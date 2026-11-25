Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao, xã Đồng Kho (Lâm Đồng) nhìn từ trên cao

Với diện tích tự nhiên trên 26.855 ha, xã Đồng Kho sở hữu lợi thế về sản xuất nông nghiệp, cảnh quan sông, suối, hồ, tài nguyên rừng và các giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng mà ít địa phương nào có được.

Ngoài cảnh quan thiên nhiên phù hợp để thu hút đầu tư, phát triển các mô hình du lịch, dịch vụ phù hợp, xã Đồng Kho còn có Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao được đông đảo du khách và khách hành hương biết đến. Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên, Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao được đầu tư xây dựng khang trang, mang ý nghĩa về tín ngưỡng tôn giáo nên thu hút hàng ngàn lượt khách hành hương, tham quan mỗi tháng.

Khu vực trung tâm Tà Pao, xã Đồng Kho thuận lợi để phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ du khách và khách hành hương

Lần đầu đến với Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao, ông Vũ Duy Linh, một du khách TP Hồ Chí Minh chia sẻ: "Vừa đặt chân đến đây, tôi đã cảm nhận được không khí trong lành. Cảnh quan thiên nhiên núi, rừng rất đẹp. Lên cao nhìn về hướng Nam là dòng sông La Ngà và cánh đồng lúa ngút ngàn khiến tôi cảm thấy thật yên bình”.

Du khách Vũ Duy Linh đến từ TP Hồ Chí Minh khá thích thú với cảnh quan thiên nhiên khu vực Tà Pao, xã Đồng Kho, Lâm Đồng

Ông Hồ Xuân Điện, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Kho cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đồng Kho nhiệm kỳ 2025 - 2030, Quy hoạch chung xã Đồng Kho đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương sẽ tập trung phát huy lợi thế sẵn có, trọng tâm là phát triển, nhân rộng các mô hình nông nghiệp sinh thái, du lịch trải nghiệm và dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

Địa phương sẽ tập trung khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên sông, hồ để phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và du lịch tâm linh trên địa bàn.

Một điểm du lịch sinh thái ven sông La Ngà ở xã Đồng Kho, Lâm Đồng đang trong quá trình đầu tư

“Địa phương đã quy hoạch khu vực 50 ha ven dòng La Ngà, tại thôn Đồng Kho 2 để phát triển du lịch gắn với sản xuất rau, củ, quả sạch. Đồng thời, tiếp tục đầu tư, hình thành các tuyến du lịch kết nối Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao, khu vực 50 ha, Khu du lịch nghỉ dưỡng Núi Long, đập dâng Tà Pao, hồ Đa Mi… để sẵn sàng thu hút các doanh nghiệp về đầu tư, phát triển du lịch - dịch vụ”, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Kho Hồ Xuân Điện chia sẻ.

Ông Hồ Xuân Điện, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Kho, Lâm Đồng

Đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch bình quân tăng từ 10 - 15%, xã Đồng Kho đã và đang dồn lực đầu tư các công trình giao thông kết nối, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

Trong năm 2026, địa phương triển khai 21 công trình đầu tư công về hạ tầng. Trong đó bao gồm các công trình sửa chữa, nâng cấp, làm mới một số tuyến đường giao thông, với tổng mức đầu tư 29 tỷ đồng. Việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông không chỉ giúp việc đi lại, giao thương kết nối trên địa bàn được thông suốt mà còn “mở lối” trong thu hút đầu tư.

Giao thông kết nối thuận lợi sẽ là điều kiện thuận lợi để xã Đồng Kho thu hút đầu tư, nhất là lĩnh vực du lịch, dịch vụ

Để phát triển du lịch, xã Đồng Kho ưu tiên thu hút đầu nhà đầu tư nghiên cứu phát triển điểm tham quan, cắm trại có quản lý, nghỉ dưỡng sinh thái quy mô phù hợp, tuyến trải nghiệm cảnh quan sông suối, hoạt động ngoài trời và điểm ngắm cảnh tại những vị trí như hồ Đa Mi, suối Tà Mỹ, suối Tà Rô, Tum Le - Tum Cả, Đập thủy lợi Tà Pao và khu vực Núi Long.

Hai bên dòng La Ngà giàu tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp

Theo thống kê, trung bình mỗi tháng, chỉ riêng khu vực Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao của xã Đồng Kho đã thu hút hàng ngàn lượt khách hành hương, tham quan. Đây là điều kiện thuận lợi để xã Đồng Kho tiếp tục phát huy lợi thế về du lịch tâm linh trong việc kết nối, nhân rộng và phát triển các mô hình du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và dịch vụ phù hợp. Qua đó, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mang tính khác biệt, góp phần tích cực đưa kinh tế địa phương tăng trưởng theo hướng bền vững.