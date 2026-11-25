Tối 24/11, ca sĩ Đông Hùng góp mặt tại chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam, diễn ra ở Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Bên cạnh những màn trình diễn trên sân khấu, nam ca sĩ còn trở thành tâm điểm chú ý bởi một tình huống khá bất ngờ.

Cụ thể, trong lúc đang ngồi phía dưới sân khấu, Đông Hùng tranh thủ lấy dầu gió ra hít. Nam ca sĩ cầm chai dầu đưa lên mũi, đang tập trung tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi thì MC bất ngờ xuất hiện để giao lưu, phỏng vấn. Biểu cảm có phần ngỡ ngàng, nam ca sĩ lập tức hỏi lại: “Đang livestream à?”. Sau khi được MC hướng dẫn, anh vui vẻ gửi lời chào: “Chào mọi người, mọi người vui không? Tôi trong này là tôi vui lắm”.

Biểu cảm bất ngờ của Đông Hùng khi được MC gọi tên giao lưu.

Tình huống càng trở nên thú vị khi hình ảnh của Đông Hùng được truyền trực tiếp lên màn hình LED cỡ lớn. Bị bắt gặp trong tư thế chưa kịp chuẩn bị, nam ca sĩ thoáng khựng lại, đôi mắt mở to, tay vẫn cầm chai dầu gió đưa gần mũi. Biểu cảm có phần bất ngờ của anh nhanh chóng trở thành khoảnh khắc hài hước giữa chương trình có quy mô hàng chục nghìn khán giả.

Khoảnh khắc này dường như cũng khiến chính Đông Hùng phải bật cười. Sau đó, nam ca sĩ còn nhắn tin cho người hâm mộ với dòng trạng thái hài hước: “CÁI GÌ!!!!!” và “Tại sao luôn là tôi!”. Phản ứng có phần bất lực nhưng đầy dí dỏm của Đông Hùng tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú. Có thể thấy, thay vì ngại ngùng né tránh, nam ca sĩ chọn cách tự trêu mình trước tình huống bất ngờ được hàng chục nghìn người chứng kiến.

Đông Hùng hài hước nhắn tin cho người hâm mộ sau khoảnh khắc bất ngờ được MC phỏng vấn trên màn hình LED.

Có lẽ Đông Hùng cũng không ngờ phút nghỉ ngơi ngắn ngủi của mình lại được nhiều người chứng kiến đến vậy. Hình ảnh đời thường này mang đến một góc nhìn gần gũi hơn về nam ca sĩ, khác với phong thái hết mình mỗi khi đứng trên sân khấu.

Tại Muôn sắc Việt Nam, Đông Hùng còn tham gia biểu diễn ca khúc Đường lên phía trước và kết hợp cùng NSND Tự Long, Cheng, OSAD trong tiết mục Tiếng ru cội nguồn.