Toàn cảnh dự án đường từ trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc cũ đi Quốc lộ 1 vừa hoàn thành đưa vào sử dụng. (Ảnh: Ngọc HIển)

Phát huy hiệu quả công trình về đích trước tiến độ

Dự án đường từ trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc cũ đi Quốc lộ 1 là một trong những điểm sáng trong triển khai đầu tư công tại khu vực Đông Lâm Đồng. Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng sớm 2 tháng so với kế hoạch, tạo thêm động lực phát triển hạ tầng giao thông địa phương.

Với chiều dài hơn 4,4 km, tổng mức đầu tư gần 265 tỷ đồng, tuyến đường kết nối khu vực trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc cũ với Quốc lộ 1 và nút giao cao tốc Bắc - Nam. Công trình không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông mà còn tạo thêm điều kiện khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Ông Huỳnh Hải, người dân xã Hàm Thuận cho biết, tuyến đường hoàn thành đã giúp người dân đi lại thuận lợi, việc vận chuyển hàng hóa và giao thương cũng dễ dàng hơn. Những thay đổi thiết thực từ công trình góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương.

Để đạt được kết quả này, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là một trong những khâu quan trọng. Chính quyền địa phương đã tập trung tuyên truyền, vận động, đối thoại, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Nhờ đó, 100% mặt bằng được bàn giao cho đơn vị thi công.

Cùng với thuận lợi về mặt bằng, chủ đầu tư và các nhà thầu chủ động xây dựng phương án tổ chức thi công, huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, triển khai nhiều mũi thi công, tăng ca cả ban đêm và ngày nghỉ. Quá trình thực hiện được theo dõi, đôn đốc thường xuyên nhằm kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Để hoàn thành trước tiến độ 2 tháng, công trình đã tăng ca cả ban đêm và ngày nghỉ. (Ảnh: Ngọc Hiển)

Theo ông Lê Minh Tiến, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hàm Thuận Bắc, kinh nghiệm quan trọng để công trình về đích trước tiến độ là phải chủ động phối hợp với chính quyền địa phương ngay từ khâu giải phóng mặt bằng; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở.

Trong quá trình thi công, chủ đầu tư phải bám sát hiện trường, kiểm tra tiến độ từng hạng mục, đôn đốc nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị và linh hoạt tổ chức thi công. Đặc biệt, sự phối hợp đồng bộ giữa chủ đầu tư, chính quyền địa phương, nhà thầu cùng sự đồng thuận của người dân là yếu tố quan trọng quyết định tiến độ và hiệu quả công trình.

Từ thực tiễn triển khai dự án có thể thấy, khi công tác chuẩn bị được thực hiện tốt, mặt bằng được bàn giao đồng bộ, trách nhiệm của các đơn vị được xác định rõ và những khó khăn được xử lý kịp thời, tiến độ công trình hoàn toàn có thể được rút ngắn. Quan trọng hơn, công trình sau khi hoàn thành sớm đã nhanh chóng đưa nguồn lực đầu tư công vào phục vụ đời sống và phát triển kinh tế địa phương.

Tăng tốc các dự án, tạo động lực phát triển

Không chỉ tập trung hoàn thành các công trình chuyển tiếp, tại khu vực Đông Lâm Đồng, nhiều dự án giao thông khác cũng đang được triển khai nhằm nâng cấp hạ tầng, cải thiện diện mạo đô thị và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ vòng xoay 19/4 đến đường Trần Phú. (Ảnh: Ngọc Hiển)

Đáng chú ý là dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ vòng xoay 19/4 đến đường Trần Phú, đi qua phường Phan Thiết và phường Phú Thủy. Công trình có chiều dài hơn 2,6 km, tổng mức đầu tư hơn 196 tỷ đồng.

Dự án được đầu tư đồng bộ các hạng mục mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, ngầm hóa hệ thống điện, viễn thông, chiếu sáng và cây xanh. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần nâng cao năng lực lưu thông, cải thiện hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị.

Khởi công vào tháng 6/2026, đến nay, nhà thầu đang tập trung thi công các hạng mục thoát nước mưa, nước thải, nền đường, bó vỉa và vỉa hè. Khối lượng thực hiện đạt hơn 45% giá trị hợp đồng.

Trong quá trình triển khai, dự án nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh. Qua kiểm tra thực tế tại công trình, đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị; tổ chức các mũi thi công phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm tiến độ và chất lượng từng hạng mục. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ công trình.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh (đứng giữa) kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp tại dự án đường Trần Hưng Đạo. (Ảnh: Ngọc HIển)

Chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh đặt ra yêu cầu rõ hơn đối với trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu trong tổ chức thực hiện dự án. Đặc biệt, với đặc thù thi công trong khu vực đô thị, các đơn vị phải vừa bảo đảm tiến độ, chất lượng, vừa chú trọng an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại, kinh doanh, sinh hoạt của người dân hai bên tuyến đường.

Theo ông Nguyễn Minh Trí, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết, chủ đầu tư thường xuyên phối hợp với nhà thầu kiểm tra hiện trường, rà soát khối lượng, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kịp thời có giải pháp xử lý, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Đại diện các đơn vị thi công cũng cho biết đang tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công theo từng khu vực và hạng mục; cũng như phối hợp với chủ đầu tư xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, phấn đấu đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra.

Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ vòng xoay 19/4 đến đường Trần Phú đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ. (Ảnh: Ngọc Hiển)

Từ tuyến đường trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc cũ đi Quốc lộ 1 hoàn thành trước tiến độ đến dự án Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo đang được khẩn trương triển khai, hiệu quả đầu tư công tại khu vực Đông Lâm Đồng đang từng bước được thể hiện qua những công trình cụ thể.

Điểm đáng ghi nhận không chỉ là nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu trong tổ chức thi công mà còn là sự phối hợp của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của người dân và sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác các công trình.

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển hạ tầng ngày càng cao, hiệu quả đầu tư công không đơn thuần được đánh giá qua tỷ lệ giải ngân mà quan trọng hơn là tiến độ, chất lượng và khả năng phát huy công năng của công trình sau đầu tư. Mỗi tuyến đường hoàn thành, mỗi dự án được triển khai đồng bộ sẽ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và thu hút các nguồn lực phát triển.

Những chuyển biến từ các công trình giao thông đang góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực Đông Lâm Đồng, từng bước tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, tăng cường liên kết giữa các địa bàn, khai thác tốt hơn tiềm năng và lợi thế địa phương. Qua đó, khẳng định vai trò của đầu tư công trong tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.