Đồng loạt giảm giá vé tàu Hà Nội - Đà Nẵng, Sài Gòn - Nha Trang

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt đang triển khai chương trình giảm giá vé trên nhiều tuyến tàu khách. Ảnh: ĐSVN

Cụ thể, tuyến Đà Nẵng - Diêu Trì và ngược lại giảm 40% giá vé giường nằm, 15% giá vé ghế ngồi. Trên tuyến Hà Nội - Đà Nẵng, các tàu chiều Đà Nẵng đi được giảm 30% giá vé giường nằm và 15% giá vé ghế ngồi; chiều Hà Nội đi giảm tương ứng từ 15% đến 20% đối với giường nằm và 10% đến 15% đối với ghế ngồi, tùy mác tàu.

Tuyến Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại giảm 20% giá vé tất cả các loại chỗ. Tuyến Sài Gòn - Tuy Hòa, Diêu Trì áp dụng mức giảm 10% đối với hành trình từ Sài Gòn đến Nha Trang và từ Diêu Trì đến Tuy Hòa. Trên tuyến Hà Nội - Vinh và ngược lại, tàu NA1/NA2 giảm 20% giá vé tất cả các loại chỗ.

Bên cạnh đó, hành khách đi tàu theo các hành trình Huế - Đà Nẵng hoặc Huế - Phong Nha được giảm 50% phí tham quan tại 5 điểm di tích, gồm: Đại nội Huế, Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, lăng Thiệu Trị, lăng Dục Đức và lăng Đồng Khánh. Ưu đãi áp dụng cho cả khách trong nước và quốc tế có vé tàu, trong vòng 7 ngày liên tục kể từ ngày sử dụng dịch vụ đường sắt ghi trên vé.

Mỗi vé tàu được sử dụng để giảm phí một lượt tham quan tại một điểm di tích. Trường hợp khách thuộc nhiều diện ưu đãi, chỉ áp dụng mức giảm cao nhất, không cộng dồn.