Đường vào bản Suối Tút, xã Quang Chiểu, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thiên Anh)

Quảng Chiểu là xã vùng biên của Thanh Hóa, hiện toàn xã có hơn 6.000 nhân khẩu, trong đó gần 4.000 người trong độ tuổi lao động. Hiện có 252 người đang làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thu nhập của những lao động này phổ biến khoảng 25–50 triệu đồng mỗi tháng. Theo ước tính, mỗi năm, người lao động gửi về xã khoảng 70–80 tỷ đồng.

Ông Tặng Văn Lai (sinh năm 1975), Trưởng bản Suối Tút cho biết, hai con trai của ông hiện làm việc ở Nhật Bản và Hàn Quốc, mỗi tháng đều gửi tiền phụ giúp gia đình.

Ông Tặng Văn Lai đầu từ vườn cam để phát triển kinh tế gia đình.

Chủ tịch UBND xã Quang Chiểu Lê Văn Hiếu cho biết nhiều năm qua, chính quyền xã phối hợp tuyên truyền, tư vấn nghề, hỗ trợ người lao động tìm hiểu thị trường và tiếp cận vốn vay.

Không riêng xã vùng biên Quang Chiểu, đi làm việc ở nước ngoài đang là lựa chọn của nhiều người dân tại Thanh Hóa.

Toàn tỉnh hiện có gần 45.000 người đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Năm 2025, có 11.000 lao động đi làm việc theo hợp đồng; sáu tháng đầu năm 2026 có thêm 4.733 người xuất cảnh, phần lớn sang Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và Hàn Quốc. Tổng số tiền người lao động gửi về Thanh Hóa ước khoảng 345 triệu USD mỗi năm, tương đương hơn 9.000 tỷ đồng.

Đến hết tháng 3/2026, toàn tỉnh có hơn 1.200 khách hàng vay vốn tín dụng chính sách cho mục đích này, với dư nợ hơn 79 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND xã Quang Chiểu Lê Văn Hiếu (Ảnh: Thiên Anh)

Song hành với đi nước ngoài, việc tìm kiếm cơ hội ngay tại tỉnh nhà hoặc quay trở về Thanh Hóa làm việc sau khi hết hạn hợp đồng cũng đang trở thành lựa chọn thiết thực của nhiều người dân.

Theo thống kê của Sở Nội Vụ Thanh Hóa, sau khi dịch COVID-19 bùng phát, toàn tỉnh đã có hơn 166.000 lao động trở về quê và có nhu cầu làm việc tại quê nhà.

Những năm gần đây, Thanh Hóa thu hút nhiều dự án đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, dệt may, da giày, logistics, du lịch, dịch vụ. Các khu kinh tế, khu công nghiệp như Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Hoàng Long, Lam Sơn - Sao Vàng... không chỉ tạo thêm việc làm, mà còn mở ra cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người lao động địa phương.

Thanh Hóa hiện có 49 cụm công nghiệp đã được thành lập, trong đó nhiều cụm đã hoàn thành bước đầu đầu tư hạ tầng, sẵn sàng thu hút dự án thứ cấp. Đây là tiềm năng quan trọng để mở rộng việc làm tại chỗ, góp phần tạo cơ hội cho lao động Thanh Hóa đang làm việc xa quê trở về địa phương, ổn định cuộc sống và gắn bó lâu dài với địa phương.

Tại nhiều khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhu cầu tuyển dụng lao động vẫn ở mức cao, đặc biệt trong các ngành sử dụng nhiều lao động như may mặc, giày da. Không ít doanh nghiệp chủ động điều chỉnh chính sách tiền lương, phúc lợi, hỗ trợ nhà ở, xe đưa đón để giữ chân và thu hút lao động quay về làm việc lâu dài.

Không chỉ các doanh nghiệp may mặc, giày da, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương, hoạt động trên các lĩnh vực dựa vào lợi thế sẵn có như chế biến nông, lâm sản, du lịch cộng đồng, cũng đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với lao động từng “ly hương” nay trở về quê làm việc.