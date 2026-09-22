Đông Lâm Đồng rộn ràng đón Lễ hội Trung thu 2026

Hội trường các thôn, tổ dân phố các phường, xã rộn ràng tiếng trống lân, múa rồng đem niềm vui cho các em nhỏ

Rộn ràng những ngày cận Tết Trung thu

Những ngày này, khắp các nẻo đường ở các phường, xã Đông Lâm Đồng rộn ràng tiếng trống của các đội lân mỗi chiều tối. Các đoàn lân sư rồng hoạt động hết công suất, di chuyển từ nhà văn hóa thôn này đến tổ dân phố khác để biểu diễn, mang niềm vui đến với trẻ em trong những ngày cận Tết Trung thu.

Anh Nguyễn Thanh Bình, đại diện đoàn lân sư rồng Lam Sơn cho biết, những năm trước, phần lớn lịch biểu diễn đến từ các trường học. Năm nay, các thôn, tổ dân phố, các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động trung thu hơn nên các đoàn lân sư rồng cũng hoạt động hết công suất.

"Cao điểm từ ngày 21 - 26/9, lịch diễn dày và chúng tôi phải di chuyển đến nhiều xã để biểu diễn cho các em. Không khí trung thu vì thế cũng thêm rộn ràng, vui tươi", anh Bình chia sẻ.

Các đoàn thể, hội nhóm, đơn vị cũng dựng sân khấu tổ chức trung thu cho các em nhỏ

Đây cũng là thời điểm các quầy hàng bán lồng đèn, quầy bánh trung thu trở nên đông đúc hơn. Các đoàn thể, hội nhóm, xóm làng bắt đầu dựng sân khấu, treo băng rôn, chuẩn bị những phần quà dành tặng trẻ em.

Không khí Tết đoàn viên năm nay càng thêm rộn ràng khi nhiều xã, phường vận động nguồn xã hội hóa để trao học bổng, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếng trống hội rộn ràng khắp nơi làm không khí của Tết đoàn viên thêm nhộn nhịp

Đặc biệt, năm nay là lần đầu tiên Lễ hội Trung thu được tổ chức quy mô cấp tỉnh sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Với quy mô lớn, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị.

Các cộ đèn lớn đang được tăng tốc hoàn thiện

Có mặt tại cơ sở làm lồng đèn trên đường Chu Văn An (phường Phan Thiết), ông Phạm Quang Phúc cùng các cộng sự đang tất bật hoàn thiện những cộ lồng đèn lớn, chuẩn bị cho đêm hội rước đèn ngày 24/9.

Gắn bó với nghề làm lồng đèn gần 20 năm, ông Phúc cho biết, cứ đến rằm tháng 8, người lớn và trẻ nhỏ lại háo hức chờ đón lễ hội rước đèn. Năm nay, cơ sở của ông nhận làm 5 cộ đèn lớn và 80 lồng đèn nhỏ.

Ông Phạm Quang Phúc gắn bó với nghề làm lồng đèn ở Phan Thiết gần 20 năm

Theo ông Phúc, đến nay, các mô hình lồng đèn lớn và nhỏ đã hoàn thành khoảng 80%. Cơ sở đang tiếp tục hoàn thiện, bàn giao cho các đơn vị đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và an toàn.

“Hi vọng những cộ đèn rực rỡ sắc màu, có chủ đề, chủ điểm, dưới bàn tay của các nghệ nhân sẽ góp phần làm đêm hội trăng rằm năm nay thêm lung linh, sinh động”, ông Phúc nói.

Lễ hội Trung thu Phan Thiết là sự kiện văn hóa truyền thống nổi tiếng được Sách kỷ lục Việt Nam (Vietbooks) công nhận là "Lễ hội rước đèn trung thu lớn nhất Việt Nam".

Tiến độ thực hiện các mô hình lồng đèn lớn và lồng đèn nhỏ đạt khoảng 80%

Nhiều phần quà chăm lo thiếu nhi

Theo ông Nguyễn Hữu Trung, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận, để tham gia Lễ hội Trung thu cấp tỉnh năm nay, phường thực hiện 2 mô hình lồng đèn lớn và 160 lồng đèn nhỏ, với sự tham gia trực tiếp của các trường học, chia thành 2 cụm.

