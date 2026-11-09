Đồng loạt giảm giá Vé tàu Đà Nẵng - Hà Nội, Đà Nẵng - Diêu Trì

Đường sắt đang triển khai chương trình giảm vé tàu. Ảnh: Công ty CP Đường sắt

Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết, nhiều tuyến tàu khách đang áp dụng chính sách giảm giá vé với mức giảm từ 10-40%, tùy hành trình, mác tàu và loại chỗ.

Cụ thể, vé tàu chặng Đà Nẵng - Diêu Trì và ngược lại giảm 40% đối với giường nằm, 15% đối với ghế ngồi.

Trên tuyến Đà Nẵng - Hà Nội, chiều Đà Nẵng đi, các tàu SE2, SE4, SE6, SE8, SE10 và SE20 giảm 30% giá vé giường nằm, 15% giá vé ghế ngồi. Chiều Hà Nội đi, các tàu SE1, SE7, SE5 và SE9 giảm 20% giá vé giường nằm, 15% giá vé ghế ngồi; các tàu SE3 và SE19 giảm lần lượt 15% và 10% đối với hai loại chỗ này.

Bên cạnh đó, tuyến Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại giảm 20% giá vé tất cả các loại chỗ. Tuyến Sài Gòn - Tuy Hòa, Diêu Trì áp dụng mức giảm 10% đối với hành trình từ Sài Gòn đến Nha Trang và từ Diêu Trì đến Tuy Hòa.

Ngoài ra, trên tuyến Hà Nội - Vinh và ngược lại, các tàu NA1/NA2 giảm 20% giá vé tất cả các loại chỗ.

Bên cạnh chính sách giảm giá vé, hành khách đi tàu trên các hành trình Huế - Đà Nẵng hoặc Huế - Phong Nha được giảm 50% phí tham quan tại 5 điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế…