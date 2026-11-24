Khi nhiệt độ xuống thấp, đóng cửa sổ và cửa ra vào để tránh gió lạnh là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, phòng ngủ là nơi mỗi người dành nhiều giờ liên tục để nghỉ ngơi. Nếu không khí ít được lưu thông, hơi ẩm từ hơi thở, mồ hôi và các hoạt động sinh hoạt có thể tích tụ trong phòng.

Những căn phòng nhỏ, ít cửa sổ hoặc có nhiều đồ vải như chăn, đệm, rèm cửa càng dễ giữ hơi ẩm và mùi khó chịu. Nếu tình trạng này kéo dài, nấm mốc có thể xuất hiện ở góc tường, sau tủ hoặc dưới gầm giường.

Không nhất thiết phải mở cửa liên tục giữa trời lạnh. Điều quan trọng là điều chỉnh một số thói quen để vừa giữ ấm, vừa duy trì không gian nghỉ ngơi sạch sẽ, thông thoáng.

Đóng kín cửa phòng suốt ngày lẫn đêm

Đây là thói quen phổ biến khi thời tiết chuyển lạnh. Nhiều người đóng kín cửa từ sáng đến tối, thậm chí không mở cửa sổ dù ban ngày có nắng.

Việc hạn chế gió lạnh là cần thiết, nhưng đóng kín phòng liên tục có thể khiến không khí bên trong tù đọng. Mùi chăn đệm, mùi cơ thể và hơi ẩm khó thoát ra ngoài, tạo cảm giác bí bách khi bước vào phòng.

Để khắc phục, nên tranh thủ mở cửa phòng hoặc cửa sổ vào thời điểm thời tiết thuận lợi, chẳng hạn buổi sáng hoặc đầu giờ chiều khi nhiệt độ dễ chịu hơn. Sau khi không khí được lưu thông, có thể đóng cửa để giữ ấm khi trời chuyển lạnh.

Với phòng không có cửa sổ, gia đình nên mở cửa phòng định kỳ để không khí lưu thông với khu vực bên ngoài.

Phơi quần áo ẩm ngay trong phòng ngủ

Mùa lạnh, quần áo thường lâu khô hơn nên nhiều gia đình tận dụng phòng ngủ để phơi đồ, nhất là khi không có ban công hoặc sân phơi thuận tiện.

Tuy nhiên, quần áo ẩm liên tục giải phóng hơi nước vào không khí. Nếu phòng ít thông gió, độ ẩm có thể tăng lên, khiến chăn ga, rèm cửa và các vật dụng bằng vải lâu khô hơn. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để nấm mốc phát triển nếu độ ẩm cao kéo dài.

Tốt nhất nên phơi quần áo ở khu vực riêng, có thông gió. Nếu buộc phải phơi trong nhà, nên chọn nơi thoáng khí, tránh đặt giá phơi sát giường và không để quần áo ướt qua đêm trong phòng ngủ.

Đóng kín phòng nhưng sử dụng thiết bị sưởi liên tục

Khi trời rét, nhiều người sử dụng máy sưởi, đèn sưởi hoặc điều hòa chiều nóng trong thời gian dài và đóng kín cửa để giữ nhiệt.

Thói quen này có thể khiến phòng nhanh ấm nhưng cũng dễ tạo cảm giác khô nóng nếu nhiệt độ được điều chỉnh không phù hợp. Một số người còn có thể gặp tình trạng khô da, khô mũi hoặc khó chịu ở đường hô hấp.

Đáng chú ý, các thiết bị đốt nhiên liệu như bếp than, bếp gas không được thiết kế để sưởi phòng có thể gây nguy cơ ngộ độc khí carbon monoxide (CO), đặc biệt trong không gian kín. Đây là nguy cơ nghiêm trọng, tuyệt đối không nên chủ quan.

Gia đình nên ưu tiên thiết bị sưởi điện phù hợp, sử dụng đúng hướng dẫn và đặt ở vị trí an toàn. Không dùng bếp than hoặc thiết bị đốt nhiên liệu không chuyên dụng để sưởi trong phòng ngủ. Đồng thời, cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất về thời gian vận hành và giám sát thiết bị.

Không vệ sinh chăn ga, rèm cửa và các góc khuất

Phòng ngủ đóng kín thường ít được chú ý đến việc vệ sinh những vị trí khuất. Bụi, tóc, tế bào da chết và hơi ẩm có thể tích tụ trên chăn ga, đệm, rèm cửa hoặc dưới gầm giường.

Nếu lâu ngày không làm sạch, những vật dụng này dễ lưu giữ mùi khó chịu. Trong điều kiện ẩm kéo dài, nấm mốc cũng có thể xuất hiện ở góc tường, mặt sau đồ nội thất hoặc khu vực ít ánh sáng.

Để cải thiện không gian nghỉ ngơi, nên giặt chăn ga định kỳ, hút bụi đệm và vệ sinh rèm cửa theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đồng thời, kiểm tra góc tường, khu vực sau tủ và dưới gầm giường để phát hiện sớm dấu hiệu ẩm mốc.

Nếu phòng có độ ẩm cao, gia đình có thể cân nhắc sử dụng máy hút ẩm. Nên theo dõi độ ẩm bằng thiết bị đo và duy trì trong khoảng 40–60% khi điều kiện cho phép, tránh để phòng ẩm kéo dài.

Phòng ngủ mùa lạnh không cần mở cửa liên tục, nhưng cũng không nên đóng kín hoàn toàn trong thời gian dài. Một vài thay đổi như thông gió vào lúc trời ấm, không phơi quần áo ướt trong phòng, sử dụng thiết bị sưởi an toàn và vệ sinh chăn ga thường xuyên có thể giúp không gian nghỉ ngơi dễ chịu hơn.

Bên cạnh việc giữ nhiệt độ phù hợp, hãy chú ý đến độ ẩm, mùi trong phòng và những dấu hiệu bất thường như tường ẩm, nước đọng trên cửa kính hoặc chăn đệm có mùi mốc. Một phòng ngủ sạch sẽ, khô thoáng và được lưu thông không khí hợp lý sẽ giúp cả gia đình thoải mái hơn trong những đêm lạnh.