây dựng.

Bà Nguyễn Thị Sen – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai, cho biết, 2 nhà máy này khi hoạt động sẽ tạo nên sự kết nối trong quản lý và xử lý các nguồn chất thải phát sinh, từng bước chuyển đổi tư duy từ xử lý chất thải đơn thuần sang quản lý tài nguyên từ chất thải.

Bà Nguyễn Thị Sen – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai phát biểu tại Lễ khởi công.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đánh giá 2 dự án không chỉ bổ sung năng lực xử lý đối với chất thải sinh hoạt và phế thải xây dựng, mà còn thể hiện sự chuyển đổi trong tư duy quản lý chất thải: từ xử lý, thải bỏ đơn thuần sang phân loại, tái chế và khai thác giá trị tài nguyên từ chất thải.

Dịp này, Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai tặng quỹ an sinh xã hội cho xã Gào 220 triệu đồng, gồm: 1 căn nhà tình nghĩa, trị giá 60 triệu đồng; hỗ trợ chi phí lắp đặt camera 100 triệu đồng và tặng quỹ người nghèo 60 triệu đồng.