Cụm 1 gồm Trường THCS Nguyễn Du và Trường Tiểu học Bình Thuận, đảm nhiệm mô hình lồng đèn lớn “Ngôi sao có logo phường Bình Thuận” cùng 80 lồng đèn nhỏ mô hình “Hoa sen”.

Cụm 2 gồm Trường THCS và THPT Lê Lợi, Trường THCS Hàm Hiệp và Trường Tiểu học Hàm Hiệp, đảm nhiệm mô hình lồng đèn lớn “Lê Lợi dâng gươm báu” cùng 80 lồng đèn nhỏ mô hình “Sao vàng đất Việt”.

Lồng đèn nhỏ "Sao vàng Đất Việt" đang được các đơn vị gấp rút hoàn thành

Bên cạnh việc tham gia lễ hội rước đèn cấp tỉnh, phường Bình Thuận tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu tại các tổ dân phố, hướng đến mục tiêu 100% trường học và tổ dân phố tổ chức chương trình trung thu cho học sinh, trẻ em trên địa bàn.

Đến nay, các tổ dân phố đã vận động xã hội hóa hàng ngàn suất quà, dự kiến sẽ tổ chức văn nghệ, vui chơi và tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn từ ngày 23 - 25/9.

Rất nhiều hội nhóm tự tay làm lồng đèn tặng các em nhỏ vùng sâu, vùng xa

Trong khi đó, phường Phan Thiết cũng đang tất bật, phối hợp để chuẩn bị sân khấu ngoài trời cho Đêm hội trăng rằm hoành tráng cấp tỉnh năm 2026.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc tại Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh trên đường Nguyễn Tất Thành với các tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc, hoạt động rước đèn, múa lân.

Chương trình khai mạc Lễ hội Trung thu 2026 sẽ được tổ chức tại Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh trên đường Nguyễn Tất Thành vào tối 24/9 (Ảnh tư liệu)

Ông Nguyễn Đình Quý, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Phan Thiết cho biết, ngoài tham gia Lễ hội Trung thu cấp tỉnh, phường sẽ tổ chức chương trình riêng, dành cho 540 trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vui trung thu tại khu vực Tháp nước Phan Thiết và rước đèn quanh sông Cà Ty.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, phường Phan Thiết cũng tổ chức 25 - 30 gian hàng ẩm thực với nhiều món ăn, thức uống đa dạng, góp phần tạo không gian sinh hoạt cộng đồng sôi nổi, phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng thức của người dân và du khách.

Phường Phan Thiết sẽ tổ chức 25 - 30 gian hàng ẩm thực, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng tại khu vực Tháp nước Phan Thiết

Bên cạnh đó, khu vui chơi thiếu nhi được bố trí trong khuôn khổ lễ hội, tạo thêm không gian vui chơi, trải nghiệm lành mạnh, an toàn và bổ ích cho các em nhỏ cùng gia đình.

Lễ hội Trung thu năm 2026 kỳ vọng mang đến cho thiếu nhi khu vực Phan Thiết những trải nghiệm vui tươi, ấm áp và ngày hội đoàn viên trọn vẹn ý nghĩa.

Lễ hội Trung thu năm 2026 sẽ mang đến cho các em thiếu nhi trong toàn tỉnh những trải nghiệm vui tươi, ấm áp

Được biết, các địa phương khác trong tỉnh cũng đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực dành cho trẻ em trong mùa trung thu năm nay.

Các chương trình không chỉ tạo sân chơi vui tươi, ý nghĩa mà còn thể hiện sự quan tâm, động viên của nhà trường, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng.

Việc tổ chức vui trung thu không chỉ mang đến cho các em hoạt động vui tươi, ý nghĩa mà còn thể hiện sự quan tâm đến công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng

Theo kế hoạch, Lễ hội Trung thu 2026 tại khu vực Đông Lâm Đồng sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 00 phút, ngày 24/9/2026 (nhằm ngày 14/8 âm lịch) với sự diễu hành của 29 lồng đèn lớn và hàng ngàn lồng đèn nhỏ, tạo nên không gian lễ hội rực rỡ sắc màu.

Đoàn diễu hành xuất phát từ đường Nguyễn Tất Thành, qua đường Tôn Đức Thắng, đường Võ Văn Kiệt và kết thúc tại công viên Võ Văn Kiệt.