Đồng Kho đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn

Những ngày qua, không khí thi công tại công trường các công trình giao thông ở xã Đồng Kho trở nên nhộn nhịp hơn khi chủ đầu tư và đơn vị thi công đang đẩy nhanh nước rút để về đích.

Tại công trường thi công đường liên xã Đồng Kho - Tánh Linh, đơn vị thi công tập trung đổ bê tông đoạn cuối để kịp hoàn thành, thông tuyến, đưa vào khai thác. Tuyến đường liên xã này được đầu tư mới bằng kết cấu bê tông xi măng, dài 3 km. Sau khi hoàn thành đưa vào khai thác, công trình sẽ rút ngắn khoảng cách di chuyển, tạo thuận lợi trong việc giao thương hàng hóa, nông sản cho người dân địa phương.

Ông Đoàn Lanh ở thôn Huy Khiêm 1, xã Đồng Kho vui mừng cho biết: "Lâu nay, những tuyến đường này là đường đất, đường sỏi, mùa mưa đi lại rất khó khăn, làm đội chi phí vận chuyển lúa và hàng nông sản sau khi thu hoạch của người dân. Từ khi được Nhà nước đầu tư làm đường bê tông xi măng kiên cố, người dân chúng tôi rất phấn khởi".

Công nhân đánh mặt bê tông trên công trình đường liên xã Đồng Kho - Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng

Theo ông Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Kho, trong năm 2026, địa phương triển khai 21 công trình đầu tư công về hạ tầng. Trong đó bao gồm các công trình sửa chữa, nâng cấp, làm mới một số tuyến đường giao thông, với tổng mức đầu tư 29 tỷ đồng.

Đến nay, toàn xã đã hoàn thành đưa vào sử dụng 19/21 công trình, góp phần hoàn thiện hạ tầng thiết yếu trên địa bàn, phục vụ người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Việc đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa của người dân xã Đồng Kho đã thuận lợi hơn nhờ được đầu tư mới nhiều tuyến đường

Sau nhiều năm xuống cấp, nay tuyến đường giao thông nông thôn nối khu dân cư vào khu vực sản xuất trên địa bàn thôn Huy Khiêm 1 cũng vừa được thi công hoàn thiện, đưa vào sử dụng.

"Trước đây, đoạn đường trước nhà tôi là đường đất, trời mưa thì sình lầy, người dân đi rẫy, vận chuyển mủ cao su rất khó khăn. Nay đường được nâng cấp, làm mới, gia đình tôi rất phấn khởi vì nhà ngay mặt đường. Cảm ơn Nhà nước đã quan tâm đầu tư tuyến đường này”, bà Nguyễn Thị Thảo, người dân thôn Huy Khiêm 1, xã Đồng Kho chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thảo ở thôn Huy Khiêm 1, xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng phấn khởi vì tuyến đường trước nhà đã được đầu tư mới

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Kho, Nguyễn Ngọc Vũ, đến thời điểm hiện tại, địa phương đã giải ngân vốn đầu tư đạt tỷ lệ trên 81% kế hoạch vốn năm 2026. Xã đang tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các công trình còn lại để bảo đảm giải ngân đạt 100% theo quy định của UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng

Trong quá trình đưa vào khai thác, địa phương sẽ tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng công trình theo quy định nhằm phát huy hiệu quả công trình đầu tư công. Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng

Giao thông kết nối thuận lợi sẽ là điều kiện thuận lợi để xã Đồng Kho thu hút đầu tư, nhất là lĩnh vực du lịch

Các công trình giao thông được đưa vào sử dụng đã góp phần hoàn thiện hạ tầng kết nối tại xã Đồng Kho, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản và giao thương hàng hóa. Hạ tầng được cải thiện cũng mở thêm điều kiện để phát triển sản xuất, thúc đẩy kinh tế - xã hội, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn và đáp ứng mong mỏi lâu nay của người dân địa phương.