Đồng loạt khám xét nhiều điểm bán phân bón giả, bắt giam ông chủ 2 công ty

Chiều 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hứa Văn Chọn (SN 1980, ngụ ấp 12, xã Phong Hiệp, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”.

Trước đó, khoảng 8h ngày 8/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau bắt quả tang Chọn đang chỉ đạo 2 nhân viên sản xuất phân bón giả tại khu vực nhà tiền chế phía sau kho chứa hàng hóa, nguyên liệu Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu, ở ấp 12, xã Phong Hiệp.

Công an làm việc với ông Chọn tại cơ sở sản xuất phân bón giả. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, Chọn khai nhận trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu và Công ty Vinh Phát Grow Cần Thơ. Trong đó, Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu do bà Thái Thị Đào (vợ Chọn) làm người đại diện pháp luật; Công ty Vinh Phát Grow Cần Thơ do Hứa Văn Đời (con ruột Chọn) làm người đại diện pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, cả 2 công ty đều chưa đủ điều kiện, chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép sản xuất phân bón nhưng vẫn tổ chức sản xuất từ các nguyên liệu không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Sau đó, các đối tượng thiết kế bao bì, tem nhãn giả mang tên nhiều thương hiệu phân bón nổi tiếng để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 107 bao phân bón, tổng trọng lượng hơn 5,3 tấn, đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ; 1.624 bao nguyên liệu, tổng trọng lượng hơn 81 tấn và 13.653 vỏ bao bì in tên nhiều thương hiệu phân bón khác nhau.

Cùng thời điểm, công an khám xét khẩn cấp các đại lý mua bán phân bón của Chọn, thu giữ thêm 191 bao phân bón giả.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Chọn đã sản xuất phân bón giả từ năm 2023 đến nay, với số lượng lớn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Đáng chú ý, chỉ trong 10 ngày trước khi bị bắt quả tang (từ ngày 28/9 đến 7/10), Chọn đã sản xuất, bán ra thị trường 1.051 bao phân bón, tổng trọng lượng 52,5 tấn, thu về hơn 627 triệu đồng.

Kho chứa hàng thành phẩm và nguyên liệu sản xuất phân bón giả tại công ty của Hứa Văn Chọn. Ảnh: CACC

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra và xử lý vụ việc theo quy định.