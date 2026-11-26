Lễ hội Ẩm thực Đồng Hới kéo dài đến hết ngày 30/11/2026 - Ảnh: H.Tr

Lễ hội bắt đầu từ 18 giờ ngày 26/11, tại sân Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh cũ, (đường Hùng Vương, phường Đồng Hới). Hoạt động góp phần tạo thêm điểm hẹn vui chơi, thưởng thức ẩm thực cho người dân và du khách; đồng thời là dịp để các nhà hàng, cơ sở kinh doanh trên địa bàn giới thiệu sản phẩm, kết nối với đa dạng thực khách gần xa. Qua đó, kỳ vọng sẽ góp phần làm phong phú thêm các trải nghiệm văn hóa, du lịch, tạo điểm nhấn ẩm thực trong những ngày diễn ra Tuần Văn hóa- Du lịch.

Các gian hàng thu hút thực khách - Ảnh: H.Tr

Các gian hàng bố trí hợp lý, tiện lợi cho người dân và du khách tham gia - Ảnh: H.Tr

Tại lễ hội, có 5 gian hàng tham gia, giới thiệu nhiều món ăn phong phú, từ những hương vị quen thuộc, như: Bánh lọc, bánh nậm, cháo canh Ba Đồn, ram rắn biển, cá đuối xương rồng đến các món ăn được sáng tạo, như: Sụn gà lắc muối hong kong, chả giò sâm, bắp dẻo xôi đa vị, Nhật Lệ gỏi cay nồng, gà gém mộc sen hay những món bánh, thức uống hấp dẫn…

Hội bài chòi thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, cổ vũ - Ảnh: H.Tr

Bà Hoàng Thị Thanh Duyên, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Hới, cho biết: Cùng với Lễ hội Ẩm thực, phường cũng đang duy trì tổ chức Hội bài chòi, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, cổ vũ. Qua đó, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống; tạo thêm không khí rộn ràng, tinh thần vui tươi, động viên Nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết, hăng say trong lao động sản xuất, học tập, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng phường Đồng Hới nói riêng, quê hương Quảng Trị nói chung ngày càng giàu đẹp, văn minh.