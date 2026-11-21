* Ghi chép của phóng viên Báo Quân đội nhân dân

Thâm Quyến sôi động và giàu sức sáng tạo

Giữa tháng 11, thành phố Thâm Quyến trở thành điểm hẹn của 21 nền kinh tế thành viên APEC trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao lần thứ 33. Ít ai biết, từ một làng chài nhỏ bé cách đây hơn 40 năm, Thâm Quyến đã vươn mình trở thành một trong những trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới và được mệnh danh là "cái nôi của cải cách, mở cửa" của Trung Quốc.

Không quá lời khi nói rằng, chủ nhà Trung Quốc đã nỗ lực cao nhất để tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp. Đêm xuống, màn trình diễn ánh sáng ở Trung tâm Dân chính nối 43 tòa nhà chọc trời thành một vòng cung 270 độ với hình ảnh “chim bằng tung cánh bay ra thế giới" chuyển động đồng bộ trên các khối nhà, tạo nên khung cảnh độc đáo, cuốn hút. Các phóng viên thường trú tại Trung Quốc chia sẻ với chúng tôi rằng, trước thềm khai mạc APEC, thành phố Thâm Quyến ghi dấu ấn với màn trình diễn của 151 robot, xác lập Kỷ lục Guinness thế giới mới. Dẫn đầu là robot hình người T800, có thể thực hiện các động tác phức tạp như đấm, đá và nhào lộn, góp phần giới thiệu những thành tựu công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo của nước này.

Đây là lần thứ ba Trung Quốc đăng cai APEC, sau 12 năm kể từ kỳ hội nghị tại Bắc Kinh năm 2014. Với yêu cầu cao về chất lượng tổ chức, Thâm Quyến đã hoàn tất công tác chuẩn bị theo 3 định hướng nổi bật là phát triển xanh, phát huy giá trị văn hóa và ứng dụng công nghệ. Chỉ riêng về công tác chuẩn bị cho APEC đã cho thấy chủ nhà Trung Quốc chú trọng và chuẩn bị kỹ như thế nào. Còn chúng tôi thì thực sự ấn tượng trước không gian của Trung tâm Báo chí APEC 2026, đặt tại Nhà số 2, Trung tâm hội nghị và triển lãm Thâm Quyến, phục vụ gần 5.000 phóng viên trong và ngoài nước. Khu làm việc chung rộng hơn 2.500m2 với khoảng 700 chỗ ngồi, bao quanh bởi màn hình lớn 4 mặt. Tại khu vực tác nghiệp, tai nghe phiên dịch trí tuệ nhân tạo (AI) được trang bị sẵn; mỗi bàn làm việc đều có kết nối mạng và hệ thống chia sẻ âm thanh đa kênh. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là sự xuất hiện của robot hình người. Những "đồng nghiệp" đặc biệt này đứng sau quầy pha chế cà phê, làm kem và nước ép; hay túc trực bên cạnh để mang nước và kẹo đến tận tay phóng viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại Diễn đàn kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam với Vùng Vịnh lớn Trung Quốc. Ảnh: KIÊN QUANG

Nhà báo người Nigeria Mark Dayil Longyen chia sẻ rằng anh đã đi một chặng đường rất dài từ châu Phi đến đây để tận mắt chứng kiến những điều mới mẻ này. Công nghệ AI và ngành công nghiệp robot của Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng.

Cũng dễ hiểu vì sao chủ nhà lại đầu tư lớn và dành sự quan tâm đặc biệt cho sự kiện APEC. Đó là bởi các phiên họp cấp cao APEC với những quyết định quan trọng có sức nặng toàn cầu. APEC hiện có 21 nền kinh tế thành viên, trong đó có những nền kinh tế hàng đầu thế giới như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, chiếm khoảng 37% dân số thế giới, đóng góp 62% GDP và gần 50% thương mại toàn cầu.

Hơn nữa, Tuần lễ cấp cao APEC 2026 diễn ra trong bối cảnh khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang trải qua những chuyển đổi mang tính thời đại với nhiều cơ hội và thách thức lớn đan xen. Bởi thế, những quyết định ở APEC với vai trò là biểu tượng của nỗ lực hàn gắn, kết nối, thúc đẩy đối thoại và hợp tác vì thịnh vượng chung, sẽ có tác động mạnh mẽ đến cục diện chung; đồng thời kiến tạo động lực mới cho tương lai thịnh vượng.

