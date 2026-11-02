Đồng Hỷ xử lý xong sự cố cháy âm ỉ tại bãi rác xóm 9

Địa phương đang tiếp tục theo dõi hiện trường, chủ động các biện pháp phòng ngừa nguy cơ tái cháy và xây dựng phương án phục hồi môi trường khu vực này.

Bãi chôn lấp rác thải xóm 9, xã Đồng Hỷ.

Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt xóm 9 (trước đây thuộc xóm Phúc Thành, xã Hóa Trung) có diện tích khoảng 7,7ha, đã dừng tiếp nhận rác từ cuối năm 2025. Tối 28/9/2026, khu vực này xảy ra cháy.

Do thời tiết hanh khô, chất thải tồn lưu có nhiều thành phần dễ cháy nên lửa âm ỉ tại nhiều vị trí, phát sinh khói và mùi khét, ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Diện tích có hiện tượng cháy âm ỉ, phát sinh khói ước tính khoảng 2ha.

Trước tình hình trên, UBND xã Đồng Hỷ đã chỉ đạo triển khai các biện pháp xử lý, ban đầu huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ, tổ chức phun nước và sử dụng máy xúc đào mở các vị trí cháy.

Tuy nhiên, do khu vực xảy ra cháy nằm sâu trong núi, xa nguồn nước, không có điện lưới nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn.

Từ ngày 24-10 đến 1-11, xã Đồng Hỷ phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh cùng các lực lượng liên quan tổ chức xử lý các điểm cháy âm ỉ. Đợt này huy động 3 xe chữa cháy, 2 máy xúc, máy bơm công suất 11kW, máy phát điện 45kVA cùng khoảng 60 cán bộ, chiến sĩ, dân quân và lực lượng an ninh cơ sở.

Rác thải được máy xúc đào lên nhằm xử lý các điểm cháy âm ỉ.

Để bảo đảm điều kiện chữa cháy, địa phương đã tổ chức đào 3 bể chứa nước, khắc phục những vị trí đường đi khó khăn, bố trí máy phát điện, máy bơm và hệ thống cấp nước. Các lực lượng phối hợp đào mở những vị trí cháy âm ỉ, sau đó sử dụng thiết bị chuyên dụng cấp nước, phun nước xử lý.

Ngày 2-11, UBND xã Đồng Hỷ tổ chức kiểm tra hiện trường; thời điểm kiểm tra không ghi nhận hiện tượng phát sinh khói, ngọn lửa tại các vị trí đã xử lý.

Thời gian tới, xã Đồng Hỷ tiếp tục giao các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, theo dõi khu vực bãi chôn lấp, kịp thời phát hiện và xử lý nếu xuất hiện khói, mùi khét hoặc dấu hiệu bất thường. Đồng thời tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tình trạng đổ rác, đốt rác trái quy định; phối hợp với cơ quan chuyên môn khảo sát, đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án xử lý và phục hồi môi trường, phòng ngừa nguy cơ tái cháy.