Với chủ đề “Xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”, APEC 2026 hướng tới một khu vực gắn kết, nơi các nền kinh tế cùng chia sẻ cơ hội và thành quả phát triển. 3 ưu tiên: Mở cửa, đổi mới và hợp tác, thể hiện cách tiếp cận ấy. Mở cửa để thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối, ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ với vai trò trung tâm của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Đổi mới để đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và cải cách cơ cấu, nâng cao năng suất. Hợp tác để cùng ứng phó với các thách thức chung, hướng tới phát triển bền vững, bao trùm và mở rộng cơ hội cho phụ nữ, thanh niên, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Dấu ấn Việt Nam

Đúng như nhận định của đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực, chuẩn bị cho vai trò chủ nhà APEC 2027 và tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Với tâm thế là một trong những nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao của khu vực, vai trò và vị thế quốc tế ngày càng gia tăng, đang chuẩn bị cho một vai trò mới, Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng ở diễn đàn lớn này.

Trong những ngày tại Thâm Quyến, ngay sau các cuộc đón tiếp trọng thị, hội đàm, gặp gỡ liên tiếp lãnh đạo Trung Quốc và chính quyền tỉnh Quảng Đông, cũng như các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với các nhà lãnh đạo APEC, trong đó có các đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã bước vào các hoạt động chính của Tuần lễ cấp cao APEC 2026 với lịch làm việc dày đặc. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu trước toàn bộ 21 nền kinh tế thành viên APEC với tư cách đại diện nước chủ nhà của hội nghị năm tới.

Trong các phiên họp và phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu nhiều đề xuất mang tính chiến lược và đột phá nhằm phát huy hơn nữa vai trò, vị thế của APEC trong hợp tác, liên kết kinh tế quốc tế, ứng phó với các thách thức đặt ra với cộng đồng quốc tế nói chung và khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói riêng. Những đề xuất ấy luôn toát lên tinh thần đổi mới mạnh mẽ.

Trong đó, nổi bật là các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại phiên họp Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC và phiên họp Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề cập sâu sắc việc tiên phong thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư rộng mở, tạo xung lực mới cho hội nhập và liên kết kinh tế; khai mở những không gian phát triển chiến lược và kiến tạo động lực tăng trưởng mới; thúc đẩy đối thoại và hợp tác nhằm xây dựng lòng tin, duy trì ổn định cho phát triển .

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm truyền tải tới cộng đồng quốc tế hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập sâu rộng, từng bước trở thành đối tác sản xuất, thương mại và đầu tư ngày càng quan trọng của kinh tế toàn cầu. Từ hành trình 40 năm đổi mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đúc kết bài học về đổi mới tạo động lực phát triển, mở cửa mang đến cơ hội và hội nhập giúp các nền kinh tế cùng lớn mạnh.

Bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam lựa chọn mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập; thúc đẩy tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy con người làm trung tâm. Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đề cao đối thoại, vun đắp lòng tin và thúc đẩy hợp tác. Cùng với lời mời doanh nghiệp quốc tế xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, lâu dài, Việt Nam cam kết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tạo môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch, có thể dự báo bởi “thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của Việt Nam”.

Điều đặc biệt, khi đón nhận trọng trách chủ nhà APEC 2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở câu chuyện hợp tác khu vực từ những dòng sông cùng về biển lớn trong thơ ca Việt Nam và Trung Quốc. Nhà thơ Trương Nhược Hư đời Đường, Trung Quốc viết: “Xuân giang triều thủy liên hải bình/ Hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh”. Vua Lê Thánh Tông của Việt Nam cũng từng khắc họa biển cả: “Nhận nước trăm sông sóng cuộn đầy/ Núi bày cờ thế, biếc liền mây”. Hai hình ảnh cùng gợi lên triết lý hội tụ của văn hóa phương Đông, nơi những dòng chảy riêng hòa vào biển lớn.

Từ sự đồng điệu ấy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi gắm thông điệp về cộng đồng APEC. Cũng tựa như những dòng sông đổ về Thái Bình Dương, 21 nền kinh tế APEC dù khởi nguồn từ những bối cảnh đa dạng và mang trong mình bản sắc riêng, nhưng tất cả đều hướng về một không gian chung APEC. Giống như nước trăm sông cùng làm nên sự vĩ đại của đại dương, với sự đồng lòng và quyết tâm, chúng ta sẽ cùng xây nên một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, thịnh vượng và phát triển trường tồn cho tương lai chung.